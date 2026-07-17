Chưa từng có: Người dân toàn thế giới được tự bầu chọn top kỳ quan đương đại

Theo WTTC, các ứng viên được lựa chọn phải là những công trình có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến ngành du lịch và lữ hành, đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế và định hình lại tương lai của các điểm đến trên thế giới.

ẢNH: TRANG WEB WTTC

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, công chúng trên toàn thế giới sẽ được trực tiếp tham gia đề cử và bình chọn để tìm ra những địa danh đại diện cho kỷ nguyên du lịch hiện đại. Chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc đánh giá các giá trị thẩm mỹ, kiến trúc hay văn hóa đơn thuần, mà còn thiết lập một hệ quy chiếu mới: Sức mạnh chuyển dịch kinh tế - xã hội.

Thực tế đã chứng minh, các công trình biểu tượng như tháp Eiffel (Pháp), bảo tàng Guggenheim Bilbao (Tây Ban Nha) hay đại bảo tàng Ai Cập (Ai Cập) là những minh chứng rõ nét cho thấy tầm nhìn đầu tư dài hạn và sự hợp tác công - tư có thể xoay chuyển hoàn toàn vị thế của một điểm đến. Chúng không chỉ thu hút dòng khách quốc tế mà còn là "thỏi nam châm" thu hút đầu tư, tạo ra việc làm và định hình lại bản sắc của điểm đến.

Bà Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm CEO của WTTC nhấn mạnh tầm nhìn của chiến dịch: Kỳ quan không phải là điều mà nhân loại đã ngừng kiến tạo từ nhiều thế kỷ trước. Mỗi thế hệ đều để lại dấu ấn riêng cho thế giới. Những tài sản du lịch có sức ảnh hưởng lớn không chỉ đơn thuần thu hút du khách. Chúng còn tạo việc làm, thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, củng cố cộng đồng và nâng cao vị thế của các điểm đến trên trường quốc tế.

Bà Gloria Guevara cho biết thêm, thông qua chiến dịch này, WTTC mong muốn truyền tải thông điệp rằng những khoản đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng du lịch và di sản văn hóa sẽ mang lại giá trị kinh tế - xã hội bền vững cho nhiều thế hệ mai sau.

Cầu Vàng là 1 trong những "ứng cử viên" sáng giá của Việt Nam ẢNH: SG

Về tiêu chí đánh giá, WTTC cho biết trong chiến dịch này sẽ đặc biệt chú trọng đến các công trình mới nổi sở hữu tiềm năng kiến tạo tương lai. Hệ thống tiêu chí xét duyệt sẽ được đánh giá đa chiều bao gồm:

Mức độ đóng góp cho ngành du lịch quốc gia.

Tác động thực tế tới nền kinh tế địa phương.

Giá trị mang lại cho cộng đồng bản địa.

Khả năng thúc đẩy phát triển điểm đến bền vững.

Dựa trên tiêu chí cốt lõi của giải thưởng Việt Nam cũng có những "vũ khí hạng nặng" có thể mang đi tranh tài. Điển hình là công trình Cầu Vàng (Đà Nẵng). Đây là công trình đã có sẵn thương hiệu toàn cầu. Hình ảnh "đôi bàn tay khổng lồ" nâng đỡ dải lụa vàng giữa núi trời Đà Nẵng đã "viral" mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế từ năm 2018 và chưa có dấu hiệu "giảm nhiệt". Cầu Vàng cũng chính là công trình có ý nghĩa "định hình lại điểm đến", biến Bà Nà và Đà Nẵng thành điểm phải đến trên bản đồ thế giới.

Hay Cầu Hôn (Kiss Bridge - Phú Quốc) cũng là "ứng kỷ viên nặng ký" về tính nghệ thuật và chiều sâu kiến trúc. Công trình có thiết kế mang tầm thế giới bởi KTS nổi tiếng người Ý Marco Casamonti với kỹ thuật xây dựng console cực khó và cốt truyện mang đậm bản sắc văn hóa Việt (Ngưu Lang - Chức Nữ gặp gỡ nghệ thuật Phục Hưng). Cầu Hôn cũng được coi là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế đêm, đưa Nam đảo Phú Quốc vươn tầm quốc tế.

Nếu về kiến trúc đô thị, tòa nhà Landmark 81 cũng có nhiều cơ hội khi được coi là biểu tượng của sự trỗi dậy và phát triển kinh tế Đông Nam Á. Công trình chọc trời lấy cảm hứng từ bó tre truyền thống, đại diện cho sự hiện đại, năng động và phát triển vượt bậc của Việt Nam thế kỷ 21.

Chiến dịch sẽ kéo dài một năm, bắt đầu mở cổng đề cử toàn cầu vào 7.7. Tới 7.1.2027, WTTC sẽ công bố Top 70 đề cử xuất sắc nhất và mở cổng bình chọn công khai. Ba tháng sau (7.4.2027), Ban tổ chức sẽ thu hẹp danh sách xuống còn 30 ứng viên và chính thức công bố danh sách "7 Kỳ quan Đương đại của Thế giới" vào 7.7.2027.

Cổng đề cử toàn cầu hiện đã chính thức được kích hoạt. Người Việt Nam yêu du lịch quan tâm và muốn gửi đề cử trực tuyến có thể truy cập trang web chính thức của WTTC tại địa chỉ: https://contemporary-wonders.wttc.org/



