Văn hóa
Góc ký họa:

'Chùa ve chai' ở Lâm Đồng có gì mà khách nườm nượp check-in?

Lam Yên
Lam Yên
25/01/2026 07:45 GMT+7

Ở tỉnh Lâm Đồng, nói về độc lạ phải kể đến chùa Linh Phước - thường gọi là "Chùa ve chai" - nơi có con rồng làm từ 12.000 vỏ chai, tượng Quan Âm kết từ 650.000 hoa bất tử…

Cách P.Xuân Hương - Đà Lạt khoảng 8 km, chùa Linh Phước (120 Tự Phước, P.Xuân Trường - Đà Lạt) là điểm đặc biệt hút khách vừa đi lễ chùa vừa chụp hình "check-in". Ngôi chùa này không chỉ được khảm từ cả triệu mảnh sành sứ, chai lọ, mà còn là nơi sở hữu nhiều kỷ lục VN.

'Chùa ve chai' ở Lâm Đồng có gì mà khách nườm nượp check-in?- Ảnh 1.

Đài và tượng Quán Thế Âm khảm sành sứ trong sân chùa - ký họa của kiến trúc sư Linh Hoàng

Xây dựng năm 1949 nhưng từ năm 1990, chùa Linh Phước hầu như thay đổi diện mạo hoàn toàn khi trùng tu và xây mới nhiều đợt. Sành sứ, thủy tinh được sử dụng làm vật liệu trang trí chính, khảm hầu hết mọi bề mặt: vách, trần, cột, lan can… "Ve chai" được sử dụng triệt để, với hàng ngàn vỏ chai lọ, hàng tấn mảnh sành sứ được cắt gọt mài giũa, phân loại theo màu, độ cong, dày… Màu xanh của vỏ chai tạo nên vảy rồng lấp lánh; màu trắng của sứ tạo nên mây trời…

'Chùa ve chai' ở Lâm Đồng có gì mà khách nườm nượp check-in?- Ảnh 2.

“Chùa ve chai” là nơi sở hữu nhiều kỷ lục VN - ký họa của sinh viên Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng Trình Ngọc Danh

Linh Phước không phải dạng "một trục - một sân - một chính điện" như bố cục chùa thường thấy, mà là tổ hợp nhiều lớp không gian, kéo du khách khám phá bằng sự tò mò.

'Chùa ve chai' ở Lâm Đồng có gì mà khách nườm nượp check-in?- Ảnh 3.

Chùa ve chai được khảm sành trang trí từ cả triệu mảnh sành sứ - ký họa của KTS Phùng Thế Huy

Gây choáng ngợp cho du khách ngay khi bước vào sân chùa là khu vực Long Hoa Viên với tượng rồng uốn lượn (dài 49 m, rộng 1,3 m) làm từ… 12.000 vỏ chai bia. Dưới ánh nắng mặt trời, lớp vảy thủy tinh này phản chiếu ánh sáng, lấp lánh rất sống động. Dọc hai bên chính điện là hàng cột rồng khảm sành tinh xảo gợi nhớ kiến trúc tại các lăng tẩm triều Nguyễn ở Huế.

'Chùa ve chai' ở Lâm Đồng có gì mà khách nườm nượp check-in?- Ảnh 4.

Chùa Linh Phước được trang trí từ mảnh sành, sứ, vỏ chai nên còn có tên gọi là "Chùa ve chai" - ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Ngoài ra, chùa Linh Phước còn giữ hàng loạt kỷ lục. Đây là một trong những chùa có tháp chuông cao nhất VN với 7 tầng cao khoảng 37 m. Trong tháp có quả chuông (đường kính 2,3 m, cao 4,3 m) nặng 8,5 tấn đúc cuối năm 1999. Bảo đài Quán Thế Âm Bồ Tát (cao 18 m, nặng 3 tấn) kết từ 650.000 bông hoa bất tử, được ghi nhận kỷ lục châu Á. Cứ mỗi 2 năm, hoa trên tượng được thay mới. Năm 2014, đường hầm địa ngục dài khoảng 300 m lập kỷ lục tái hiện tích Mục Kiều Liên tìm mẹ qua 18 tầng địa ngục lớn nhất VN…

'Chùa ve chai' ở Lâm Đồng có gì mà khách nườm nượp check-in?- Ảnh 5.

Với bảo tháp 7 tầng, cao 37 m, đây là chùa có bảo tháp cao nhất VN - ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

