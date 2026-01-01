Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Vé trúng độc đắc Vietlott ngày cuối cùng năm 2025 được bán ra tại TP.HCM

Phạm Hữu
Phạm Hữu
01/01/2026 11:32 GMT+7

Sáng 1.1.2026, Vietlott thông báo chiếc vé số trúng giải độc đắc hơn 17 tỉ đồng trong ngày cuối cùng của năm 2025 được bán ra tại TP.HCM.

Theo đó, lúc 18 giờ 30 hôm qua 31.12.2025, Vietlott đã thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01452 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 25 – 35 – 36 – 37 – 45. Đồng thời, loại hình xổ số này đã ghi nhận có một người trúng giải độc đắc.

Số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số của loại hình xổ số Mega 6/45 lên đến 17.185.095.500 đồng. Ngay khi công bố có người trúng giải độc đắc hơn 17 tỉ đồng, lập tức số tiền của giải này quay về con số ban đầu là 12 tỉ đồng.

Đến sáng 1.1.2026, Vietlott cũng thông báo chiếc vé số trúng giải độc đắc hơn 17 tỉ đồng trong ngày cuối cùng của năm 2025 được bán ra tại TP.HCM.

Vé trúng độc đắc Vietlott ngày cuối cùng năm 2025 được bán ra tại TP.HCM - Ảnh 1.

Vé trúng độc đắc Vietlott ngày cuối cùng năm 2025 được bán ra tại TP.HCM

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân 105 theo quy định của Nhà nước. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên Trang thông tin điện tử của Vietlott.

Trước đó, ngày 24.12.2025, trong kỳ quay số mở thưởng 1449 cũng xác định có một người trúng giải độc đắc với số tiền hơn 21,5 tỉ đồng. Đồng thời chiếc vé trúng độc đắc này cũng được bán ra tại TP.HCM.

Tin liên quan

Xuất hiện người trúng độc đắc Vietlott ngày cuối cùng năm 2025

Xuất hiện người trúng độc đắc Vietlott ngày cuối cùng năm 2025

Tối 31.12.2025, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, ghi nhận một người trúng giải độc đắc với số tiền hơn 17 tỉ đồng.

Kỳ xổ số Power 6/55 Vietlott cuối cùng năm 2025: 144 tỉ chưa có người trúng

Kết quả xổ số Mega 6/45 của Vietlott tối chủ nhật cuối cùng của năm 2025

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott Xổ số Mega 6/45 kết quả xổ số xổ số tự chọn Mega 6/45
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận