Sau khi bị bệnh viện "trả về" vì ung thư giai đoạn cuối, người ông vốn bảo thủ và nghiêm khắc sống những ngày cuối đời trong sự chăm sóc của hai cháu: Bình hiền lành nhưng vụng về, còn An lạnh lùng ngoài mặt nhưng gồng gánh áp lực tiền bạc lẫn tinh thần.

Chuối chín cây | Phim ngắn Vietnamese 2026

Câu chuyện được kể qua hai góc nhìn: nửa đầu là những rạn nứt và mâu thuẫn trong gia đình khi chăm sóc ông; nửa sau hé lộ sự thật qua góc nhìn của người ông - người lặng lẽ chứng kiến tình thương lẫn sự kiệt sức của hai đứa cháu.

Phim khép lại khi ông tự nguyện rút ống thở, như lời chào cuối cùng để giải thoát cho chính mình và cho tương lai của hai đứa trẻ.