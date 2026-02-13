Chuối xanh vài trăm nghìn một nải, tiểu thương găm hàng chờ khách VIP 'chốt đơn'

Chuối xanh là loại quả không thể thiếu trong mâm ngũ quả trên bàn thờ của mỗi gia đình dịp tết Nguyên đán. Quả chuối tượng trưng cho con cháu sum vầy, quây quần đầm ấm nên dù đắt thế nào, người dân đều tìm cho mình những nải chuối đẹp nhất để thờ gia tiên.

Chuối xanh được bày bán tại nhiều chợ dân sinh hoặc trên vỉa hè Hà Nội ẢNH: ĐÌNH HUY





Nải chuối quả lẻ đắt gấp 3 - 4 lần quả chẵn

Theo khảo sát của Thanh Niên tại các chợ thuộc phường: Từ Liêm, Tây Mỗ, Cầu Giấy, chuối xanh được bán với giá 100.000 - 400.000 đồng, tùy vào số quả chẵn, lẻ, màu sắc và kiểu dáng.

Tại một cửa hàng trên đường Trung Kính, nải chuối 25 quả với dáng thuôn dài, các quả đều, mập, mịn được rao giá 350.000 đồng. Đây là nải đẹp nhất trong số những nải được chị Trần Thị Huyền bày bán.

Khu vực bán chuối của chị Huyền (áo cam) ẢNH: ĐÌNH HUY

Nữ tiểu thương cho biết, giá chuối tăng từ trước 23 tháng chạp, bởi hầu như tất cả người dân đều có nhu cầu mua loại quả này để bày mâm ngũ quả. Ngoài nải chuối cao nhất có giá 350.000 đồng, các nải còn lại được chị bán với giá từ 100.000 - 300.000 đồng.

Chị Huyền giải thích theo quan niệm thờ cúng, lẻ là số dương, mang lại nhiều tài lộc, may mắn cho gia chủ. Vì thế, các nải có số quả lẻ (15, 17, 19, 21...) giá thường cao hơn hẳn. Đặc biệt là nải 29, 31, 33 quả có hình khum như bàn tay, vỏ xanh, bóng, không có vết đen thì có giá rất cao, thậm chí hơn 1 triệu đồng/nải.

20 năm làm nghề bán chuối và hoa quả dịp tết, chị Huyền cho hay, giá chuối năm nay giống với dịp tết năm ngoái. "Năm nay cũng do thiên tai nên nhiều diện tích chuối bị thiệt hại. Ngày thường, tôi nhập tại vườn cả buồng chuối với giá 15.000 đồng/kg, nhưng cận tết nhập giá đã tăng lên gấp 3 lần", chị Huyền nói.

Nải chuối được chị Huyền rao bán với giá 350.000 đồng. Chị Huyền cho biết, nếu mỗi quả đều đủ râu, giá sẽ cao hơn nhiều ẢNH: ĐÌNH HUY

Găm chuối lẻ chờ khách

Khác với những nải chuối có số quả lẻ, các nải có số quả chẵn (14, 16, 18...) đi ngang so với năm ngoái. Thậm chí có nơi bán rẻ hơn, tại một cửa hàng bán chuối khác, giá bán một nải chuối 16, 18, 20 quả chỉ có giá từ 120.000 - 150.000 đồng.

Chị Thanh Thủy, chủ cửa hàng nhận định, thị trường năm nay sức mua giảm hơn so với năm ngoái. Năm nay chị đầu tư khoảng 100 buồng, thu mua từ nhiều tỉnh thành bán dịp tết nhưng đến trưa 26 tháng chạp mới bán được hơn 1 nửa.

Với nải 17 quả, ngoại hình đẹp, có râu, chị thủy bán với giá 250.000 đồng, cũng với ngoại hình tương tự, nải 23 quả bán với giá 450.000, nải 25 - 27 quả giá 500.000- 600.000 đồng.

Nải chuối được chị Thủy bán với giá 450.000 đồng ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Thủy cũng tiết lộ, với những lái buôn như chị thu mua tại vườn đều “tù mù”. Nếu trúng vào những buồng có nhiều nải quả lẻ giá trị hơn rất nhiều khi giá cao gấp nhiều lần so với những nải quả chẵn. "Tôi dự kiến trong 1,2 ngày tới giá chuối sẽ tiếp tục tăng khoảng 20% so với giá thời điểm hiện tại. Với những nải đẹp tôi cho rằng giá như vậy so với mọi năm là hợp lý, không cao hơn”, chị Thủy nói thêm.

Tại khu chợ thuộc P.Mỹ Đình, đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Đỗ Thanh Tâm (39 tuổi, quê Hưng Yên) kết hợp bán đào, chuối, phật thủ. Anh cho biết, trước tết, anh nhập gần 20 buồng chuối, tính đến sáng nay đã bán được 5 buồng.

Dự tính thị trường sẽ tăng mạnh trong những ngày 27, 28 tết nên anh Tâm bán những nải chuối có số quả chẵn trước, những quả lẻ bán sau.

Gian hàng bán chuối của anh Tâm (áo trắng) ẢNH: ĐÌNH HUY

"Tôi găm lại tất cả những nải có quả lẻ, dáng đẹp và xả hàng những nải chuối quả chẵn trước. Nải lẻ được giá cao tôi mới bán, trung bình khoảng 300.000 - 400.000/nải, tùy số lượng quả", anh Tâm nói và cho hay, dù giá cao nhưng chỉ cần chuối đẹp, người dân chắc chắn sẽ xuống tiền chốt đơn.

Cùng với chuối, các dòng hoa quả khác cũng tăng giá theo ngày tết, cam canh tăng giá gần gấp đôi, khoảng 70.000 đồng/kg; xoài cát 60.000 đồng/kg...

Trong khi đó, giá lay ơn ngày thường giá 30.000 - 40.000 đồng/10 cành, nay có giá 100.000 - 140.000 đồng/10 cành. Hoa ly ngày thường chỉ 200.000 - 300.000 đồng/10 cành, nay có giá từ 400.000 - 900.000 đồng/10 cành; hoa tuyết mai ngày thường 70.000 - 90.000 đồng/bó, nay 150.000 - 200.000 đồng/bó; hoa mộc lan cao bằng đầu người, dáng đẹp, nụ đều, giá từ 1,7 - 2 triệu đồng/cành, cây đẹp hơn giá lên tới vài triệu... Các loại hoa tăng nhẹ hơn là hoa hồng, hoa cúc.