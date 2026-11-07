Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: Gương mặt sáng giá nào sẽ đăng quang?

Mạng chủ đề "Miền hương sắc", Hoa hậu Việt Nam 2026 được xây dựng trên bốn tiêu chí: nhan sắc - văn hóa - trí tuệ - cống hiến. Từ 53 thí sinh tại vòng chung khảo, ban tổ chức (BTC) đã chọn 25 gương mặt bước vào đêm chung kết, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.11 tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), sau quá trình tuyển chọn, trải nghiệm và rèn luyện.

Trong top 25, bên cạnh những thí sinh có lợi thế về nhan sắc, hình thể và kinh nghiệm trình diễn, nhiều gương mặt gây chú ý bởi thành tích học tập, khả năng ngoại ngữ và các dự án cộng đồng. Mỗi thí sinh có thế mạnh riêng, tạo nên sự đa dạng cho cuộc đua đến vương miện năm nay.

Năm nay, Hải Phòng - địa phương đăng cai cuộc thi có tới 6 thí sinh góp mặt trong đêm chung kết ẢNH: BTC

Những gương mặt được chú ý

Trước thềm chung kết, một số thí sinh nhận được sự quan tâm nhờ thành tích học tập, ngoại hình, kinh nghiệm sân khấu và hoạt động cộng đồng.

Trần Xuân Khánh Linh (SBD 818) gây chú ý với thành tích thủ khoa - tốt nghiệp Trường quốc tế Mỹ APU năm 2024 và nhận học bổng từ sáu trường đại học tại Mỹ, tổng trị giá hơn 500.000 USD. Hiện cô theo học ngành truyền thông chuyên nghiệp tại BUV.

Lê Phương Nghi (SBD 031) có thành tích học tập đáng chú ý khi đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn địa lý, IELTS 7.5. Cô từng đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi (SBD 982) gây chú ý với lợi thế hình thể và phần trình diễn áo tắm tại đêm chung khảo. Cô hiện là sinh viên Trường đại học Nguyễn Tất Thành.

Phạm Vân Hà (SBD 638), sinh năm 2008, cao 1,75 m, hiện là sinh viên Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Cô có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp và từng giới thiệu dự án chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Vũ Hồng Hạnh (SBD 378) từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam, có kinh nghiệm trình diễn và nhận được sự quan tâm của khán giả qua hoạt động bình chọn tại vòng chung khảo.

Gouband Lisa (SBD 124), mang hai dòng máu Việt - Pháp, từng vào Top 10 Miss Cosmo TP.HCM. Cô còn có trải nghiệm thi đấu bóng bầu dục và bóng đá, tạo nét riêng trong hồ sơ dự thi.

Phạm Vân Hà và Trần Xuân Khánh Linh đều gây chú ý bởi nền tảng học vấn nổi bật cùng nhan sắc và vóc dáng ấn tượng ẢNH: BTC

Thí sinh Kim Châu và Gouband Lisa cũng gây chú ý với nhan sắc nổi bật cùng những dấu ấn riêng về phong cách và hồ sơ cá nhân ẢNH: BTC

Bình chọn phản ánh sức hút khán giả

Theo bảng cập nhật trên cổng bình chọn của cuộc thi lúc 10 giờ ngày 5.11, Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) dẫn đầu hạng mục "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất" với 3.405 phiếu. Xếp sau lần lượt là Đinh Hoàng Gia Linh với 1.486 phiếu, Phạm Vân Hà với 1.453 phiếu, Vũ Hồng Hạnh với 1.102 phiếu và Phạm Lê Ái Linh với 872 phiếu.

Kết quả này phản ánh mức độ quan tâm của khán giả tại thời điểm thống kê, không đồng nghĩa với khả năng đăng quang. Bởi ở đêm chung kết, các thí sinh còn phải thể hiện qua những phần thi và được ban giám khảo đánh giá trên nhiều tiêu chí.

Những yếu tố nào quyết định?

Ở các cuộc thi sắc đẹp, lợi thế về ngoại hình chưa hẳn bảo đảm sức hút trên sân khấu. Chiều cao và tỷ lệ hình thể có thể hỗ trợ phần trình diễn, nhưng khả năng làm chủ bước đi, biểu cảm, phong thái và sự phù hợp với trang phục cũng góp phần tạo nên dấu ấn của thí sinh.

Kinh nghiệm từ các cuộc thi quốc tế cho thấy tiêu chí lựa chọn hoa hậu thường không giới hạn ở một phần thi riêng lẻ. Miss USA kết hợp đánh giá qua phỏng vấn và các phần trình diễn; Miss World chú trọng dự án cộng đồng Beauty With a Purpose; trong khi Miss International đề cao trí tuệ, lòng trắc ẩn và giao lưu văn hóa. Những tiêu chí này cho thấy vai trò của khả năng giao tiếp, tư duy và năng lực đại diện bên cạnh nhan sắc.

Với Hoa hậu Việt Nam 2026, bốn giá trị cốt lõi nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến được đặt trong suốt hành trình cuộc thi. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu di sản, thăm hỏi người có công, sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường tại Hải Phòng cũng là dịp để ban giám khảo quan sát thí sinh ngoài sân khấu, từ cách ứng xử đến tinh thần trách nhiệm và sự trưởng thành.

Phần thi ứng xử được xem là cơ hội để các thí sinh thể hiện tư duy, khả năng diễn đạt và quan điểm trước những vấn đề xã hội. Theo BTC, đến ngày 31.10, cuộc thi đã tiếp nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người tham gia, xoay quanh các chủ đề như trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội, bình đẳng giới, trách nhiệm cộng đồng và gìn giữ bản sắc văn hóa. Những câu hỏi được lựa chọn sẽ dành cho phần ứng xử của Top 5.

Hành trình của các thí sinh tại Hải Phòng gồm những hoạt động trải nghiệm văn hóa, tìm hiểu di sản, thăm hỏi người có công, sẻ chia với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chung tay bảo vệ môi trường ẢNH: BTC

Như vậy, bên cạnh diện mạo và hình thể, khả năng trình bày quan điểm rõ ràng, phản ứng trước tình huống và thể hiện sự chân thành cũng là những yếu tố được đặt ra trong quá trình tìm kiếm gương mặt đại diện.



Phần thể hiện trong đêm chung kết cùng quá trình rèn luyện sẽ là căn cứ để ban giám khảo lựa chọn chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: BTC

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến đón khoảng 7.000 khán giả trực tiếp, với các phần trình diễn đồng diễn, áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Sân khấu được xây dựng theo thông điệp "Dệt di sản - Mở lối thanh xuân", lấy cảm hứng từ hình tượng lụa và chiếc lá.