Chung tay giúp người lao động xa quê yên tâm làm việc

Như Thanh Niên đã thông tin, tại buổi họp báo về tình hình KT-XH TP.HCM cuối tháng 8.2025, ông Phạm Thành Nhân, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết trong bối cảnh lao động rời đi, thành phố đang đồng bộ nhiều giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp (DN).

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM thường xuyên phối hợp các tỉnh, thành lân cận tổ chức sàn giao dịch việc làm, giúp kết nối và cung ứng nguồn nhân lực. Sở Nội vụ TP.HCM duy trì các buổi đối thoại định kỳ với hiệp hội, DN để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời.

TP.HCM cũng đã ban hành Chiến lược lao động - việc làm giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn 2030, hướng đến việc phát triển thị trường lao động bền vững. Trong đó, TP.HCM chú trọng đa dạng hóa kênh kết nối, phát triển cả trực tiếp và trực tuyến để người lao động (NLĐ) dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng. Đồng thời phối hợp thường xuyên với các địa phương lân cận nhằm tạo dòng luân chuyển lao động có tổ chức và hiệu quả.

TP.HCM thực hiện nhiều chính sách nhằm giữ chân người lao động yên tâm làm việc ở thành phố ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó trưởng ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp (KCN) TP.HCM, thời gian qua Ban quản lý đã phối hợp Sở Nội vụ TP.HCM và Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM để hỗ trợ DN trong vấn đề nhân lực. Khi một đơn vị thiếu lao động, Ban quản lý sẽ giới thiệu từ DN khác trong cùng khu để bổ sung, vừa giúp DN ổn định sản xuất vừa tạo việc làm cho NLĐ.

Bà Thư nhấn mạnh, giữ chân lao động trước hết là trách nhiệm của DN. Các đơn vị phải tuân thủ pháp luật, bảo đảm tiền lương, chế độ và phúc lợi để NLĐ yên tâm làm việc. Với vai trò quản lý, Ban quản lý cũng đặc biệt quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội, an ninh trật tự trong khu…

Vẫn là bài toán có việc làm, thu nhập ổn định…

Bạn đọc (BĐ) legendz9x chia sẻ: "Tôi ở KCN Sóng Thần nhiều năm. Khoảng 5, 7 năm về trước tìm trọ khu vực Bình Chiểu này rất khó, còn bây giờ hầu như dãy trọ nào cũng có phòng để trống. Nguyên nhân, theo tôi, là giá cả tiêu dùng, ăn uống… cái gì cũng tăng, tiền nhà trọ cũng tăng, trong khi lương không thấy tăng mà có tăng thì cũng rất ít… Trừ chi phí sinh hoạt, ăn uống thì hầu như không còn dư được đồng nào...".

Cùng ý kiến, BĐ Thai Minh Tran cho biết thêm: "Xa cha mẹ, xa chồng/vợ và con cháu để lên thành phố vất vả mưu sinh. Nào tiền trọ, điện - nước, xăng xe chạy hằng ngày... nhiều khoản chi quá. Trong khi đó, các KCN giờ tỉnh nào cũng có và mô hình làm ăn ở quê giờ cũng phát triển như chăn nuôi, đầm tôm ao cá... nên nhiều người trở về quê".

Để thành phố là "đất lành chim đậu"

Làm thế nào để giữ chân NLĐ xa quê yên tâm làm việc ở thành phố? BĐ nickname CC2 thẳng thắn: "Người làm công ăn lương chỉ cần có việc làm, có thu nhập ổn định. Nếu không có việc làm thì dù chỗ ở, phúc lợi có tốt hơn, họ vẫn rời bỏ... Theo tôi, thành phố nên có chính sách đãi ngộ DN và người dân làm kinh tế để họ an tâm phát triển. Được vậy thì NLĐ mới có việc làm để sinh sống, rồi mới nghĩ đến nhà ở, và những phúc lợi khác".

Góp ý về vấn đề nhà ở, BĐ Phúc Trà đề nghị: "Mô hình nhà ở xã hội gần kề các KCN như tỉnh Bình Dương cũ đã làm trước đây rất hay. TP.HCM nên phát triển mô hình này; và quản lý chặt chẽ việc duyệt hồ sơ xin mua nhà ở xã hội, phải đúng tiêu chí, đối tượng, không để người kinh doanh chen vào".

Trong khi đó, BĐ Thảo Huỳnh ý kiến: "Nếu NLĐ về quê mà có việc làm thì nên mừng cho họ, vì không phải tha phương cầu thực, mừng cho quê họ đổi mới hằng ngày và phát triển. Còn thành phố thì phải phát triển mạnh về công nghệ kỹ thuật cao, y tế hiện đại và các ngành tài chính tầm cỡ quốc tế để thu hút được nhiều nhân tài, nhân sự có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao cấp hơn để phát triển mạnh lên tầm cao mới".

"Theo tôi, cần có sự chung tay của chính quyền, DN và cả người dân nữa để thành phố là "đất lành chim đậu". Việc của chính quyền và DN thì quá rõ rồi. Còn người dân? Chỗ tôi ở trọ, bà chủ rất dễ tính, hay thăm hỏi mọi người. Thời Covid-19 chủ trọ còn cho nợ tiền trọ, thỉnh thoảng còn giúp túi gạo, gói mì, bịch rau củ… rất nghĩa tình. Cái nghĩa tình này làm nhiều người xa quê thấy rất ấm lòng", BĐ Hai Minh kể.