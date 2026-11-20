Tháng 11.2025, thực hiện Kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú tại các xã biên giới, 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Đây là giai đoạn đầu trong kế hoạch đầu tư tổng thể 248 trường tại các xã biên giới, với tổng kinh phí gần 20.000 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư.

Chủ trương đầu tư xây dựng trường học nội trú tại các xã biên giới là quyết sách lớn, mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Bởi đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là chăm lo việc học của trẻ em hôm nay mà còn là đầu tư cho tương lai của những địa bàn chiến lược, nơi mỗi người dân vừa là chủ thể phát triển, vừa góp phần giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Những ngôi trường được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở nội trú, bán trú của học sinh ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Những ngôi trường được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở nội trú, bán trú của học sinh (HS) và nơi ở công vụ cho giáo viên thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nơi phên giậu Tổ quốc.

Sức mạnh của sự đồng lòng

Gia Lai là một trong những địa phương sớm triển khai chủ trương nói trên, với dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã: Ia Mơ, Ia Púch, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom, Ia Chia và Ia O; tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng. Khi hoàn thành, các trường có 212 lớp, phục vụ 7.108 HS, trong đó có 3.670 HS nội trú và 3.438 HS bán trú.

Để bảo đảm các công trình kịp phục vụ năm học 2026 - 2027, tỉnh Gia Lai đã phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm, từ ngày 1.6 - 30.8.2026, nhằm huy động tối đa nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn công trình.

Trong quá trình triển khai không tránh khỏi những trở ngại, khó khăn như địa bàn thi công rộng, nhiều công trình nằm xa trung tâm, thời tiết mưa kéo dài, nguồn lao động tại chỗ thiếu hụt trong khi khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện gấp rút. Trước tình hình ấy, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đơn vị quân đội, công an đã tạo nên sức mạnh đáng ghi nhận. Theo báo cáo tổng hợp, lực lượng vũ trang đã đóng góp 77.028 ngày công lao động, bổ sung nhân lực cho các công trường, góp phần giảm áp lực cho nhà thầu và thúc đẩy tiến độ dự án.

Học sinh có thêm thời gian học tập, rèn luyện và được chăm sóc trong môi trường giáo dục nền nếp, toàn diện ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Đến ngày 30.10.2026, toàn bộ 94/94 hạng mục công trình chính đã hoàn thành cất nóc, sản lượng xây lắp toàn dự án ước đạt 93,5% giá trị hợp đồng. Đặc biệt, khối lớp học và nhà hiệu bộ tại cả 7 điểm trường đã được đưa vào vận hành ổn định, phục vụ năm học 2026 - 2027.

Những con số ấy không chỉ phản ánh tiến độ của một dự án đầu tư công mà còn cho thấy sức mạnh của sự đồng lòng khi chủ trương đúng đắn được cụ thể hóa bằng hành động quyết liệt. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng các lực lượng trên công trường không quản ngại khó khăn, góp sức xây trường cho HS vùng biên là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân, làm nổi bật phẩm chất và trách nhiệm của lực lượng vũ trang trong thời bình.

Đổi thay thiết thực trong cuộc sống của HS

Có lẽ, ý nghĩa lớn nhất của những ngôi trường mới không nằm ở quy mô hay giá trị đầu tư, mà ở những đổi thay thiết thực trong cuộc sống của HS. Thay vì phải vượt những quãng đường xa, thấp thỏm trên những đoạn đường trơn trượt, những con suối bị nước chia cắt vào mùa mưa, nhiều em nay có thể học tập, ăn ở và sinh hoạt ngay tại trường. Trở ngại về khoảng cách địa lý từng ảnh hưởng đến việc đến lớp dần được tháo gỡ. Các em có thêm thời gian học tập, rèn luyện và được chăm sóc trong môi trường giáo dục nền nếp, toàn diện hơn.

Với giáo viên, trường nội trú cũng tạo điều kiện để thầy cô gần gũi, gắn bó với HS nhiều hơn, từ chăm lo đời sống đến hỗ trợ học tập và duy trì sĩ số - một vấn đề khá hóc búa trong những năm trước đây. Những giá trị ấy tuy không dễ đo đếm bằng các con số thống kê nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với chất lượng giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai có tổng diện tích gần 5 ha, đáp ứng điều kiện học tập, sinh hoạt và nội trú cho 980 học sinh, với tổng mức đầu tư ban đầu 215 tỉ đồng ẢNH: NGUYỄN MẠNH

Một ngôi trường nơi biên giới vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một công trình xây dựng. Không chỉ gieo con chữ, nuôi dưỡng tri thức, nơi đây còn vun đắp ước mơ, mở ra cơ hội phát triển bình đẳng hơn cho những đứa trẻ sinh ra nơi phên giậu Tổ quốc. Từ những lớp học hôm nay, sẽ có những người con của bản làng trưởng thành, trở thành giáo viên, bác sĩ, cán bộ, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương, bảo vệ biên cương.

Những ngôi trường mới đang mang đến niềm vui rất thật cho vùng biên. Khi con đường đến trường bớt nhọc nhằn, cánh cửa tri thức rộng mở hơn, những ước mơ của trẻ em nơi đây cũng có thêm cơ hội bay cao. Giá trị sâu xa của quyết sách không chỉ nằm ở những mái trường được dựng xây hôm nay, mà còn ở tương lai đang được vun đắp từ chính những lớp học nơi biên cương ấy.