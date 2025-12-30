Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Kỳ xổ số Power 6/55 Vietlott cuối cùng năm 2025: 144 tỉ chưa có người trúng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
30/12/2025 19:50 GMT+7

Tối 30.12, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không có người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn tăng hơn 144 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 ngày 30.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01288 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 11 – 30 – 35 – 41 – 48 – 55 và số cộng thêm là 38.

Trong phiên xổ số tối 30.12 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số hơn trăm tỉ là 144.058.214.100 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nào nên với số tiền cộng dồn là 5.976.304.750 đồng.

Trong khi đó, hệ thống cũng ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 22 người trúng, giải nhì trị giá 500.000 đồng có 1.348 người trúng… và các giải khác.

Kỳ xổ số Power 6/55 Vietlott 30.12 cuối cùng trong năm, 144 tỉ chưa có người trúng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 30.12

Trước đó, hôm 23.12, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01285 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 02 – 10 – 16 – 25 – 32 – 38 và số cộng thêm là 03.

Trong phiên xổ số tối 23.12 không ghi nhận người trúng giải Jackpot 1 nào, cho nên số tiền cộng dồn loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số hơn trăm tỉ là 117.271.471.350 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 lại ghi nhận có một người trúng thưởng với số tiền cộng dồn là 4.177.330.300 đồng.

Sau khi xác định có người trúng giải Jackpot 2 thì số tiền lập tức quay về con số ban đầu là 3 tỉ đồng. Đồng thời, người trúng thưởng giải này phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước.

