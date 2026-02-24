Vừa hết nghỉ tết, người trẻ đã có kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Về quê cùng gia đình đi du lịch dịp nghỉ lễ

Theo Thanh Niên, năm nay kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào chủ nhật, ngày 26.4 dương lịch. Do trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4). Như vậy, kỳ nghỉ dịp này kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy (25.4) đến hết thứ hai (27.4). Hai ngày lễ 30.4 và 1.5 năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với người lao động không làm việc thứ bảy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết 3.5 (bao gồm hai ngày cuối tuần).

Đáng chú ý, hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau 2 ngày làm việc. Nếu xin nghỉ phép 2 ngày làm việc vào 28 và 29.4, người lao động có thể nối liền hai kỳ nghỉ thành đợt nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục.

Nếu xin nghỉ phép 2 ngày người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ dài 9 ngày liên tục ẢNH: THÁI PHÚC

Vừa hay tin kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 và 1.5 kéo dài liên tục, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM không khỏi hào hứng. Duyên dự định sẽ về quê ở TP.Cần Thơ và sau đó cùng cả nhà du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). “Lịch nghỉ năm nay khá thuận lợi nên mình thấy dễ chủ động sắp xếp kế hoạch hơn. Bình thường mỗi dịp lễ chỉ nghỉ ngắn nên đi đâu cũng vội, còn lần này có thể thong thả về quê rồi dành thêm thời gian đi chơi cùng gia đình. Mình đang bàn với ba mẹ để chốt lịch sớm, đặt phòng trước cho đỡ cao điểm”, Duyên nói.

Nhiều người có trẻ có kế hoạch tiếp tục về quê nghỉ lễ ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Tuấn Tài (26 tuổi), ngụ đường Phan Đình Phùng, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết năm nào vào dịp nghỉ lễ đều cùng gia đình dạo quanh các địa điểm ở TP.HCM. “Năm nay mình sẽ xin nghỉ phép năm 2 ngày, sau đó mình sẽ cùng gia đình đi tổ chức ăn uống, vui chơi ở nhà khoảng 3 - 4 ngày. Thời gian còn lại cả gia đình sẽ cùng nhau đi biển ở Lagi, tỉnh Bình Thuận”, Tài nói.

Nhiều bãi biển xanh mát được bạn trẻ lựa chọn là "điểm dừng chân" cho kỳ nghỉ lễ ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Phạm Văn Linh (24 tuổi), ngụ đường Bình Quới, P.Bình Quới, TP.HCM, cho biết đã bắt đầu đặt vé cho chuyến đi du lịch Thái Lan 1 tuần sau khi nghe tin được nghỉ lễ dài ngày. “Mình đã săn được vé đi thủ đô Bangkok vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ với giá khoảng 2,5 triệu đồng. Giờ mình sẽ tập trung hoàn thành công việc thật tốt, sau đó xin nghỉ phép thêm vài ngày để có chuyến đi trọn vẹn, không bị vướng bận”, Linh nói.

Du lịch các nước gần Việt Nam như Thái Lan, Nhật Bản cũng được bạn trẻ lựa chọn ẢNH: THÁI PHÚC

Một số địa điểm du lịch gần TP.HCM

Từng đi phượt xuyên Việt, có nhiều kinh nghiệm trong việc du lịch khám phá Việt Nam, Nguyễn Quốc Đạt (26 tuổi), tốt nghiệp ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, gợi ý một số địa điểm kèm lịch trình ngắn ngày cho các bạn trẻ tham khảo.

“Nếu thích không gian sông nước miền Tây, mình đề xuất lịch trình 2 ngày 1 đêm đến TP.Cần Thơ kết hợp Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Ngày đầu có thể tham quan nhà cổ Bình Thủy, tối dạo bến Ninh Kiều; sáng hôm sau dậy sớm đi chợ nổi Cái Răng rồi di chuyển sang Sa Đéc tham quan làng hoa, thưởng thức đặc sản địa phương trước khi về lại TP.HCM”, Đạt chia sẻ.

Nếu về miền Tây, bạn trẻ có thể ghé tham quan làng hoa Sa Đéc ẢNH: DUY TÂN

Với những ai yêu thiên nhiên, anh Đạt gợi ý hành trình 2 ngày 1 đêm đến Vườn quốc gia Cát Tiên. “Ngày đầu trekking xuyên rừng, buổi tối có thể đăng ký tour xem thú đêm; sáng hôm sau ghé làng Tà Lài tìm hiểu đời sống của đồng bào Châu Mạ, S’Tiêng. Lịch trình không quá dày nhưng đủ để nạp đầy năng lượng thiên nhiên”, Đạt nói.

Ngoài ra theo Đạt, bạn trẻ cũng có thể lựa chọn các khu di tích nổi tiếng như Côn Đảo. “Ngày đầu tham quan các di tích lịch sử, nghĩa trang Hàng Dương; ngày thứ hai khám phá bãi biển hoang sơ, lặn ngắm san hô hoặc tìm hiểu hoạt động bảo tồn rùa biển; ngày cuối nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản rồi trở về”, anh Đạt gợi ý.

Những làng chài hoang sơ cũng là lựa chọn được Đạt khuyến khích ẢNH: THÁI PHÚC

Thêm vào đó, với những bạn trẻ yêu cảnh quan hùng vĩ, Đạt đề xuất 3 ngày 2 đêm tại Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) . “Có thể kết hợp cắm trại, chèo SUP trên hồ, săn bình minh và check-in các điểm ngắm cảnh, cung đường không quá xa TP.HCM nhưng không khí ở đây thì trên cả tuyệt vời", Đạt nói thêm.