Chuỗi cà phê Three O'Clock ký hợp đồng nhượng quyền sang Indonesia

Sáng 16.10, Công ty TNHH Teatime và Công ty PT Tiga Waktu Rasa, đã chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền độc quyền để đưa chuỗi cà phê Three O'Clock đến thị trường Jakarta, Indonesia. Đây là hợp đồng nhượng quyền độc quyền quốc tế thứ ba mà Teatime ký kết kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Lễ ký kết hợp đồng nhượng quyền giữa Teatime và đối tác Indonesia sáng 16.10 ẢNH: CTV

Theo kế hoạch, chi nhánh Three O'Clock đầu tiên sẽ khai trương tại Kebayoran Baru, Nam Jakarta, Indonesia vào đầu tháng 12.2025, hoạt động 24/7. Phía PT Tiga Waktu Rasa sẽ chịu trách nhiệm phát triển hệ thống các cửa hàng, vận hành chuỗi chi nhánh, triển khai các hoạt động marketing, vận hành chuỗi cung ứng tại thị trường Jakarta. Three O'Clock có trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động về thương hiệu và huấn luyện cho đội ngũ PT Tiga Waktu Rasa trong thời gian khai trương những cửa hàng đầu tiên.

Ông Vincent Halius, Chủ tịch Công ty PT Tiga Waktu Rasa cho biết Indonesia là quốc gia khá phát triển về vùng nguyên liệu và cả chuỗi cà phê. Tuy nhiên, trải nghiệm cà phê Việt Nam vẫn hấp dẫn đối với người trẻ Indonesia. Đó là lý do ông đến Việt Nam tìm kiếm mô hình. Sau khi khảo sát rất kỹ các thương hiệu nhượng quyền cà phê có trên thị trường, ông quyết định chọn Three O'Clock bởi đây là thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc cà phê 24h tại Việt Nam với hệ thống chuỗi hoạt động hiệu quả; có sự chuyên nghiệp trong hình ảnh và hoạt động marketing, thu hút được giới trẻ Việt Nam và đội ngũ Three O'Clock còn rất trẻ đã thể hiện được sự chuyên nghiệp, bài bản.

Bà Thuận Nguyễn, nhà sáng lập kiêm CEO Teatime, chủ sở hữu của thương hiệu Three O'Clock, chia sẻ: "Hôm nay đánh dấu một bước tiến mới của Three O'Clock bằng lễ ký kết nhượng quyền thương hiệu đến Jakarta, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Indonesia. Đây không chỉ là hợp đồng kinh doanh, mà tôi tin còn là cầu nối văn hóa cà phê giữa Việt Nam và Indonesia, hai quốc gia đều có tình yêu đặc biệt với thức uống này. Để xây dựng một thương hiệu quốc tế, không chỉ cần sự sáng tạo mà còn cần tầm nhìn dài hạn, sự thấu hiểu văn hóa từng thị trường, và đặc biệt là những đối tác chiến lược đáng tin cậy. Với một thương hiệu nhỏ như Three O'Clock, việc có thể ký kết liên tiếp ba hợp đồng nhượng quyền quốc tế lớn và triển khai ngay, khai trương liên tục trong vòng 1 năm là "giấc mơ trong đời thật".

