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Chuối chín cây | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Chuối chín cây | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Phim ngắn 'Chuối chín cây' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Sau khi bị bệnh viện "trả về" vì ung thư giai đoạn cuối, người ông vốn bảo thủ và nghiêm khắc sống những ngày cuối đời trong sự chăm sóc của hai cháu: Bình hiền lành nhưng vụng về, còn An lạnh lùng ngoài mặt nhưng gồng gánh áp lực tiền bạc lẫn tinh thần. 

Chuối chín cây | Phim ngắn Vietnamese 2026

Câu chuyện được kể qua hai góc nhìn: nửa đầu là những rạn nứt và mâu thuẫn trong gia đình khi chăm sóc ông; nửa sau hé lộ sự thật qua góc nhìn của người ông - người lặng lẽ chứng kiến tình thương lẫn sự kiệt sức của hai đứa cháu. 

Phim khép lại khi ông tự nguyện rút ống thở, như lời chào cuối cùng để giải thoát cho chính mình và cho tương lai của hai đứa trẻ.

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Mùi cơm chín | Phim ngắn Vietnamese 2026

Mùi cơm chín | Phim ngắn Vietnamese 2026

Phim ngắn 'Mùi cơm chín' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Khung hình trống | Phim ngắn Vietnamese 2026

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