Djokovic chưa từng thua chung kết Úc mở rộng

Novak Djokovic đã 10 lần vô địch Úc mở rộng và toàn thắng 10-0 trong các trận chung kết tại Melbourne Park. Trận chung kết chiều nay, Djokovic đang đứng trước cơ hội trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử sở hữu 25 chức vô địch Grand Slam.

Tay vợt người Serbia bước vào trận chung kết với trạng thái thể lực lý tưởng nhờ hành trình có phần thuận lợi. Tại giải năm nay, anh có tới hai trận đấu được hưởng lợi từ việc đối thủ bỏ cuộc, giúp bảo toàn sức bền đáng kể trước khi đánh bại Jannik Sinner ở bán kết.

Ở tuổi 38, Djokovic vẫn giữ được sự bền bỉ, dẻo dai đáng nể ẢNH: REUTERS

Sự sung mãn về thể chất kết hợp với kinh nghiệm trận mạc dày dạn giúp "Nole" được đánh giá rất cao. Hiện tại, Djokovic đang dẫn trước Alcaraz 5-4 trong các lần đối đầu trực tiếp. Con số này phản ánh sự cân bằng hiếm có trong kỷ nguyên quần vợt đương đại, nơi mỗi cuộc chạm trán giữa hai tay vợt đều mang tính chất của một trận "chung kết sớm" về mặt chuyên môn.

Sức trẻ ủng hộ Alcaraz

Chiến thắng với tỷ số 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4), 7-5 trước Zverev ở bán kết Úc mở rộng 2026 giúp Alcaraz lập nên kỷ lục khi chơi trận bán kết dài nhất lịch sử Úc mở rộng, đồng thời là trận đấu 5 ván đầu tiên tại sân Rod Laver Arena ở giải năm nay.

Alcaraz đang hướng đến danh hiệu đầu tiên tại Úc mở rộng ẢNH: REUTERS

Có thời điểm Alcaraz gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển khi dính chấn thương, nhưng với quyết tâm cao độ cộng với thể lực bền bỉ, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn đánh bại đối thủ để tiến vào chung kết.

Alcaraz có sức mạnh bùng nổ sẽ đấu với đẳng cấp trường tồn của Djokovic ẢNH: REUTERS/AFP

Giới chuyên môn nhận định, trận chung kết Úc mở rộng 2026 sẽ là bài kiểm tra cực đại cho cả hai: một bên là đẳng cấp trường tồn của Djokovic và một bên là sức mạnh bùng nổ của Alcaraz.