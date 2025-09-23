Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

'Chúng tôi muốn du khách lưu giữ ký ức đáng nhớ về mùa thu Hà Nội'

Mai Hà
Mai Hà
23/09/2025 20:14 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, việc định hình chuỗi sự kiện đa dạng 'Chạm thu Hà Nội' sẽ giúp người dân và du khách quốc tế lưu giữ những ký ức đáng nhớ về mùa thu Hà Nội.

Chia sẻ tại chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" do UBND TP.Hà Nội và Vietnam Airlines phối hợp tổ chức chiều 23.9, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, đây là hoạt động trọng điểm, góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển văn hóa du lịch của thành phố giai đoạn 2025 - 2030.

'Chúng tôi muốn du khách lưu giữ ký ức đáng nhớ về mùa thu Hà Nội'- Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền

ẢNH: MINH TUẤN

"Định hình Hà Nội vào thu bằng chuỗi sự kiện đa dạng là cách để chúng tôi đưa thủ đô vươn tầm quốc tế. Chúng tôi muốn người dân trong nước và du khách quốc tế đều có cơ hội lưu giữ những ký ức đáng nhớ về Hà Nội mùa thu, để khi nhắc đến thành phố này, người ta nghĩ đến một điểm đến vừa cổ kính vừa sống động", ông Quyền cho hay.

Lãnh đạo Hà Nội cũng nhấn mạnh, chiến dịch không chỉ có ý nghĩa quảng bá, mà còn khuyến khích mỗi người dân thủ đô trở thành một đại sứ văn hóa, đồng hành cùng quá trình xây dựng thương hiệu Hà Nội trên trường quốc tế.

Ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia, cũng cho rằng "Chạm thu Hà Nội" là một sáng kiến giàu giá trị, giúp gia tăng sức hút của Hà Nội nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

"Chạm thu Hà Nội" là minh chứng cho cách một thành phố có thể biến mùa đẹp nhất trong năm thành hành trình trải nghiệm độc đáo. Đó là câu chuyện về một Hà Nội dịu dàng mà không kém phần năng động, nơi truyền thống và hiện đại giao hòa, nơi ký ức và tương lai cùng song hành.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, khẳng định "Chạm thu Hà Nội" là bước đi dài hạn của hãng trong việc định vị thủ đô trên bản đồ du lịch thế giới.

"Với chiến dịch này, chúng tôi mong muốn du khách không chỉ đến mà còn thực sự được chạm vào linh hồn Hà Nội. Mỗi bước chân, mỗi sự kiện đều là dịp để trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và con người thủ đô. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, hiếu khách và đậm đà bản sắc sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến bạn bè quốc tế", ông Hà nhấn mạnh.

'Chúng tôi muốn du khách lưu giữ ký ức đáng nhớ về mùa thu Hà Nội'- Ảnh 2.

"Chạm thu Hà Nội" là chuỗi sự kiện thúc đẩy du lịch thủ đô

ẢNH: MINH TUẤN

Thông tin thêm, ông Đỗ Đông Hưng, Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines, cho biết mỗi sự kiện được thiết kế như một "điểm chạm" cảm xúc để người tham gia thực sự hòa mình cùng Hà Nội. Nổi bật là giải chạy cộng đồng Run For Love (ngày 28.9), nơi hàng nghìn bước chân cùng chung nhịp vì mục tiêu nhân văn.

Điểm độc đáo của "Chạm thu Hà Nội" là sự đa dạng. Sau Run For Love sẽ là lễ hội bơi chải thuyền rồng và chèo sup trên hồ Tây (ngày 5.10), khơi gợi lại truyền thống lâu đời giữa đô thị hiện đại. Hành trình Bay nhẹ tới Hà Nội (ngày 6.10) được tổ chức nhằm khuyến khích lối sống xanh, hướng tới du lịch bền vững.

Âm nhạc cũng được tổ chức với Classic - Hanoi Concert (10 - 11.10) mang âm hưởng cổ điển vào không gian phố cổ. Chương trình 5AM Concert (tháng 11) mở ra trải nghiệm độc đáo khi âm nhạc hòa cùng khoảnh khắc bình minh...

Tin liên quan

Tạp chí Mỹ gợi ý 9 điều tuyệt nhất du khách nên làm ở Hà Nội

Tạp chí Mỹ gợi ý 9 điều tuyệt nhất du khách nên làm ở Hà Nội

Hà Nội vô cùng quyến rũ và không bao giờ nhàm chán. Những đền chùa cổ kính nằm san sát bên các tòa nhà mới sáng bóng. Và bởi vì cuộc sống đô thị dường như diễn ra trên vỉa hè, nên du khách có thể trực tiếp cảm nhận được những thói quen và con người đặc trưng của thành phố.

Khám phá thêm chủ đề

chạm thu Hà Nội Du lịch Hà Nội Vietnam Airlines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận