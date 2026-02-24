Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Sống - Yêu - Ăn - Chơi

Vừa hết nghỉ tết, người trẻ đã có kế hoạch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thái Phúc
Thái Phúc
24/02/2026 09:00 GMT+7

Kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 - 1.5 năm có thể kéo dài đến 9 ngày. Bạn trẻ đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ sớm.

Về quê cùng gia đình đi du lịch dịp nghỉ lễ

Theo Thanh Niên, năm nay kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) rơi vào chủ nhật, ngày 26.4 dương lịch. Do trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27.4). Như vậy, kỳ nghỉ dịp này kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy (25.4) đến hết thứ hai (27.4). Hai ngày lễ 30.4 và 1.5 năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với người lao động không làm việc thứ bảy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30.4 đến hết 3.5 (bao gồm hai ngày cuối tuần).

Đáng chú ý, hai kỳ nghỉ chỉ cách nhau 2 ngày làm việc. Nếu xin nghỉ phép 2 ngày làm việc vào 28 và 29.4, người lao động có thể nối liền hai kỳ nghỉ thành đợt nghỉ kéo dài 9 ngày liên tục.

- Ảnh 1.

Nếu xin nghỉ phép 2 ngày người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ dài 9 ngày liên tục

ẢNH: THÁI PHÚC

Vừa hay tin kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30.4 và 1.5 kéo dài liên tục, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM không khỏi hào hứng. Duyên dự định sẽ về quê ở TP.Cần Thơ và sau đó cùng cả nhà du lịch núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh). “Lịch nghỉ năm nay khá thuận lợi nên mình thấy dễ chủ động sắp xếp kế hoạch hơn. Bình thường mỗi dịp lễ chỉ nghỉ ngắn nên đi đâu cũng vội, còn lần này có thể thong thả về quê rồi dành thêm thời gian đi chơi cùng gia đình. Mình đang bàn với ba mẹ để chốt lịch sớm, đặt phòng trước cho đỡ cao điểm”, Duyên nói.

- Ảnh 2.

Nhiều người có trẻ có kế hoạch tiếp tục về quê nghỉ lễ

ẢNH: THÁI PHÚC

Nguyễn Tuấn Tài (26 tuổi), ngụ đường Phan Đình Phùng, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết năm nào vào dịp nghỉ lễ đều cùng gia đình dạo quanh các địa điểm ở TP.HCM. “Năm nay mình sẽ xin nghỉ phép năm 2 ngày, sau đó mình sẽ cùng gia đình đi tổ chức ăn uống, vui chơi ở nhà khoảng 3 - 4 ngày. Thời gian còn lại cả gia đình sẽ cùng nhau đi biển ở Lagi, tỉnh Bình Thuận”, Tài nói.

- Ảnh 3.

Nhiều bãi biển xanh mát được bạn trẻ lựa chọn là "điểm dừng chân" cho kỳ nghỉ lễ

ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Phạm Văn Linh (24 tuổi), ngụ đường Bình Quới, P.Bình Quới, TP.HCM, cho biết đã bắt đầu đặt vé cho chuyến đi du lịch Thái Lan 1 tuần sau khi nghe tin được nghỉ lễ dài ngày. “Mình đã săn được vé đi thủ đô Bangkok vào đúng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ với giá khoảng 2,5 triệu đồng. Giờ mình sẽ tập trung hoàn thành công việc thật tốt, sau đó xin nghỉ phép thêm vài ngày để có chuyến đi trọn vẹn, không bị vướng bận”, Linh nói.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Du lịch các nước gần Việt Nam như Thái Lan, Nhật Bản cũng được bạn trẻ lựa chọn

ẢNH: THÁI PHÚC 

Một số địa điểm du lịch gần TP.HCM

Từng đi phượt xuyên Việt, có nhiều kinh nghiệm trong việc du lịch khám phá Việt Nam, Nguyễn Quốc Đạt (26 tuổi), tốt nghiệp ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, gợi ý một số địa điểm kèm lịch trình ngắn ngày cho các bạn trẻ tham khảo.

“Nếu thích không gian sông nước miền Tây, mình đề xuất lịch trình 2 ngày 1 đêm đến TP.Cần Thơ kết hợp Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp). Ngày đầu có thể tham quan nhà cổ Bình Thủy, tối dạo bến Ninh Kiều; sáng hôm sau dậy sớm đi chợ nổi Cái Răng rồi di chuyển sang Sa Đéc tham quan làng hoa, thưởng thức đặc sản địa phương trước khi về lại TP.HCM”, Đạt chia sẻ.

- Ảnh 6.

Nếu về miền Tây, bạn trẻ có thể ghé tham quan làng hoa Sa Đéc

ẢNH: DUY TÂN

Với những ai yêu thiên nhiên, anh Đạt gợi ý hành trình 2 ngày 1 đêm đến Vườn quốc gia Cát Tiên. “Ngày đầu trekking xuyên rừng, buổi tối có thể đăng ký tour xem thú đêm; sáng hôm sau ghé làng Tà Lài tìm hiểu đời sống của đồng bào Châu Mạ, S’Tiêng. Lịch trình không quá dày nhưng đủ để nạp đầy năng lượng thiên nhiên”, Đạt nói.

Ngoài ra theo Đạt, bạn trẻ cũng có thể lựa chọn các khu di tích nổi tiếng như Côn Đảo. “Ngày đầu tham quan các di tích lịch sử, nghĩa trang Hàng Dương; ngày thứ hai khám phá bãi biển hoang sơ, lặn ngắm san hô hoặc tìm hiểu hoạt động bảo tồn rùa biển; ngày cuối nghỉ ngơi, thưởng thức hải sản rồi trở về”, anh Đạt gợi ý.

- Ảnh 7.

Những làng chài hoang sơ cũng là lựa chọn được Đạt khuyến khích

ẢNH: THÁI PHÚC

Thêm vào đó, với những bạn trẻ yêu cảnh quan hùng vĩ, Đạt đề xuất 3 ngày 2 đêm tại Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) . “Có thể kết hợp cắm trại, chèo SUP trên hồ, săn bình minh và check-in các điểm ngắm cảnh, cung đường không quá xa TP.HCM nhưng không khí ở đây thì trên cả tuyệt vời", Đạt nói thêm.

Tin liên quan

Nườm nượp người kéo đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày giỗ tổ Hùng Vương

Nườm nượp người kéo đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong ngày giỗ tổ Hùng Vương

Sáng 10.4, ngày đầu kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương , Thảo Cầm Viên Sài Gòn đón nhận rất đông người đến tham quan, đặc biệt là các bạn trẻ và gia đình có con nhỏ.

Giỗ tổ Hùng Vương: Người trẻ đến đền thờ vua Hùng để hướng về nguồn cội

Khám phá thêm chủ đề

30.4 1.5 du lịch Giỗ tổ hùng vương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận