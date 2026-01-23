Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Thứ năm ngày 22 tháng 1, giải độc đắc của Vietlott tăng 32,7 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
23/01/2026 05:30 GMT+7

Tối 22.1, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, tuy nhiên không xuất hiện người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 32,7 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 tối 22.1, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01298 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 20 – 21 – 29 - 36 và số cộng thêm là 05.

Trong phiên xổ số tối 22.1 không xuất hiện người trúng giải Jackpot 1 nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 32.706.781.950 đồng. Giải Jackpot 2 cũng lại không ghi nhận người trúng thưởng nào nên với số tiền cộng dồn là 18.841.055.450 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 10 người trúng; giải nhì trị giá 500.000 đồng có 645 người trúng… và các giải khác.

Trước đó, tối 20.1, trong phiên xổ số đã xuất hiện một người trúng giải Jackpot 1 với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số "khổng lồ" là 257.134.188.450 đồng. Giải Jackpot 2 lại không ghi nhận người trúng thưởng nào nên với số tiền cộng dồn là 18.540.301.900 đồng.

Thứ năm ngày 22 tháng 1, sau giải độc đắc ‘khủng’ của Vietlott lại tăng 32,7 tỉ - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 22.1

Ngay khi xác định có người trúng độc đắc giá trị giải thưởng hiện tại trở về con số ban đầu là 30 tỉ đồng. 

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietlott. 

