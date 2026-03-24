Việt Nam có 'viên ngọc quý' vào top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á

Hà Khanh
24/03/2026 11:56 GMT+7

Tạp chí du lịch nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ mới đây đã công bố danh sách 7 kỳ quan bậc nhất ở Đông Nam Á, tôn vinh những điểm đến nổi bật với trải nghiệm độc đáo dành cho du khách toàn cầu. Trong đó, Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 3.

Theo Condé Nast Traveler, Đông Nam Á đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những khu vực du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới. Sức hút của khu vực đến từ sự kết hợp hài hòa giữa những bãi biển nhiệt đới nguyên sơ, cảnh quan thiên nhiên phong phú, những di sản cổ kính cùng nền văn hóa giàu bản sắc.

Sở hữu vẻ đẹp bình yên, khác lạ, vịnh Bái Tử Long đang tạo nên một sức hút đầy thú vị dành cho du khách yêu biển khi đến Quảng Ninh

Tuy nhiên, để cảm nhận trọn vẹn chiều sâu của mỗi điểm đến, du khách nên tìm kiếm những hành trình mới mẻ, không chỉ dừng lại ở những tuyến tham quan quen thuộc và các địa danh mang tính biểu tượng. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng, Đông Nam Á còn ẩn chứa vô vàn "viên ngọc quý" trên những cung đường ít dấu chân du khách, những nơi thực sự mang lại trải nghiệm chân thực và khác biệt.

Đứng thứ 3 trong danh sách 7 kỳ quan của Đông Nam Á, đại diện Việt Nam - vịnh Bái Tử Long (tỉnh Quảng Ninh) - từ lâu đã được ví như "viên ngọc ẩn" của vùng Đông Bắc, nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành. Nơi đây sở hữu hệ thống đảo đá vôi kỳ vĩ, các hang động độc đáo, vịnh nhỏ và làng chài nổi đặc trưng, tất cả tạo nên một không gian thanh bình, mộc mạc và gần gũi.

Khác với Hạ Long, vịnh Bái Tử Long có nhiều hoạt động kinh tế biển như nuôi trồng thủy sản, với những làng chài lớn

Đến với vịnh Bái Tử Long, khách du lịch có thể trải nghiệm hành trình du ngoạn biển trên du thuyền sang trọng với dịch vụ cao cấp, tận hưởng sự riêng tư, thư thái giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Các hoạt động nổi bật bao gồm chèo thuyền kayak, hòa mình trong làn nước xanh ngọc, khám phá hệ sinh thái động, thực vật phong phú tại Vườn quốc gia Bái Tử Long, hay tham gia các tour dài ngày để tìm hiểu cuộc sống và văn hóa của cộng đồng ngư dân địa phương.

Bên cạnh viên ngọc Bái Tử Long, những địa danh khác nằm trong danh sách này gồm có: tỉnh Batanes (Philippines); vườn quốc gia Phnom Kulen (Campuchia); George Town (Penang, Malaysia); cao nguyên Bolaven (Lào); Vườn quốc gia Doi Inthanon (Thái Lan); quần đảo Raja Ampat (Indonesia).


Lần đầu tiên Việt Nam có sân bay vào top sạch nhất thế giới

Hàng loạt sân bay lớn tại Việt Nam đã đồng loạt ghi nhận những thứ hạng ấn tượng tại giải thưởng World Airport Awards 2026 vừa được Tổ chức quốc tế Skytrax công bố.

