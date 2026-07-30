Giảm 7 kg, thức trắng đêm, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam gây chú ý

Trong số các ứng viên Hoa hậu Việt Nam xuất hiện ở vòng thi đầu tiên, nhiều người đẹp đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo những câu chuyện và hành trình riêng trước khi bước vào cuộc đua giành tấm vé đi tiếp.



Hoa hậu Việt Nam 2026: Những ứng viên giàu khát vọng ở vòng sơ khảo

Không khí vòng sơ khảo khu vực phía bắc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sôi nổi từ sáng sớm tại khách sạn Sheraton Hanoi West (Hà Nội), do Báo Tiền Phong và Hoàng Thành Media tổ chức. Nhiều thí sinh có mặt từ 6 giờ để chuẩn bị, mang theo những câu chuyện, hành trình và quyết tâm riêng trong ngày tuyển chọn đầu tiên.

Theo ban tổ chức, gần 200 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước góp mặt tại vòng sơ khảo. Đây là những ứng viên được tuyển chọn từ hàng nghìn hồ sơ gửi về cuộc thi ẢNH: BTC

Bên cạnh những gương mặt lần đầu thử sức, vòng sơ khảo còn quy tụ nhiều thí sinh từng đạt thành tích tại các cuộc thi nhan sắc và sân chơi sinh viên trên cả nước. Dù xuất phát điểm khác nhau, các ứng viên đều lựa chọn Hoa hậu Việt Nam bởi uy tín lâu năm, cùng tiêu chí tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và những giá trị bền vững.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, nhiều thí sinh cho biết đã dành nhiều tháng rèn luyện catwalk, hình thể, kỹ năng giao tiếp và ứng xử.

Nguyễn Lâm Bảo Chi (sinh năm 2008, quê Hưng Yên) là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại vòng sơ khảo. Cô gái 18 tuổi cho biết thức dậy từ 0 giờ để chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi cùng gia đình di chuyển hơn 100 km đến Hà Nội.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bảo Chi gần như dành toàn bộ thời gian cho việc tập luyện. Chỉ trong ba tháng, cô giảm 7 kg, tích cực tập gym và điều chỉnh chế độ ăn uống để có thể trạng tốt nhất trước ngày dự thi.

"Em không muốn bỏ lỡ tuổi đẹp nhất của mình. Hoa hậu Tiểu Vy từng đăng quang khi mới 18 tuổi, điều đó tiếp thêm động lực để em mạnh dạn đăng ký dự thi. Nếu may mắn được đi tiếp, em sẽ tiếp tục giảm khoảng 8 kg để hoàn thiện bản thân hơn ở các vòng sau", Bảo Chi chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Mai - dân tộc Tày - là một trong những gương mặt ấn tượng của vòng thi, tự tin diện trang phục truyền thống ẢNH: BTC

Nguyễn Thị Trinh (Nghệ An), sinh viên Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cho biết gần như thức trắng đêm trước ngày sơ khảo vì quá hồi hộp. Trước khi ghi danh, cô giảm 5 kg, tích cực rèn luyện hình thể và trau dồi kỹ năng. Trinh cũng là một trong những gương mặt tham gia bộ phim truyền hình Mùa hè năm ấy, dự kiến phát sóng trên VTV.

Trong khi đó, Vũ Thị Khánh Vi, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương, xem Hoa hậu Việt Nam là cột mốc để bước ra khỏi vùng an toàn sau khi tốt nghiệp. Còn Nguyễn Yến Trang, sinh viên Trường đại học Thủ đô Hà Nội, dành gần một năm rèn luyện nhằm vượt qua sự rụt rè và xây dựng sự tự tin trước khi đăng ký dự thi.

Dàn giám khảo năm nay có nhiều gương mặt mới, được kỳ vọng mang đến góc nhìn trẻ trung, tư duy hiện đại, đa chiều ẢNH: BTC

Vẻ đẹp nguyên bản tiếp tục là tiêu chí xuyên suốt

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết cuộc thi tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Theo ông, đây không chỉ là tiêu chí để lựa chọn người chiến thắng mà còn là "la bàn" giúp mỗi cô gái trưởng thành, hoàn thiện bản thân và trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

Lý giải chủ đề "Miền hương sắc", ông Phùng Công Sưởng cho rằng "miền" là không gian hội tụ những giá trị tốt đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam, nơi mỗi cô gái mang theo câu chuyện quê hương để tiếp tục viết bằng tuổi trẻ, khát vọng và sự cống hiến. Trong khi đó, "hương" tượng trưng cho chiều sâu văn hóa và lòng nhân ái, còn "sắc" không chỉ là vẻ đẹp ngoại hình mà còn là trí tuệ, bản lĩnh, sự tự tin và khát vọng vươn lên.

Bên cạnh việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật, ban tổ chức tiếp tục khẳng định tiêu chí xuyên suốt của cuộc thi là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, cho biết hội đồng giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm ở các lĩnh vực. Theo bà, yếu tố tạo nên dấu ấn của mỗi thí sinh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở sự chân thực trong cách ứng xử, giao tiếp và thể hiện bản thân

35 người đẹp vượt qua vòng thi Sơ khảo phía Bắc của Hoa hậu Việt Nam bước tiếp vào vòng trong ẢNH: BTC

Ban giám khảo quy tụ nhiều nhân tố mới

Đồng hành cùng vòng sơ khảo khu vực phía Bắc là hội đồng giám khảo gồm đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền - Phó giám đốc Điện ảnh Quân đội; đạo diễn Hoàng Công Cường; nhà thiết kế Lê Thanh Hòa; họa sĩ - ca sĩ Phan Minh Châu; MC Trần Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Đáng chú ý, Hà Trúc Linh và MC Trần Ngọc đều lần đầu đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi. Dù vẫn đang trong nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh cho biết cô vinh dự khi đượcBban tổ chức tin tưởng giao trọng trách đồng hành tìm kiếm người kế nhiệm.

Trong khi đó, MC Trần Ngọc cho biết ngoài ngoại hình, anh đặc biệt quan tâm đến sự tự tin, khả năng giao tiếp, khẩu hình, độ ăn ảnh và phong thái của các thí sinh.

Theo kế hoạch, sau vòng sơ khảo khu vực phía bắc, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức vòng sơ khảo khu vực phía Nam để lựa chọn những ứng viên xuất sắc vào vòng chung khảo toàn quốc, hướng tới đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra tại Hải Phòng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh đẹp trở lại với vai trò mới - giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 ẢNH: BTC



