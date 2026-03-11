Có nên 'nối' kỳ nghỉ Giỗ tổ với 30.4 - 1.5 để nghỉ liền 9 ngày?

Theo quy định của bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày vào dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch). Năm 2026, ngày này rơi vào chủ nhật (26.4) nên người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (27.4), tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ bảy (25.4) đến hết thứ hai (27.4).

Nhiều người lao động mong muốn có kỳ nghỉ lễ dài để có thời gian nghỉ ngơi và du lịch cùng gia đình ẢNH: T.N

Ngay sau đó chỉ vài ngày là kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người không làm việc thứ bảy, kỳ nghỉ này có thể kéo dài 4 ngày, từ 30.4 đến hết chủ nhật 3.5.

Đáng chú ý là giữa 2 kỳ nghỉ này chỉ có 2 ngày làm việc (28 và 29.4). Chính vì vậy, trên mạng xã hội những ngày gần đây xuất hiện đề xuất hoán đổi lịch làm việc để "nối" 2 kỳ nghỉ thành một kỳ nghỉ dài 9 ngày liên tiếp, từ 25.4 - 3.5.

Người muốn nghỉ, người không

Chị Hà Thị Liên, công chức làm việc tại một cơ quan nhà nước ở P.Văn Miếu (Hà Nội), cho rằng việc nghỉ 3 ngày rồi quay lại làm việc 2 ngày trước khi tiếp tục nghỉ lễ khiến nhịp công việc bị ngắt quãng.

"Đi làm 2 ngày rồi lại nghỉ tiếp khiến mọi thứ bị đứt đoạn, hiệu quả công việc cũng không cao. Nếu được nghỉ liền 9 ngày, chúng tôi có thể lên kế hoạch du lịch hoặc đưa con đi chơi, thay vì nghỉ ngắt quãng như vậy", chị Liên chia sẻ và cho rằng, kỳ nghỉ tết Nguyên đán thường kéo dài nhưng phần lớn thời gian dành cho việc về quê, thăm họ hàng, dọn dẹp nhà cửa hay các hoạt động truyền thống.

Ngược lại, anh Hoàng Xuân Thanh, nhân viên văn phòng ở P.Hoàn Kiếm (Hà Nội), cho biết bản thân làm việc tại doanh nghiệp tư nhân và vẫn phải làm việc vào thứ bảy. "Nếu hoán đổi chỉ để khối công chức được nghỉ dài còn doanh nghiệp tư nhân không thực hiện được thì sẽ không công bằng. Cạnh đó, xăng tăng giá, vé máy bay tăng, khách sạn và dịch vụ ăn uống đều tăng. Nếu nghỉ dài thì chi phí đi lại càng đắt đỏ. Nghỉ khoảng 3 - 4 ngày là hợp lý", anh chia sẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp du lịch, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty du lịch BestPrice, nhìn nhận việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ dài là cơ hội kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, với nhóm khách du lịch thuộc khối cơ quan nhà nước hiện vẫn đang còn cân nhắc, chờ xem lịch nghỉ thay đổi.

"Những kỳ nghỉ gần đây, việc cơ quan quản lý quyết định thay đổi lịch nghỉ sát ngày khiến cho khách du lịch bị động, các công ty lữ hành cũng gặp khó trong việc điều phối dịch vụ. Nếu thông tin nghỉ lễ không rõ ràng hoặc công bố quá muộn, tình trạng quá tải tại các điểm du lịch trong nước có thể lặp lại", ông nói.

Doanh nghiệp lo gián đoạn sản xuất

Trong khi nhiều người lao động và công ty lữ hành kỳ vọng vào một kỳ nghỉ dài để kích cầu tiêu dùng, thì nhiều doanh nghiệp sản xuất lại bày tỏ sự thận trọng vì lo ngại việc kéo dài thời gian nghỉ có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất.

Bà Lê Thị Vân, phụ trách nhân sự một công ty của Nhật Bản tại Hà Nội, cho biết các doanh nghiệp nước ngoài thường xây dựng kế hoạch sản xuất và kinh doanh từ rất sớm, thậm chí từ đầu năm hoặc trước đó nhiều tháng. Vì vậy, mọi thay đổi liên quan đến lịch nghỉ lễ nếu được đưa ra quá sát ngày sẽ khiến doanh nghiệp rơi vào thế bị động.

doanh nghiệp luôn khuyến khích nghỉ phép nếu người lao động muốn nghỉ lễ dài ẢNH: NGỌC THẮNG

"Các nhà máy thường phải lên kế hoạch chi tiết cho từng dây chuyền, ca kíp và tiến độ giao hàng cho đối tác quốc tế, nên việc đột ngột thay đổi lịch làm việc sẽ gây xáo trộn không nhỏ. người lao động hoàn toàn có thể cắt phép năm để được nghỉ lễ dài trong dịp này, doanh nghiệp luôn khuyến khích người lao động nghỉ phép, chúng tôi có thể bố trí nhân sự, điều chỉnh ca kíp.", bà Vân nói.

Tương tự, ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công ty cổ phần TKG Teakwang Vina (Đồng Nai), cho biết kế hoạch nghỉ lễ của doanh nghiệp còn phụ thuộc rất lớn vào tình hình đơn hàng, lịch xuất hàng và hoạt động xuất khẩu. Trong bối cảnh đơn hàng có nhiều biến động như hiện nay, doanh nghiệp càng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định kéo dài thời gian nghỉ.

Ông Phúc cũng cho rằng, phần lớn doanh nghiệp đều sẵn sàng tuân thủ các phương án nghỉ lễ do Nhà nước quy định, nhưng mong muốn các quyết định liên quan đến lịch nghỉ được công bố sớm và có tính ổn định để doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất. "doanh nghiệp không phản đối việc người lao động được nghỉ ngơi, nhưng điều quan trọng là phải có thời gian chuẩn bị để vừa đảm bảo quyền lợi cho người lao động, vừa không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh", ông chia sẻ.

Trước thông tin tranh luận trái chiều, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định hiện không có thêm đề xuất mới nào về việc hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ như tin đồn. Số ngày nghỉ các dịp lễ Giỗ tổ và lễ 30.4 - 1.5 vẫn thực hiện theo quy định của bộ luật Lao động.