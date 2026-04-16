Chưa xác thực thuê bao di động, bao lâu thì bị khóa dịch vụ?

Những ngày qua, nhiều người dân đã đổ xô đến các điểm giao dịch để xác thực thông tin thuê bao di động (SIM chính chủ), do lo ngại sau 15.4 sẽ bị khóa SIM, khiến một số nơi rơi vào tình trạng quá tải.

Theo đại diện Vinaphone, do thông tin được tuyên truyền rộng rãi, lượng người dân đi xác thực tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải tại một số kênh giao dịch và hệ thống.

Không chỉ các giao dịch viên trực quầy, ngay cả lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác kỹ thuật. Để giảm áp lực từ khối lượng khách hàng, nhà mạng này đã triển khai những giải pháp thực tiễn, dồn mọi nguồn lực cho tuyến đầu. Các điểm giao dịch đồng loạt kéo dài thời gian làm việc, đèn điện luôn sáng đến tận đêm muộn với tôn chỉ "hết khách mới nghỉ".

"Thời gian thực hiện xác thực thuê bao kéo dài tối đa 2 tháng (từ 15.4 - 15.6). Trong khung thời gian này, người dân chủ động sắp xếp thực hiện, góp phần giảm áp lực cho hệ thống và đảm bảo trải nghiệm thuận tiện hơn. Sau thời điểm 15.6, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ", đại diện nhà mạng thông tin.

Tương tự, nhà mạng Viettel cũng huy động lực lượng nhân sự trên toàn hệ thống để hỗ trợ người dân kịp thời, trực tiếp và rộng khắp. Công tác này được triển khai tại hệ thống siêu thị, cửa hàng trực tiếp, cửa hàng ủy quyền của Viettel trên toàn quốc.

Đặc biệt, từ ngày 12.4, Viettel Telecom đã bố trí các điểm hỗ trợ lưu động tại khu dân cư xa cửa hàng, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đưa dịch vụ đến gần hơn với người dân, nhất là những nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc di chuyển hoặc thao tác công nghệ.

Viettel Telecom khẳng định, toàn bộ quy trình cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt đều hoàn toàn miễn phí. Người dân không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho nhà mạng hoặc cho các cá nhân tham gia hỗ trợ.

Theo quy định, số thuê bao di động cần được đối soát, xác thực đầy đủ 4 trường thông tin gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học ảnh khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu căn cước.

Trong 60 ngày (từ 15.4 - 15.6), việc đối soát dữ liệu khuôn mặt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua căn cước công dân gắn chip và tài khoản VNeID mức độ 2 được coi là chìa khóa then chốt. Mỗi thông tin được chuẩn hóa thành công là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một xã hội số minh bạch và an toàn.

Theo các nhà mạng, đây không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là nỗ lực quyết liệt để làm sạch môi trường số, xóa sổ SIM rác và dựng lên "hàng rào" bảo vệ người dùng trước các làn sóng lừa đảo công nghệ cao, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh để đăng ký, sử dụng thuê bao.