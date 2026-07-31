Tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên đã truyền đạt chuyên đề về công tác quốc tế thanh niên và công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đẩy mạnh kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, công tác quốc tế thanh niên và công tác Đội tuy có đối tượng, phạm vi triển khai khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước.

Trong đó, công tác quốc tế thanh niên góp phần bồi dưỡng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập; còn công tác Đội hướng đến xây dựng thế hệ công dân tương lai có phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến.

Chị Hồ Hồng Nguyên quán triệt Nghị quyết tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ XII, chị Hồ Hồng Nguyên cho biết công tác quốc tế thanh niên đã đạt nhiều kết quả tích cực như mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên quốc tế, phát huy vai trò tại các cơ chế hợp tác thanh niên ASEAN và ASEAN+, đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2030 với hơn 13,7 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, mạng lưới Hội Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được mở rộng, góp phần kết nối nguồn lực thanh niên Việt Nam trên toàn cầu.

Tuy nhiên, chuyên đề cũng chỉ rõ những hạn chế như phạm vi hợp tác quốc tế chưa tương xứng với tiềm năng, nhiều hoạt động còn thiên về giao lưu, hiệu quả lâu dài chưa cao; cơ hội tiếp cận các chương trình hội nhập giữa thanh niên các vùng, miền còn chênh lệch; năng lực xây dựng và quản lý các dự án hợp tác quốc tế của đội ngũ cán bộ Đoàn cần tiếp tục được nâng lên.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương ẢNH: VŨ ĐỨC

Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị quyết Đại hội XIII là đưa nội dung "Tiên phong hội nhập quốc tế" trở thành một trụ cột của phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới".

Theo đó, thanh niên cần chủ động trang bị ngoại ngữ, kỹ năng, tri thức và bản lĩnh để hội nhập hiệu quả, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Nghị quyết cũng xác định mục tiêu có 10 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các chương trình nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu, phát huy nguồn lực thanh niên ở nước ngoài và tăng cường vận động các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển đất nước.

Tạo môi trường để thiếu nhi phát triển toàn diện

Đối với công tác phụ trách Đội, chị Hồ Hồng Nguyên nhấn mạnh phương châm "Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước". Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng hình mẫu công dân tương lai giai đoạn 2030 - 2045 thông qua đổi mới toàn diện công tác Đội.

Trong đó, nhiều nội dung mới được xác định như củng cố Hội đồng Đội cấp xã phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"; tăng cường giáo dục năng lực số, STEM, ngoại ngữ và kỹ năng thực hành xã hội; mở rộng tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập; chuyển từ hỗ trợ theo đợt sang chăm lo bền vững và coi bảo vệ trẻ em trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm.

Đoàn viên thanh niên tham gia học tập nghị quyết tại điểm cầu trung ương ẢNH: VŨ ĐỨC

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn quán triệt phương châm "3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo", lấy thanh thiếu nhi làm trung tâm, chủ thể và thước đo của mọi hoạt động; tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an toàn, đạo đức và hiệu quả.

Theo chị Hồ Hồng Nguyên, việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, năng lực hội nhập, khát vọng cống hiến, đồng thời tạo môi trường để thiếu nhi phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.