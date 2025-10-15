Chuẩn hóa bộ tiêu chí KPI cho công chức

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

KPI gồm những tiêu chí nào?

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức căn cứ vào các tiêu chí chung (30 điểm) và tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ (70 điểm).

Bộ Nội vụ đề xuất các tiêu chí chấm điểm KPI đối với công chức ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong đó, tiêu chí chung bao gồm: phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa thực thi công vụ và ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm; khả năng đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ được giao.

Tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và khả năng phối hợp với đồng nghiệp; năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ.

Đối với tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở danh mục nhiệm vụ gắn với sản phẩm/công việc đã được phê duyệt, người đứng đầu cơ quan sẽ phân tích và xác định đơn vị sản phẩm/công việc chuẩn để làm cơ sở quy đổi nhiệm vụ được giao của công chức.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của công chức được thực hiện bằng cách so sánh giữa kết quả số lượng sản phẩm/công việc hoàn thành với số lượng sản phẩm/công việc được giao hằng tháng, hằng quý. Đơn vị tính bằng điểm tỷ lệ %.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được chia thành 3 tiêu chí: số lượng, chất lượng và tiến độ. Riêng với chất lượng và tiến độ, nếu mỗi lần không đạt yêu cầu dẫn tới phải chỉnh sửa hoặc chậm tiến độ thì bị trừ 25% điểm.

Ngoài các tiêu chí chung, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn được đánh giá theo các tiêu chí sau: kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ và năng lực tập hợp, đoàn kết công chức thuộc phạm vi quản lý.

4 mức xếp loại chất lượng

Vẫn theo đề xuất của Bộ Nội vụ, công chức được xếp loại chất lượng căn cứ vào kết quả theo dõi, đánh giá hằng tháng, hằng quý theo 4 mức.

Mức 1 là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: công chức có kết quả theo dõi, đánh giá đạt từ 90 điểm trở lên.

Mức 2 là hoàn thành tốt nhiệm vụ: công chức có kết quả theo dõi, đánh giá đạt từ 70 điểm trở lên đến dưới 90 điểm.

Mức 3 là hoàn thành nhiệm vụ: công chức có kết quả theo dõi, đánh giá đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Mức 4 là không hoàn thành nhiệm vụ. Các trường hợp cụ thể như sau:

Công chức có kết quả theo dõi, đánh giá dưới 50 điểm.

- Bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi công tác;

- Có hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ bị kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách trở lên trong năm đánh giá;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp luật (đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý).