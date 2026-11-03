Chưa đến Black Friday, nhiều người đã xếp hàng dài để săn sale giữa trưa nắng

Tranh thủ giờ nghỉ trưa săn hàng hiệu giá hời

Giữa trưa nắng gắt, dòng xe máy liên tục đổ về một khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ (TP.HCM), nơi diễn ra chương trình mua sắm giảm giá. Bên trong, không khí càng nhộn nhịp khi đông đảo người mua chen chân giữa các gian hàng quần áo, giày dép, phụ kiện.

Tại đây, người chăm chú lựa từng món đồ, người kiên nhẫn xếp hàng chờ thử giày, không ít khách ôm cả chồng quần áo đứng đợi thanh toán. Những bảng giá giảm sâu khiến nhiều người không khỏi thích thú.

Xếp hàng dài để chờ thử giày hiệu tại một sự kiện săn sale ẢNH: AN VY

Dù đến ngày 27.11 mới chính thức diễn ra Black Friday, mùa săn sale cuối năm đã bắt đầu rục rịch từ những ngày đầu tháng 11.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị Phan Nguyệt Ánh (32 tuổi), làm việc trên đường Hoàng Văn Thụ, P.Đức Nhuận (TP.HCM), đến đây tìm mua những món đồ yêu thích với giá được giảm sâu.

Theo chị Ánh, nhiều mặt hàng có mức giảm khá hấp dẫn. Một số mẫu kính từ 800.000 đồng còn 150.000 đồng, đồ bơi cũng có giá 150.000 đồng, nhiều món hàng khác cũng được giảm giá.

Đông khách nhất phải kể đến khu bán giày hàng hiệu. Những đôi giày có giá vài triệu đồng được bán với mức khoảng 400.000 đồng khiến nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ thử. Thậm chí, một số sản phẩm có lỗi được giảm xuống chỉ còn 50.000 đồng.

Chị Ánh cho biết gần như năm nào cũng chờ đến tháng 11 để mua sắm thay vì đợi sát tết. "Mình thấy cuối năm các cửa hàng thường xả hàng nhiều hơn dịp tết. Đây cũng là cơ hội để lựa chọn những món đồ cho bản thân và gia đình", chị chia sẻ.

Không ít người chấp nhận chen chân giữa đám đông, kiên nhẫn xếp hàng để săn sale, tìm mua những món đồ giá hời ẢNH: AN VY

Không riêng người đi làm, nhiều sinh viên cũng bắt đầu mùa săn sale Black Friday từ sớm. Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, tiết lộ dù chưa đến Black Friday nhưng cô đã chi hơn 1 triệu đồng để mua son, phấn phủ, quần áo cùng một số món đồ cá nhân.

Theo Linh, việc mua sắm sớm còn giúp cô có thời gian lựa chọn sản phẩm, chuẩn bị cho dịp tết thay vì chờ đến những ngày cận tết mới tất bật tìm mua.

Cùng suy nghĩ này, Nguyễn Khắc Hùng (29 tuổi), ngụ đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Xuân (TP.HCM), cho biết anh cũng tranh thủ săn sale từ đầu tháng. "Cuối năm công việc của mình thường bận rộn nên không có nhiều thời gian mua sắm. Mình tranh thủ lựa đồ sớm, vừa thoải mái lựa chọn, vừa tìm được sản phẩm phù hợp", Hùng nói.

Kính mắt giảm giá "hết nấc" khiến nhiều người thích thú ẢNH: AN VY

Ngoài mua sắm trực tiếp, Hùng còn theo dõi các chương trình giảm giá trên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là những phiên livestream bán hàng sắp diễn ra.

Săn sale thế nào để tránh lãng phí?

Không chỉ là dịp tìm kiếm những món hàng giá tốt, mùa săn sale Black Friday còn là cơ hội để nhiều người trẻ chủ động lên kế hoạch mua sắm cuối năm. Tuy nhiên, giữa hàng loạt chương trình giảm giá, việc cân đối ngân sách cũng là điều đáng quan tâm của người trẻ.

Ông Đàm Thanh Hiệp, CEO kiêm nhà sáng lập Công ty CP Tư vấn và Đầu tư New World Group Asset Management (TP.HCM), cho rằng tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) có thể tạo ra áp lực vô hình trong quá trình mua sắm.

Khi thấy những sản phẩm đang được nhiều người quan tâm, người tiêu dùng dễ nảy sinh mong muốn sở hữu ngay, dù chưa thực sự cần thiết. Theo ông Hiệp, các hình thức mua trước trả sau, thẻ tín dụng hay trả góp giúp việc mua sắm thuận tiện hơn. Tuy nhiên, người mua cần tính toán tổng nghĩa vụ tài chính thay vì chỉ quan tâm khoản tiền phải trả hàng tháng.

Chuyên gia khuyên rằng người trẻ nên lên kế hoạch chi tiêu, xác định những món đồ thực sự cần thiết và cân nhắc khả năng tài chính trước khi săn sale để mua sắm tiết kiệm, tránh lãng phí ẢNH: AN VY

Ông Hiệp nhấn mạnh những công cụ này có thể hữu ích nếu được sử dụng hợp lý và có khả năng thanh toán rõ ràng. Điều quan trọng là phân biệt giữa việc có thể mua một sản phẩm và khả năng chi trả lâu dài.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia tài chính tự do tại TP.HCM, nhận định những sản phẩm có mẫu mã đẹp, giá hấp dẫn, bắt kịp xu hướng luôn có sức hút đối với người tiêu dùng, không riêng giới trẻ.

Theo ông Khánh, mua sắm trực tuyến cùng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt có thể khiến người tiêu dùng dễ chi tiêu quá tay nếu không cân đối hợp lý. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng quản lý tài chính cá nhân sẽ giúp người trẻ tận dụng các chương trình giảm giá để mua sắm tiết kiệm, lựa chọn những sản phẩm thực sự cần thiết, tránh lãng phí và áp lực tài chính về sau.