Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chưa xác thực thuê bao di động, bao lâu thì bị khóa dịch vụ?

Thu Hằng
Thu Hằng
16/04/2026 13:35 GMT+7

Trước lo ngại bị khóa SIM, nhiều người dân những ngày qua đổ xô đi xác thực thông tin thuê bao di động. Tuy nhiên, các nhà mạng cho biết người dùng vẫn còn thời hạn đến 15.6 để hoàn tất, trước khi có nguy cơ bị tạm khóa dịch vụ.

Những ngày qua, nhiều người dân đã đổ xô đến các điểm giao dịch để xác thực thông tin thuê bao di động (SIM chính chủ), do lo ngại sau 15.4 sẽ bị khóa SIM, khiến một số nơi rơi vào tình trạng quá tải.

Chưa xác thực thuê bao di động, bao lâu thì bị khóa dịch vụ? - Ảnh 1.

Nhiều người dân đến các điểm giao dịch của nhà mạng để xác thực thông tin thuê bao

ẢNH: T.H

Theo đại diện Vinaphone, do thông tin được tuyên truyền rộng rãi, lượng người dân đi xác thực tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số kênh giao dịch và hệ thống.

Không chỉ các giao dịch viên trực quầy, ngay cả lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác kỹ thuật. Để giảm áp lực từ khối lượng khách hàng, nhà mạng này đã triển khai những giải pháp thực tiễn, dồn mọi nguồn lực cho tuyến đầu. Các điểm giao dịch đồng loạt kéo dài thời gian làm việc, đèn điện luôn sáng đến tận đêm muộn với tôn chỉ "hết khách mới nghỉ".

"Thời gian thực hiện xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ 15.4 - 15.6). Trong khung thời gian này, người dân chủ động sắp xếp thực hiện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống và đảm bảo trải nghiệm thuận tiện hơn. Sau thời điểm 15.6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ", đại diện nhà mạng thông tin.

Tương tự, nhà mạng Viettel cũng huy động lực lượng nhân sự trên toàn hệ thống để hỗ trợ người dân kịp thời, trực tiếp và rộng khắp. Công tác này được triển khai tại hệ thống siêu thị, cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền của Viettel trên toàn quốc.

Đặc biệt, từ ngày 12.4, Viettel Telecom đã bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ.

Viettel Telecom khẳng định, toàn bộ quy trình cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt đều hoàn toàn miễn phí. Người dân không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho nhà mạng hoặc cho các cá nhân tham gia hỗ trợ.

Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Trong 60 ngày (từ 15.4 - 15.6), việc đối soát dữ liệu khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua căn cước công dân gắn chip và tài khoản VNeID mức độ 2 được coi là chìa khóa then chốt. Mỗi thông tin được chuẩn hóa thành công là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội số minh bạch và an toàn.

Theo các nhà mạng, đây không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là nỗ lực quyết liệt để làm sạch môi trường số, xóa sổ SIM rác và dựng lên "hàng rào" bảo vệ người dùng trước các làn sóng lừa đảo công nghệ cao, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh để đăng ký, sử dụng thuê bao.

Từ 15.4, ai phải xác thực thuê bao di động ngay, ai được miễn?

Từ 15.4, ai phải xác thực thuê bao di động ngay, ai được miễn?

Từ ngày mai 15.4, quy định xác thực thông tin thuê bao di động chính thức áp dụng trên toàn quốc. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều phải thực hiện lại, và việc xác định mình thuộc nhóm nào là điều cần đặc biệt lưu ý để tránh bị gián đoạn liên lạc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận