Chung kết HUTECH’s Got Talent 2026: 17 cá tính nghệ thuật chạm đến cảm xúc khán giả
Video Giáo dục

Chung kết HUTECH’s Got Talent 2026: 17 cá tính nghệ thuật chạm đến cảm xúc khán giả

Sầm Ánh - Công Khởi
30/03/2026 09:05 GMT+7

Không chỉ là sân khấu tranh tài, đêm gala chung kết HUTECH’s Got Talent 2026 trở thành nơi 17 cá tính nghệ thuật kể câu chuyện của chính mình bằng âm nhạc, chuyển động và cảm xúc.

Vượt qua hơn 150 thí sinh qua nhiều vòng tranh tài, 17 thí sinh/nhóm thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào đêm gala chung kết và trao giải HUTECH’s Got Talent 2026 trong tối ngày 27.3.2026, sẵn sàng chinh phục ngôi vị quán quân bằng bản lĩnh, cá tính và màu sắc nghệ thuật riêng.

Theo TS Huỳnh Ngọc Anh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM - HUTECH, nhà trường không chỉ chú trọng kiến thức chuyên môn mà còn đẩy mạnh các hoạt động thực tiễn, nhằm giúp sinh viên phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, thông qua những sân chơi như HUTECH’s Got Talent, sinh viên có cơ hội nâng cao sự tự tin, kỹ năng biểu diễn, làm việc nhóm và bản lĩnh sân khấu, những yếu tố quan trọng để sẵn sàng bước vào môi trường doanh nghiệp sau này.

Sinh viên HUTECH tự tin trình diễn, tỏa sáng trong đêm gala chung kết HUTECH’s Got Talent 2026

Đêm gala năm nay không chỉ là cuộc tranh tài, mà còn được xây dựng như một hành trình cảm xúc với ba chủ đề rõ nét: “Chạm”, “Giao lộ di sản” và “Tôi là ai”. Nếu “Chạm” là không gian của những câu chuyện về tình cảm gia đình, tình bạn hay những ước mơ tuổi trẻ chạm đến cảm xúc người xem, thì “Giao lộ di sản” lại mở ra vùng giao thoa giữa truyền thống và đương đại với tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Khép lại hành trình là “Tôi là ai” - sân khấu của bản sắc cá nhân, cái tôi nghệ thuật và dấu ấn riêng của mỗi thí sinh. Với cấu trúc này, Gala được kỳ vọng sẽ trở thành một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, có chiều sâu nội dung và tạo được dư âm mạnh mẽ.

Đặc biệt, sức hút của đêm gala còn đến từ dàn Ban giám khảo và khách mời giàu chuyên môn mang đến những góc nhìn chuyên sâu và truyền cảm hứng cho các thí sinh.

Nổi bật trong đêm thi, nhóm The Spike đã chinh phục Ban giám khảo với tiết mục “Con Rồng Cháu Tiên”, qua đó xuất sắc giành ngôi vị quán quân

Nổi bật trong đêm thi, nhóm The Spike đã chinh phục Ban giám khảo với tiết mục “Con Rồng Cháu Tiên”, qua đó xuất sắc giành ngôi vị quán quân.

Trong khi đó, Nguyễn Minh Nhựt với phần trình diễn “0 Giờ” đầy nội lực giành danh hiệu á quân. Và Võ Văn Khang mang đến màu sắc trẻ trung, sáng tạo qua mashup “Hẹn ước Bắc Nam – Lá cờ”, cán đích ở vị trí quý quân.

HUTECH's Got Talent 2026 do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tổ chức là sân chơi nghệ thuật quy mô dành cho sinh viên, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Trải qua hành trình 05 tháng với các vòng sơ loại, bán kết, gala chung kết và Trao giải, cuộc thi đã thu hút hơn 150 thí sinh cá nhân và nhóm biểu diễn tham gia, mang đến bức tranh tài năng đa sắc với nhiều thể loại như ca hát, nhạc cụ, rap, nhảy, múa, diễn xuất, võ thuật,...

Tin liên quan

3.000 sinh viên HUTECH ‘cháy hết mình’ trong đêm Gala, phát động HUTECH’s Got Talent 2026

3.000 sinh viên HUTECH ‘cháy hết mình’ trong đêm Gala, phát động HUTECH’s Got Talent 2026

Tối ngày 15.10.2025, khuôn viên Trung tâm Đào tạo Nhân lực Chất lượng cao HUTECH (Thủ Đức Campus) rực rỡ ánh sáng, sôi động âm nhạc với hơn 3.000 sinh viên cùng hòa mình vào Đêm Gala chào năm học mới 2025 - 2026 và Phát động “HUTECH’s Got Talent 2026” do Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức.

Hội nghị cơ học quốc tế tại HUTECH: gần 200 học giả thảo luận Xu hướng Công nghiệp 4.0

HUTECH đăng cai chuỗi kỳ thi công nghệ 2025, thu hút gần 1.000 sinh viên dự thi

