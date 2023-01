Chung kết AFF Cup 2022: Dân phe 'dàn trận' trước sân Mỹ Đình, giá vé hạ nhiệt

Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng thuyết phục 2 - 0 trước Indonesia tại bán kết lượt về. Đêm 10.1, tuyển Thái Lan đánh bại Malaysia 3 - 0 để đối mặt với Việt Nam trong trận chung kết lượt đi tại Mỹ Đình ngày 13.1 và lượt về tại Thái Lan ngày 16.1.

Trước trận đấu lượt đi, VFF đã công bố mức giá và cách thức mua vé xem trận chung kết lượt đi. Theo đó, vé có 4 mệnh giá gồm: 1 triệu đồng/vé, 800.000 đồng/vé, 600.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé. Ban tổ chức mở bán vé online qua ứng dụng VinID, từ 10 giờ - 23 giờ 59 ngày 10.1. Chỉ sau 2 tiếng mở bán, vé đã được mua hết sạch.

Theo ghi nhận của Thanh Niên sáng 12.1, rất đông khán giả đã đổ về sân Mỹ Đình để nhận vé bóng đá. Đây là những người ở các tỉnh ngoài Hà Nội đã đặt vé online thành công.

Do sức hút của cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại nên ngay sau khi khán giả nhận vé, nhiều dân phe đã tiếp cận và ngỏ ý mua lại. Sau khi được trả chênh lệch khá cao so với vé giá gốc, nhiều khán giả đã lập tức bán lại vé của mình. Theo tìm hiểu, giá vé mà người dân bán lại cho dân phe tăng chênh lệch khoảng 200.000 - 300.000 đồng/vé so với giá gốc mà ban tổ chức đưa ra.

Trong khi đó, dân phe bán cho những người dân không mua được vé online với mức giá đắt gấp 2 - 3 lần so với giá gốc. Với mệnh giá 400.000 đồng, được đẩy lên 1 triệu đồng/vé, mệnh giá 600.000 đồng được đẩy lên 1,3 triệu đồng/vé, mệnh giá 800.000 được đẩy lên 1,8 triệu đồng/vé, mệnh giá 1 triệu đồng được đẩy lên 2 triệu đồng/vé. Đặc biệt mệnh giá 1 triệu đồng ở vị trí cửa đẹp, nằm giữa khán đài A hoặc B được đẩy lên mức giá 2,5 triệu đồng/vé.





Mức giá được các phe vé bán ra có phần hạ nhiệt so với thời điểm tối 10.1, khi đội tuyển Thái Lan vừa đánh bại Malaysia để giành quyền vào chơi trận chung kết. Thời điểm đó, tấm vé giá 1 triệu đồng được đẩy lên 3,5 triệu đồng.

Một phe vé cho biết, giá vé trận chung kết AFF Cup 2022 dao động từ 2 triệu đến 2,5 triệu đồng là khá "mềm", bởi 4 năm về trước, khi tuyển Việt Nam thi đấu chung kết sân nhà AFF Cup 2018, vé đã được bán với giá hơn 10 triệu đồng/cặp.

Theo quan sát, xung quanh sân Mỹ Đình có đến hàng trăm phe vé, thế nhưng mỗi người chỉ có 2 - 3 cặp vé để bán. Những phe vé này sẵn sàng thu mua lại tất cả những loại vé mà người dân bán ra.