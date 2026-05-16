Chùm ảnh đặc biệt phi công quân sự, trinh sát đặc nhiệm nhảy dù

Bộ Quốc phòng đã và đang triển khai đợt huấn luyện, thực hành thả và nhảy dù cho các đơn vị đặc biệt tinh nhuệ, phi công quân sự đóng quân ở khu vực phía nam.

Lực lượng nhảy dù của không quân gồm phi công quân sự, sĩ quan nhân viên dù - tìm kiếm cứu nạn đường không của các Trung đoàn Không quân 935, 937, 917 thuộc Sư đoàn Không quân 370; Trung đoàn 920 thuộc Trường Sĩ quan Không quân.

Các đơn vị đặc biệt tham gia nhảy dù là lực lượng đặc nhiệm của Lữ đoàn trinh sát đặc nhiệm 94 (Tổng cục II, Bộ Quốc phòng); Đội chống khủng bố Lữ đoàn đặc công bộ 429 (Binh chủng Đặc công); Tiểu đoàn đặc công 60 (Bộ Tham mưu Quân khu 7)...

Công tác huấn luyện và chỉ đạo chuyên môn do Trung tâm quốc gia Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không (thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân) đảm nhiệm.

Trinh sát đặc nhiệm Tổng cục II nhảy dù từ độ cao 800 mét

Nhiệm vụ thả dù được Bộ Quốc phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân giao cho Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn Không quân 370).

Thượng tá Trương Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân trực thăng 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức lực lượng và chuyển 2 máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và Mi-8 số hiệu 7848, từ căn cứ sân bay Cần Thơ về sân bay quân sự Biên Hòa (TP.Đồng Nai) để tập trung làm nhiệm vụ thả dù, đổ bộ đường không.

Lực lượng thả dù (các tổ bay và lực lượng bảo đảm kỹ thuật) của Trung đoàn Không quân 917 tại sân bay Biên Hòa do đại tá Đoàn Hồng Hải (Phó trung đoàn trưởng - tham mưu trưởng) chỉ huy.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhảy dù là một nhiệm vụ huấn luyện và tác chiến đặc biệt nguy hiểm, thường do các lực lượng tinh nhuệ của các lữ đoàn thuộc Binh chủng Đặc công, Đặc công Hải quân, Trinh sát Đặc nhiệm Tổng cục II và các đội đặc nhiệm của Quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh TP.HCM... đảm nhận.

Đây là kỹ năng cốt lõi của hoạt động đổ bộ đường không, với nhiệm vụ nhảy dù đổ bộ từ máy bay trực thăng hoặc vận tải ở độ cao khoảng 800 - 1.000 mét để bí mật tiếp cận mục tiêu, thực hiện trinh sát, tập kích phía sau phòng tuyến đối phương và thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác.

Đối với phi công quân sự, nhảy dù là kỹ năng bắt buộc đối với các phi công lái máy bay quân sự nhằm rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng thoát hiểm an toàn trong trường hợp máy bay gặp sự cố trên không.

Đặc biệt tại Việt Nam, còn có Trung tâm quốc gia Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không (thuộc Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân), được Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ký quyết định thành lập vào ngày 11.1.2006 (trên cơ sở Trung tâm Huấn luyện Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không, đã được thành lập ban đầu vào ngày 1.9.1979).

Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường kiểm tra an toàn đối với từng học viên nhảy dù

Bên cạnh nhiệm vụ cốt lõi là tổ chức đào tạo sĩ quan dù, nhân viên kỹ thuật dù - tìm kiếm cứu nạn cho các đơn vị Quân đội và Ủy ban Quốc gia phòng chống sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn..., trung tâm còn huấn luyện nhảy dù cho phi công quân sự, lực lượng công tác trên không, trinh sát đặc nhiệm, chống khủng bố và thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường không, ứng cứu lũ lụt...

Về đào tạo, hiện nay Trường Sĩ quan Không quân là cơ sở duy nhất đào tạo sĩ quan dù - tìm kiếm cứu nạn đường không. Đây là lực lượng đặc thù thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, chuyên thực hiện nhiệm vụ nhảy dù tiếp tế, đổ bộ và cứu hộ, cứu nạn trong các tình huống khẩn cấp...

Thiếu tá Phạm Minh Tuấn (Chủ nhiệm Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không, Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết: Theo quy định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi giáo viên dù phải nhảy dù 8 lần/chuyến trong 1 năm, nhân viên dù phải nhảy 5 lần/chuyến trong 1 năm...

Thiếu tá Phạm Minh Tuấn, Chủ nhiệm Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không, Trung đoàn Không quân 935, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (trái) là người nhảy đầu tiên trong nhóm

Được biết, độ tuổi nhảy dù của phi công quân sự không quá 35 tuổi. Với lực lượng chuyên trách dù - tìm kiếm cứu nạn, giáo viên - huấn luyện viên dù thì không giới hạn độ tuổi.

Một số hình ảnh nhảy dù giữa tháng 5.2026 của phi công quân sự và lực lượng đặc biệt đóng quân tại phía nam, do phóng viên Thanh Niên ghi lại từ máy bay trực thăng, trên bầu trời Biên Hòa, TP.Đồng Nai.

Thiếu tá Phạm Minh Tuấn (Chủ nhiệm Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không, Trung đoàn Không quân 935) thực hành nhảy dù làm mẫu cho các phi công Trung đoàn Không quân 935

Súng AK của bộ đội đặc công kẹp giữa bụng bộ đội và dù phụ

Thực hành nhảy dù với loại dù quân sự D6

Dù nhảy D6 được trang bị phổ biến trong huấn luyện đổ bộ đường không cho phi công, đặc công và trinh sát