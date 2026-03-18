Chưa đến lễ Giỗ tổ, nhiều người đã rục rịch cắt phép nghỉ 9 ngày

Nhân viên văn phòng "tăng tốc KPI" để xin nghỉ dài

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4 - 1.5 năm nay đang trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội khi xuất hiện đề xuất hoán đổi lịch làm việc để tạo kỳ nghỉ kéo dài tới 9 ngày, từ 25.4 đến 3.5.

Nghỉ lễ Giỗ tổ và 30.4 là dịp để người lao động vui chơi cùng gia đình ẢNH: DIỆU MI

Mặc dù còn có ý kiến tranh luận trái chiều, nhiều lao động đã tự lên phương án nghỉ riêng. Chị Nguyễn Hoàng Phương, nhân viên văn phòng tại Q.Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết đã chuẩn bị kế hoạch nghỉ lễ từ sớm bằng cách xin nghỉ phép hai ngày làm việc bình thường.

"Tôi dự định đi Lạng Sơn từ chiều 24.4 đến 27.4, sau đó về Hà Nội một ngày rồi tiếp tục về quê nghỉ lễ đến 2.5 mới quay lại làm việc", chị Phương chia sẻ.

Để có thể nghỉ dài, chị Phương đã phải tính toán kỹ lưỡng và chủ động hoàn thành công việc từ sớm.

"Muốn sếp đồng ý thì mình phải tăng tốc làm việc, đảm bảo đủ KPI. Tôi xác định ngay từ đầu tháng phải làm gấp đôi để đổi lại kỳ nghỉ thoải mái hơn", chị nói.

Không riêng chị Phương, nhiều đồng nghiệp của chị cũng đã lên kế hoạch từ sớm. Một số người đã đặt tour du lịch nước ngoài, trong khi số khác vẫn chờ quyết định chính thức về lịch nghỉ để chốt phương án.

Chị Vũ Phương Thảo, phụ trách nhân sự một công ty truyền thông tại Hà Nội, cho biết hiện doanh nghiệp vẫn chưa quyết định có hoán đổi 2 ngày làm việc để nghỉ lễ cả tuần trong dịp Giỗ tổ và 30.4 - 1.5. Theo chị, lịch nghỉ còn phụ thuộc vào tiến độ công việc và các dự án đang triển khai.

"Tuy nhiên, thực tế nhiều nhân viên đã chủ động tăng tốc, thậm chí làm thêm ngoài giờ để hoàn thành KPI sớm, với mục tiêu xin nghỉ dài ngày", chị Thảo nói.

Theo khảo sát thăm dò ý kiến độc giả trên báo Thanh Niên từ ngày 12.3 đến chiều 18.3, tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ phương án hoán đổi để nghỉ 9 ngày đang ở mức cân bằng, mỗi bên chiếm khoảng 50%. Điều này cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nhu cầu và điều kiện của người lao động.

Tuy nhiên, xu hướng "cắt phép" nối kỳ nghỉ không phải ai cũng có thể áp dụng. Nhiều ý kiến cho rằng phương án này chủ yếu phù hợp với khối văn phòng hoặc những công việc không yêu cầu có mặt trực tiếp thường xuyên.

Trong khi đó, lao động sản xuất, công nhân tại các nhà máy hay những gia đình có con đang đi học, đặc biệt là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi chuyển cấp, gần như không thể linh hoạt nghỉ dài theo cách này.

Du lịch "ăn theo" kỳ nghỉ dài, trường học linh hoạt cho nghỉ

Không chỉ người lao động, các đơn vị đào tạo cũng chủ động điều chỉnh lịch học để tạo điều kiện cho sinh viên nghỉ dài trong dịp lễ.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 18.3, TS Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên Trường ĐH Thủy Lợi, cho biết nhà trường đã lên kế hoạch từ đầu năm học để sinh viên được nghỉ liên tục xuyên suốt hai dịp lễ.

"Chúng tôi đã bố trí lịch đào tạo hợp lý, sinh viên được nghỉ trọn tuần nối từ Giỗ tổ đến hết lễ 30.4 - 1.5 mà không ảnh hưởng đến chương trình học", ông Sơn cho hay.

Tương tự, Trường ĐH Công thương TP.HCM cũng cho sinh viên, giảng viên và người lao động nghỉ tổng cộng 9 ngày. Ngoài các ngày nghỉ lễ chính thức, trường bố trí nghỉ thêm hai ngày làm việc và tổ chức học bù vào các ngày thứ bảy sau đó để đảm bảo tiến độ.

Trường ĐH Gia Định cũng áp dụng lịch nghỉ từ 26.4 đến hết 3.5. Nếu tính thêm ngày thứ bảy trước đó, sinh viên có thể nghỉ liên tục 9 ngày.

Lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 năm 2026 ẢNH: THU HẰNG

Ở góc độ thị trường, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice, cho biết nhiều doanh nghiệp tư nhân đã linh hoạt sắp xếp lịch làm việc để nhân viên có thể nghỉ dài.

"Nhiều người đã chủ động đặt tour từ sớm, đi từ dịp Giỗ tổ để kéo dài kỳ nghỉ qua 30.4, sau đó nghỉ thêm một vài ngày trước khi quay lại làm việc", ông Tú nói.

Theo ông Tú, các điểm đến quốc tế như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đang được ưa chuộng nhờ phù hợp với quỹ thời gian nghỉ dài. Lượng khách đăng ký tăng mạnh, nhiều tour khởi hành vào dịp cao điểm đã gần như kín chỗ.

Trong nước, xu hướng du lịch tự túc, đi bằng ô tô gia đình cũng gia tăng nhằm tiết kiệm chi phí. Chị Phương My, một công chức tại Hà Nội, cho biết: "Gia đình chị dự định đi "phượt" từ Hà Nội vào Tây nguyên. Ban đầu chúng tôi tính đi máy bay nhưng giá vé khá cao nên chuyển sang đi ô tô để chủ động và tiết kiệm hơn", chị My nói.

Xu hướng chủ động "cắt phép" tiếp tục gia tăng

Các chuyên gia đánh giá việc người lao động và doanh nghiệp chủ động sắp xếp lịch nghỉ là xu hướng tích cực, giúp tối ưu hóa cả công việc lẫn thời gian nghỉ ngơi.

Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ), cho rằng kỳ nghỉ dài mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

"Đây không chỉ là dịp để tái tạo sức lao động mà còn là cơ hội để người làm việc xa quê về thăm gia đình, chăm sóc con cái và gắn kết các mối quan hệ", ông Huân nhận định.

Bên cạnh đó, việc chủ động lên kế hoạch từ sớm cũng giúp người lao động tránh được tình trạng giá vé tàu xe, phòng nghỉ tăng cao sát ngày lễ.

Tuy nhiên, ông Huân cũng lưu ý rằng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng linh hoạt. Việc hoán đổi lịch nghỉ hoặc kéo dài kỳ nghỉ chỉ phù hợp với khối hành chính sự nghiệp và một số doanh nghiệp tư nhân.

Dù vậy, xu hướng chủ động "cắt phép" và lên kế hoạch nghỉ dài từ sớm vẫn được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và cân bằng cuộc sống ngày càng được người lao động quan tâm.

Thăm dò ý kiến Theo bạn có nên hoán đổi ngày làm việc để "nối" kỳ nghỉ Giỗ tổ với dịp lễ 30.4 - 1.5 để được nghỉ 9 ngày? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. 1. Nên hoán đổi 2. Không nên hoán đổi



