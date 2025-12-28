Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai: Diễn biến sức khỏe 9 bệnh nhân

Trưa 28.12, thông tin về cấp cứu điều trị 2 bệnh nhân là các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, khiến 9 người tử vong, PGS-TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết ngay trong tối 27.12, giám đốc bệnh viện cùng các bác sĩ đã hội chẩn 2 bệnh nhân để đưa ra quyết định điều trị kịp thời.

Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, bệnh nhân 29 tuổi (ở Hà Nội) chấn thương ngực kín, vết thương phức tạp tầng sinh môn, có chỉ định phẫu thuật cấp cứu ẢNH BVCC

Nữ bệnh nhân 43 tuổi bị chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, tổn thương gan trong vụ tai nạn, được dẫn lưu ngực.

Trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân 25 tuổi bị đa chấn thương: thương sọ não, gãy xương cột sống, gãy xương sườn.

Theo bác sĩ Cơ, nam bệnh nhân 25 tuổi hiện vẫn rất nặng, trong tình trạng nguy kịch, đang được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện. Bệnh nhân được chỉ định an thần, thở máy. Trung tâm và Bệnh viện Bạch Mai tập trung các bác sĩ đầu ngành với cơ sở vật chất tốt nhất để điều trị cho các bệnh nhân.

Bệnh nhân nữ 43 tuổi sức khỏe tương đối ổn định, đang điều trị hậu phẫu tại khoa Lồng ngực, được theo dõi sát sao diễn biến sức khỏe.

Theo thông tin từ Bệnh viện hữu nghị việt Đức cho biết, đến sáng 28.12, trong số 7 nạn nhân nặng trong vụ tai nạn tại Lào Cai chuyển về, hiện có 2 ca đa chấn thương nặng, có chấn thương sọ não đang được theo dõi đặc biệt tại khoa Thần kinh 1 và 2. Chỉ định phẫu thuật sẽ được quyết định trên thực tế diễn biến sức khỏe, với sự hội chẩn, theo dõi sát sao của các bác sĩ.

Trong đó, bệnh nhân Đ.T.N.H (37 tuổi, ở Hà Nội) đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương đùi phải, chấn thương khung chậu.

Bệnh nhân H.N.A (24 tuổi, ở Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Bệnh nhân L.C.C (29 tuổi, Hà Nội) có chỉ định phẫu thuật cấp cứu do chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn.

Ngoài ra, bệnh nhân N.T.P.K (26 tuổi, ở Đắk Lắk) bị chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, chấn thương khung chậu, chấn thương vai trái.

Bệnh nhân P.M.Q (37 tuổi, ở Hà Nội) bị chấn thương sọ não máu tụ ngoài màng cứng trán phải, gãy xương bả vai trái.

Bệnh nhân T.B.Y (24 tuổi, ở Hà Nội) theo dõi chấn thương sọ não, gãy kín cẳng chân trái, theo dõi chấn thương cột sống thắt lưng không liệt.

Ít tuổi nhất trong 7 bệnh nhân là P.P.T (19 tuổi, ở Bắc Ninh), được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương khớp vai.