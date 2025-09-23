'Chúng tôi muốn du khách lưu giữ ký ức đáng nhớ về mùa thu Hà Nội'

Chia sẻ tại chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" do UBND TP.Hà Nội và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức chiều 23.9, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đây là hoạt động trọng điểm, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa du lịch của thành phố giai đoạn 2025 - 2030.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ẢNH: MINH TUẤN

"Định hình Hà Nội vào thu bằng chuỗi sự kiện đa dạng là cách để chúng tôi đưa thủ đô vươn tầm quốc tế. Chúng tôi muốn người dân trong nước và du khách quốc tế đều có cơ hội lưu giữ những ký ức đáng nhớ về Hà Nội mùa thu, để khi nhắc đến thành phố này, người ta nghĩ đến một điểm đến vừa cổ kính vừa sống động", ông Quyền cho hay.

Lãnh đạo Hà Nội cũng nhấn mạnh, chiến dịch không chỉ có ý nghĩa quảng bá, mà còn khuyến khích mỗi người dân thủ đô trở thành một đại sứ văn hóa, đồng hành cùng quá trình xây dựng thương hiệu Hà Nội trên trường quốc tế.

Ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, cũng cho rằng "Chạm thu Hà Nội" là một sáng kiến giàu giá trị, giúp gia tăng sức hút của Hà Nội nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

"Chạm thu Hà Nội" là minh chứng cho cách một thành phố có thể biến mùa đẹp nhất trong năm thành hành trình trải nghiệm độc đáo. Đó là câu chuyện về một Hà Nội dịu dàng mà không kém phần năng động, nơi truyền thống và hiện đại giao hòa, nơi ký ức và tương lai cùng song hành.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, khẳng định "Chạm thu Hà Nội" là bước đi dài hạn của hãng trong việc định vị thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới.

"Với chiến dịch này, chúng tôi mong muốn du khách không chỉ đến mà còn thực sự được chạm vào linh hồn Hà Nội. Mỗi bước chân, mỗi sự kiện đều là dịp để trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và con người thủ đô. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến bạn bè quốc tế", ông Hà nhấn mạnh.

"Chạm thu Hà Nội" là chuỗi sự kiện thúc đẩy du lịch thủ đô ẢNH: MINH TUẤN

Thông tin thêm, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết mỗi sự kiện được thiết kế như một "điểm chạm" cảm xúc để người tham gia thực sự hòa mình cùng Hà Nội. Nổi bật là giải chạy cộng đồng Run For Love (ngày 28.9), nơi hàng nghìn bước chân cùng chung nhịp vì mục tiêu nhân văn.

Điểm độc đáo của "Chạm thu Hà Nội" là sự đa dạng. Sau Run For Love sẽ là lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo sup trên hồ Tây (ngày 5.10), khơi gợi lại truyền thống lâu đời giữa đô thị hiện đại. Hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6.10) được tổ chức nhằm khuyến khích lối sống xanh, hướng tới du lịch bền vững.

Âm nhạc cũng được tổ chức với Classic - Hanoi Concert (10 - 11.10) mang âm hưởng cổ điển vào không gian phố cổ. Chương trình 5AM Concert (tháng 11) mở ra trải nghiệm độc đáo khi âm nhạc hòa cùng khoảnh khắc bình minh...