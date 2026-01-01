Theo đó, lúc 18 giờ 30 hôm qua 31.12.2025, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01452 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 25 – 35 – 36 – 37 – 45. Đồng thời, loại hình xổ số này đã ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 17.185.095.500 đồng. Ngay khi công bố có người trúng giải độc đắc hơn 17 tỉ đồng, lập tức số tiền của giải này quay về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Đến sáng 1.1.2026, Vietlott cũng thông báo chiếc vé số trúng giải độc đắc hơn 17 tỉ đồng trong ngày cuối cùng của năm 2025 được bán ra tại TP.HCM.

Vé trúng độc đắc Vietlott ngày cuối cùng năm 2025 được bán ra tại TP.HCM

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 105 theo quy định của Nhà nước. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên Trang thông tin điện tử của Vietlott.

Trước đó, ngày 24.12.2025, trong kỳ quay số mở thưởng 1449 cũng xác định có một người trúng giải độc đắc với số tiền hơn 21,5 tỉ đồng. Đồng thời chiếc vé trúng độc đắc này cũng được bán ra tại TP.HCM.