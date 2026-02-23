Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, Quốc khánh 2.9 năm 2026 được nghỉ mấy ngày?
Thanh Nguyên
23/02/2026 08:35 GMT+7

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 và Quốc khánh 2.9 năm 2026.

Năm 2026, ngày Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật (ngày 26.4 dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 27.4).

Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ bảy 25.4 đến hết thứ hai 27.4.

Hai ngày lễ lớn là 30.4 và 1.5 của năm 2026 rơi vào thứ năm và thứ sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Điểm đáng lưu ý là hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30.4.

