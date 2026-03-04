Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

TTXVN
TTXVN
04/03/2026 05:36 GMT+7

Chiều 3.3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan tham mưu, rà soát chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nhiệm vụ trong quý 1/2026 và công tác chuẩn bị Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; đại diện lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan liên quan đã khẩn trương tham mưu xây dựng và triển khai Chương trình công tác năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV.

Chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương khóa 2 với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc

ẢNH: TTXVN

Tuy nhiên, thời gian còn lại của quý 1/2026 không còn nhiều, trong khi số lượng công việc cần phải giải quyết rất lớn, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan rà soát Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, điều chỉnh thời gian, sắp xếp chương trình phù hợp, bám sát từng việc và phân công triển khai bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch. Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các đề án để triển khai đầy đủ những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XIV và các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng và thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các cơ quan tập trung chuẩn bị các đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy chế làm việc, nhất là phải có thời gian cho các cơ quan tham gia ý kiến và Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu. 

Văn phòng Trung ương Đảng cần chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định các đề án trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; kịp thời báo cáo, giải trình những vấn đề có sự thay đổi, bổ sung. 

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư tại các buổi làm việc chuyên đề định kỳ hằng tháng; báo cáo kiểm điểm tiến độ chung việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, trọng tâm là các nghị quyết chiến lược. Trước mắt, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung, chương trình, các điều kiện để tổ chức Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

