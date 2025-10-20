Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hội nghị cơ học quốc tế tại HUTECH: gần 200 học giả thảo luận Xu hướng Công nghiệp 4.0
Video Giáo dục

Hội nghị cơ học quốc tế tại HUTECH: gần 200 học giả thảo luận Xu hướng Công nghiệp 4.0

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
20/10/2025 15:50 GMT+7

Ngày 18.10, Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ hai về Cơ học hiện đại và ứng dụng (ICOMMA 2025) đã diễn ra tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Quy mô ấn tượng, 4 báo cáo chính và hơn 70 báo cáo chuyên sâu, thu hút gần 200 học giả, nhà nghiên cứu, chuyên gia từ nhiều quốc gia cùng nội dung đa ngành, đặc biệt tập trung vào Cơ học 4.0. Đây là những điểm nhấn tại Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ hai về Cơ học hiện đại và ứng dụng – ICOMMA 2025, diễn ra vào ngày 18.10.2025, được đồng tổ chức bởi Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Hội Cơ học Việt Nam (VAM) và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR).

Hội nghị cơ học quốc tế tại HUTECH: gần 200 học giả thảo luận Xu hướng Công nghiệp 4.0- Ảnh 1.

Các đại biểu tại Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ hai về Cơ học hiện đại và ứng dụng - ICOMMA 2025

ICOMMA 2025 được khẳng định là một trong những diễn đàn học thuật quốc tế nổi bật của ngành cơ học, đặc biệt tập trung vào xu hướng phát triển cốt lõi: Cơ học 4.0 trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đặc biệt, những nghiên cứu có giá trị cao nhất sẽ có cơ hội được đăng tải trên các ấn phẩm đặc biệt của các tạp chí uy tín đã được chỉ mục hàng đầu của hội nghị.

Với không gian học thuật cởi mở, ICOMMA 2025 đã mở ra một diễn đàn hiệu quả, không chỉ để công bố nghiên cứu mà còn đề xuất các sáng kiến thiết thực, thúc đẩy sự phát triển của ngành cơ học và các lĩnh vực ứng dụng liên quan.

Hội nghị cơ học quốc tế tại HUTECH: gần 200 học giả thảo luận Xu hướng Công nghiệp 4.0- Ảnh 2.

Các đại biểu thảo luận tại tiểu ban của Hội nghị ICOMMA 2025

Trong vai trò đơn vị đăng cai, HUTECH một lần nữa khẳng định chiến lược dài hạn: Phát triển khoa học công nghệ gắn liền với thực tiễn và nhu cầu đổi mới sáng tạo, góp phần quan trọng vào tiến trình phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

Xem thêm bình luận