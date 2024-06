Chung tay, cộng đồng Hi Green hồi sinh bãi biển Cửa Đại

Công viên không chỉ là nơi vui chơi cho cộng đồng, mà còn hỗ trợ bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái bản địa, sử dụng nguồn ngân sách đối ứng từ giao dịch của dòng thẻ MB Mastercard Hi Green và giải chạy Hi Green - Bình Minh Xanh.

MB cùng người dân địa phương nhặt rác làm sạch công viên sinh thái Cửa Đại

Công viên có tổng diện tích khoảng 13.000 m², thuộc dự án Quy hoạch Hành lang xanh Cửa Đại do Viện kinh tế xây dựng (ICUE) phối hợp với Ngân hàng MB và Doanh nghiệp xã hội Think playgrounds (TPG) triển khai. Dự án nhằm tái tạo và bảo tồn hệ sinh thái địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về giữ gìn cảnh quan thiên nhiên cũng như các quần thể sinh vật hoang dã.

Lấy cảm hứng từ các loài chim ở cồn cát Cửa Đại, công trình được thiết kế mang hình ảnh của chim Dẽ Cổ Hung và Nhàn Xumatra. Các hạng mục phục vụ cộng đồng như sân chơi đa năng, bàn ghế picnic, chỗ đỗ xe đạp, vỉa hè tiếp cận được cho người đi xe lăn cũng được triển khai nhằm cải thiện chất lượng sống cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, công viên được bố trí bảng thông tin giáo dục, bao gồm các nội dung về hệ sinh thái bản địa, ý nghĩa, mục tiêu của dự án xây dựng công viên nhằm cung cấp kho kiến thức cho khách tham quan, cũng như lan tỏa thông điệp về phát triển bền vững.

Lễ trao tặng công viên được tổ chức kết hợp với Chương trình khai mạc trại hè và Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 do TP.Hội An tổ chức. Bên cạnh các hoạt động cắm trại, thả diều… các em nhỏ còn được tham gia cuộc thi vẽ tranh về các loài chim hoang dã tại khu vực Cửa Đại với chủ đề "Thiếu nhi Hội An làm nghìn việc tốt - Bảo vệ môi trường" và "Bảo vệ loài chim hoang dã tại khu vực ven biển Hội An".

Bức tranh của trẻ em Cửa Đại trong cuộc thi vẽ tranh chủ đề "Tìm hiểu biển đảo và chim hoang dã", tổ chức tại công viên sinh thái Cửa Đại

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND Phường Cửa Đại chia sẻ: "Bên cạnh việc tô xanh cho tuyến bờ biển Cửa Đại, dự án còn phục vụ phát triển du lịch của TP.Hội An theo Nghị quyết 31 của tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng Hội An - thành phố sinh thái văn hóa du lịch".

Công viên sinh thái Cửa Đại cùng bộ sưu tập tranh trên bãi cát của trẻ em tại địa phương

Theo số liệu ghi nhận trong 5 năm từ 2016-2022, bờ biển Cửa Đại đã có tới 112 ha diện tích đất bị mất do xói lở (Báo cáo đánh giá của Tạp chí Khí tượng Thủy văn công bố ngày 25.4.2022). Do đó, công viên sinh thái Cửa Đại là một phần trong nỗ lực của TP.Hội An nhằm hồi sinh bãi biển Cửa Đại và nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển bền vững. 80% ngân sách tài trợ cải tạo công viên được trích từ số tiền đối ứng của MB thông qua thử thách chạy bộ Hi Green - Bình Minh Xanh và dòng thẻ MB Mastercard Hi Green.

MB Mastercard Hi Green là dòng thẻ ngân hàng xanh do MB phối hợp với tổ chức thẻ quốc tế Mastercard ra mắt. Thẻ có phần phôi được làm 100% từ chất liệu tái chế, đồng thời cho phép khách hàng tiếp cận loạt ưu đãi lên tới 50% tại mạng lưới đối tác xanh của MB như Xanh SM, Coolmate, Cocoon… Với mỗi giao dịch bằng thẻ Hi Green, MB sẽ đối ứng tương đương 1% doanh số chi tiêu vào các dự án môi trường và xã hội (ESG). Đặc biệt, từ ngày 30.5 đến 30.6.2024, nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5.6), MB tăng tỷ lệ đối ứng thẻ từ 1% lên 5%, tạo thêm động lực sống xanh, tiêu dùng xanh cho cộng đồng.

Với mỗi giao dịch bằng thẻ Hi Green, MB sẽ đối ứng tương đương 5% doanh số chi tiêu vào các dự án môi trường và xã hội

Trước đó, tháng 1.2024, MB đã sử dụng nguồn ngân sách đối ứng của chiến dịch Hi Green để xây dựng công viên sinh thái đầu tiên tại Phúc Tân (Hà Nội). Được hồi sinh từ khu đất ngập rác thải, công viên rừng Phúc Tân mang lại diện mạo mới cho khu vực, tạo không gian công cộng cho người dân, đồng thời giúp gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái. Dự án còn cải tạo nguồn đất bị ô nhiễm, chống sạt lở.

Công viên rừng Phúc Tân - "trái ngọt" đầu tiên của chiến dịch Hi Green

Tháng 5.2024, MB tiếp tục tài trợ Dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật, kết nối với dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân, nhằm lan tỏa thêm mạnh mẽ mạnh mẽ không gian cộng đồng xanh và sáng tạo.

Trong năm 2024, MB đặt mục tiêu xây dựng 10 sân chơi, công viên sinh thái trên cả nước. Dự kiến trong tháng 6 và tháng 7, 3 dự án tiếp theo sẽ được hoàn thiện tại Sơn Trà (Đà Nẵng), Bình Tân (TP.HCM) và Đông Anh (Hà Nội).