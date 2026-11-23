Cày đất đá trồng cây kinh tế

Xã Đắk Wil có hơn 13 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia. Xuất phát điểm thấp, cùng khí hậu và thổ nhưỡng khắc nghiệt khiến người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.

Thế nhưng bằng sự cần cù, tinh thần đoàn kết và sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân Đắk Wil từng bước vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng khấm khá. Sự đổi thay ở thôn Đoàn Kết là minh chứng rõ nét cho hành trình vượt khó của bà con vùng biên.

Những ngày này, người dân thôn Đoàn Kết đang tất bật thu hoạch cà phê. Trên rẫy, tiếng bà con gọi nhau, tiếng máy công nông nổ giòn, chở nông sản về nhà tạo nên không khí mùa vụ rộn ràng.

Khu dân cư khang trang ở vùng biên giới xã Đắk Wil (Lâm Đồng) ẢNH: CTV

Vừa hái những trái cà phê chín đỏ trên cây, ông Bàn Phụ Kiệm (51 tuổi) vừa kể về hành trình lập nghiệp đầy gian khó của gia đình và bà con trong thôn. Theo ông Kiệm, năm 1992, gia đình ông cùng khoảng 20 hộ khác từ tỉnh Cao Bằng vào xã Đắk Wil lập nghiệp. Thời điểm đó, cơ sở hạ tầng và điều kiện sản xuất ở vùng đất mới còn thiếu thốn, khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.

Vùng đất thôn Đoàn Kết có nhiều đá, khí hậu khắc nghiệt. Suốt một thời gian dài, bà con phải dùng cuốc nhỏ đào hốc trồng bắp (ngô), mì và các loại cây ngắn ngày khác. Dù chăm chỉ làm lụng nhưng cuộc sống vẫn thiếu thốn do quy mô canh tác nhỏ lẻ, nguồn thu bấp bênh.

Người dân thôn Đoàn Kết canh tác cây cà phê ẢNH: HOÀNG BÌNH

Sau này, được cán bộ khuyến nông và chính quyền địa phương hướng dẫn, ông Kiệm cùng nhiều gia đình quyết tâm cải tạo đất, phát triển sản xuất. Bà con đổi công cho nhau, thuê máy móc dọn đá, cải tạo đất làm rẫy.

Sau khi những tảng đá trên bề mặt được dọn dẹp, lớp đất thịt phía dưới dần lộ ra. Nhờ đó, ông Kiệm và bà con có thể canh tác trên diện tích lớn hơn, lựa chọn những loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao.

"Sau khi dọn dẹp lớp đá bề mặt, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu, học tập việc canh tác các loại cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, nhãn. Đến nay, tôi đã có 2 ha cà phê với năng suất xấp xỉ 10 tấn cà phê quả tươi/vụ", ông Kiệm cho biết.

Người dân tất bật phơi cà phê ở vùng biên giới Lâm Đồng ẢNH: HOÀNG BÌNH

Tương tự, ông Bàn Phụ Siểu (45 tuổi) cũng đến lập nghiệp tại xã Đắk Wil với hai bàn tay trắng. Nhờ cần cù, chịu khó, hiện vợ chồng ông có 4 ha đất sản xuất, trong đó hơn 2 ha cà phê đã cho thu hoạch.

Ông Bàn Văn Minh, Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, cho biết suốt nhiều năm, bà con trong thôn phải dọn dẹp, di chuyển từng tảng đá để lấy đất canh tác. Đến nay, hầu hết các hộ dân đều có từ 1 ha đất sản xuất trở lên.

"Dù khí hậu, đất đai tại đây khắc nghiệt nhưng bà con ai cũng cần cù, chịu khó nên từng bước vượt lên khó khăn, phát triển kinh tế. Toàn thôn hiện có khoảng 300 ha cà phê, hồ tiêu. Những rẫy cà phê trĩu quả, chín đỏ, những trụ tiêu xanh mướt là thành quả sau nhiều năm bà con kiên trì cải tạo đất, chăm sóc cây trồng", ông Minh chia sẻ.

Đời sống người dân ngày càng khấm khá

Theo ông Bàn Văn Minh, những năm gần đây, nhờ nông sản được mùa, được giá, đời sống người dân thôn Đoàn Kết ngày càng khấm khá. Đặc biệt, chỉ trong khoảng 3 năm qua, bà con trong thôn đã xây dựng hơn 60 căn nhà kiên cố, mỗi căn trị giá khoảng 1 tỉ đồng trở lên.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tuyến đường trung tâm thôn Đoàn Kết được bê tông hóa, thẳng tắp. Hai bên đường, nhiều căn nhà khang trang xây theo kiểu mái Thái, lợp ngói xanh, đỏ. Trước sân nhiều nhà, cà phê được phơi kín, tạo nên hình ảnh một vùng quê đang đổi thay từng ngày.

Đang dùng cuốc đảo cà phê phơi trước sân căn nhà khang trang, bà Hoàng Mùi Chài (46 tuổi) cho biết năm 2024, gia đình bà đầu tư khoảng 1,6 tỉ đồng xây nhà và mua sắm nội thất. Theo bà Chài, gia đình có hơn 2 ha cà phê đang cho thu hoạch và 2 ha đất trồng lúa, hoa màu. Những năm gần đây, nông sản được mùa, được giá nên gia đình tích góp được tiền xây nhà mới.

Những căn nhà tiền tỉ ngày càng nhiều ở thôn Đoàn Kết (xã Đắk Wil) ẢNH: HOÀNG BÌNH

Gần nhà bà Chài là căn nhà khang trang của anh Bàn Tiến Hồng. Theo lời chủ nhà, năm 2023, nhờ nguồn thu từ 2 ha cà phê, anh tích góp xây căn nhà trị giá khoảng 1 tỉ đồng. "Nhờ nguồn thu từ cà phê và một số cây trồng khác nên đời sống bà con nơi đây đỡ vất vả hơn, có dư để xây dựng nhà cửa", anh Hồng cho hay.

Đổi cách làm rẫy để đổi đời

Ông Triệu Minh Đức, Trưởng thôn Đoàn Kết, cho biết trước đây bà con chủ yếu trồng cây ngắn ngày như bắp, mì nên thu nhập thấp. Những năm gần đây, người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển từ cây ngắn ngày sang cây công nghiệp, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao hiệu quả sản xuất.

"Nhờ đổi cách canh tác, chuyển đổi cây trồng phù hợp nên đời sống bà con trong thôn ngày càng được cải thiện", ông Đức chia sẻ.

Thôn Đoàn Kết đang phát triển từng ngày nhờ sự vượt khó của người dân ẢNH: CTV

Theo ông Lò Văn Đức, Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin xã Đắk Wil, thôn Đoàn Kết là một trong những địa bàn có kinh tế phát triển của xã. Mỗi hộ dân có ít nhất 1 ha đất sản xuất. Ông Đức cho biết ngoài phát triển kinh tế, bà con trong thôn cũng chú trọng việc học tập của con em. Nhiều người trẻ đã thi đỗ hoặc tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định.

"Tinh thần đoàn kết cộng đồng cũng là điểm nổi bật của thôn Đoàn Kết. Một số hộ đi làm ăn xa vẫn chủ động đóng góp, thực hiện các nghĩa vụ với cộng đồng. Các hộ đang sinh sống, làm việc tại thôn luôn tích cực tham gia hoạt động chung, hưởng ứng các kế hoạch của địa phương", ông Đức chia sẻ.