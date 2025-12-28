'Chúng tôi hoảng loạn khi xe chở đoàn thiện nguyện xuống dốc, đổ cua nhưng lao nhanh'

Trưa 28.12, anh Phùng Mạnh Quân (37 tuổi, ở Hà Nội; một trong 9 nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai) đang tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng đa chấn thương.

Người thân chăm sóc anh Phùng Mạnh Quân tại Bệnh viện Việt Đức ẢNH: KHẮC HIẾU

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng và được các bác sĩ tích cực điều trị, cứu chữa, hiện anh Quân cảm thấy sức khỏe mình tạm ổn, vẫn bị đau ở phần thắt lưng.

Theo anh Quân, trước đó, khi xuất phát từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh - Trường mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ) thì cả đoàn có dừng chân ăn sáng, nghỉ ngơi 2 tiếng ở Trạm Tấu (Lào Cai), cách điểm trường hơn 10 km.

Sau đó cả đoàn di chuyển đến bản Mù (xã Phình Hồ) rồi đổ dốc. Lúc này, cả đoàn bắt đầu thắc mắc rồi hốt hoảng khi thấy xe ô tô đi xuống dốc nhưng lao rất nhanh.

"Tôi có hỏi bác lái xe vì sao đi nhanh thế, cần hãm phanh lại và đi chậm thôi thì không nhận được phản hồi từ lái xe. Tiếp đó, xe tiếp tục đi nhanh, lách qua 2 vòng cua rồi bị lật", anh Quân kể.

Khi tỉnh dậy, anh Quân thấy mình đã được người dân lôi ra khỏi xe khách rồi để nằm xuống đất. Sau đó xuất hiện xe cứu thương đến đưa anh đi cấp cứu. "Lúc đó tôi không nhìn được gì, chỉ thấy toàn thân rất là đau nhức", anh Quân nói.

Kể về hoạt động của bản thân, anh Quân cho biết đã tham gia hoạt động thiện nguyện khoảng 8 năm. Và 3 năm trở lại đây, anh tham gia nhóm Bếp Củi, sau khi được truyền cảm hứng từ bài hát Nấu ăn cho em.

Trong lần đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, cả nhóm định sẽ nấu ăn cho 155 học sinh, đồng thời hỗ trợ thêm quần áo ấm cho học sinh thuộc diện khó khăn của trường. Ngoài ra, nhóm đã kêu gọi và sẽ hỗ trợ điểm trường 1 tủ nấu cơm, tặng bập bênh…

Để xe được rộng rãi, mọi đồ đạc, thiết bị đã được nhóm chuyển đến trường từ trước. Tuy nhiên, khi cả đoàn thiện nguyện đang di chuyển đến điểm trường thì tai nạn xảy ra.

Xe khách chở đoàn thiện nguyện biến dạng sau vụ tai nạn ẢNH: KHẮC HIẾU

Sau biến cố đau lòng này, anh Quân cho biết sẽ cân nhắc việc tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình.

"Nếu hỏi tôi có tiếp tục muốn làm hay không thì trong thâm tâm tôi vẫn muốn làm. Nhưng tôi đang cân nhắc ở việc, liệu mọi người có sẵn sàng tiếp tục làm với tôi hay không", anh Quân bày tỏ.

Nhìn con trai đang nằm điều trị trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Tuyết (63 tuổi; mẹ Quân) cho biết bản thân rất ủng hộ khi Quân làm việc tốt cho cộng đồng. Trước mỗi chuyến Quân đi xa, dù trong lòng thấp thỏm lo lắng nhưng cô chỉ biết dặn dò con phải di chuyển cẩn thận vì lạ đường, địa hình phức tạp.

Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai: Tình hình sức khỏe 9 bệnh nhân

"Đó là nguyện vọng chính đáng của con thì tôi tôn trọng. Sau vụ việc này thì tôi cũng sẽ bảo con phải cân nhắc nên tiếp tục làm thiện nguyện hay dừng lại vì vợ chồng tôi cũng già rồi. Nhỡ may xảy ra chuyện gì thì khổ con, khổ bố mẹ", bà Tuyết nói.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 27.12, xe ô tô 24 chỗ chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 (xã Phình Hồ, Lào Cai) thì gặp tai nạn và lật ngửa.

Hậu quả, 9 người chết, 9 người bị thương. Kết quả điều tra sơ bộ bước đầu xác định, xe ô tô khi xuống dốc thì có dấu hiệu mất phanh.

Sau khi được cơ quan y tế sơ cứu, 9 nạn nhân được đưa từ Bệnh viện tỉnh Lào Cai về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.