Chuẩn bị cưỡng chế phá dỡ phần xây dựng sai phép ở chung cư Nguyễn Quyền

Cưỡng chế, bắt chủ đầu tư

UBND phường Bình Trị Đông cũng yêu cầu các cá nhân, những người có liên quan không có nhiệm vụ ra khỏi khu vực cưỡng chế để UBND phường Bình Trị Đông tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình, bộ phận công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 6.2024, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Ngọc Danh (Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Quyền) và ông Ngô Văn Xuân (đại diện của công ty này) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công ty TNHH Nguyễn Quyền làm chủ đầu tư xây dựng chung cư Nguyễn Quyền để xảy ra nhiều vi phạm PCCC, xây dựng tồn tại nhiều năm qua. Theo điều tra, chung cư Nguyễn Quyền được cấp phép xây dựng năm 2009, quy mô 156 căn hộ trên diện tích đất 628 m2.

Đến nay, lãnh đạo Công ty TNHH Nguyễn Quyền, chủ đầu tự dự án đã bị bắt ẢNH: ĐÌNH SƠN

Năm 2013, mặc dù chưa được nghiệm thu PCCC nhưng đã bàn giao cho người dân vào sinh sống. Không chỉ vậy, năm 2014, Sở Xây dựng đã kiểm tra và phát hiện vi phạm liên quan đến công tác xây dựng tại chung cư Nguyễn Quyền. Trong đó, chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền đã tự ý xây dựng 13 căn hộ tại tầng trệt, lửng của chung cư và đã bán cho người dân. Năm 2018, Sở Xây dựng ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nguyễn Quyền yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ. Đến giữa tháng 6.2019, qua kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền không thực hiện việc tháo dỡ nên đã ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ. Ngày 28.3.2024, UBND Q.Bình Tân đã ra quyết định phê duyệt phương án tháo dỡ.

Khi phát hiện 13 căn hộ tại chung cư xây dựng sai phép, những hộ dân mua 13 căn hộ này đã gửi đơn cầu cứu, tố cáo lên Công an Q.Bình Tân và UBND Q.Bình Tân. Cuối năm 2023, Công an Q.Bình Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại chung cư Nguyễn Quyền. Thấy tính chất phức tạp của vụ án, vượt quá thẩm quyền, Công an Q.Bình Tân đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý. Sau thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với những người đứng đầu Công ty TNHH Nguyễn Quyền tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vì bán căn hộ xây sai phép cho khách hàng.

Xin tồn tại

Trao đổi với Báo Thanh Niên, chị Thanh Hòa, đại diện cho 14 hộ dân tại chung cư này cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo cưỡng chế, những hộ dân mua thực tế 14 căn hộ xây dựng sai phép ở tầng trệt và tầng lửng đã có đơn cầu cứu gửi đến lãnh đạo UBND TP.HCM xem xét cho người dân được tiếp tục sinh sống, tồn tại ở chung cư Nguyễn Quyền. Đồng thời xin tạm ngưng việc cưỡng chế di dời, tháo dỡ căn hộ của của họ cho đến khi có bản án cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Bởi người mua là những người ngay tình, đúng quy định pháp luật và hoàn toàn không biết về việc sai phạm của chung cư này. Khi biết thông tin 14 căn hộ trên xây dựng sai phép và bị yêu cầu tháo dỡ, các cư dân đã tố cáo chủ đầu tư ra công an. Khi vụ án chưa được giải quyết bằng bản án cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền thì ngày 8.10 và ngày 11.10, UBND phường Bình Trị Đông mời cư dân lên họp, thông tin sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế, yêu cầu các hộ dân di dời tài sản ra khỏi chung cư Nguyễn Quyền.

"Chúng tôi mong muốn có bản án cụ thể, có hiệu lực pháp luật. Chúng tôi muốn được chủ đầu tư trả lại tiền, trả lại những chi phí chúng tôi đã đầu tư sửa chữa, những thiệt hại của chúng tôi được giải quyết thỏa đáng trong cùng một bản án với chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ tiến hành di dời tài sản. Việc tháo dỡ, di dời và cưỡng chế lúc này sẽ không đảm bảo được quyền lợi cho những bị hại của chúng tôi. Nên việc Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nếu có cho rằng việc tháo dỡ không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xét xử theo chúng tôi là không đảm bảo quyền lợi cho bị hại, vì trong một vụ án hình sự có phần dân sự, có phần yêu cầu trả lại tiền và bồi thường thiệt hại mà chúng tôi đã trình bày với công an", chị Thanh Hòa cho hay.

Những căn hộ xây dựng sai phép tại chung cư dự kiến sẽ bị cưỡng chế ẢNH: ĐÌNH SƠN