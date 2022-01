Chưa khôi phục đường bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc

Ngày 23.1, Công ty An Phong, tổng thầu xây dựng dự án The Sun Tower (khu đô thị Ba Son, TP.HCM) do Công ty Masterise Homes làm chủ đầu tư đã đổ xong mẻ bê tông 10.000m3 cho khối móng bè của dự án chỉ trong 1 đêm.