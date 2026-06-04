Chương trình bữa ăn miễn phí của Indonesia vướng bê bối, cựu lãnh đạo bị bắt

Ông Dadan Hindayana, người đứng đầu Cơ quan dinh dưỡng quốc gia kể từ khi cơ quan này được thành lập vào tháng 8.2024, đã bị Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cách chức hôm 2.6 cùng hai cấp phó. Chưa đầy 24 giờ sau đó, cả 3 ông đều bị bắt với cáo buộc gây thất thoát tài sản nhà nước và trục lợi cá nhân.

Theo Reuters ngày 3.6, tại trụ sở Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia (AGO), ông Dadan xuất hiện với chiếc áo gile màu hồng (đồng phục dành cho nghi phạm tham nhũng tại Indonesia), tay bị còng và nhanh chóng được đưa lên xe chuyên dụng. Trước đó cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã khám xét nhà riêng các bị can và trụ sở Cơ quan dinh dưỡng quốc gia.

Ông Dadan Hindayana (áo gile hồng ở giữa) được cơ quan chức năng áp giải tại trụ sở Văn phòng Tổng chưởng lý Indonesia ngày 3.6 ẢNH: AFP

Chương trình bữa ăn miễn phí vốn là trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Prabowo. Chính phủ Indonesia đã dành ngân sách ít nhất 15 tỉ USD để cung cấp suất ăn miễn phí cho 83 triệu trẻ em và phụ nữ mang thai trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, kể từ khi triển khai vào đầu năm ngoái, hàng ngàn trường hợp ngộ độc thực phẩm từ bữa ăn của chương trình đã được ghi nhận.

Quan chức AGO Syarief Sulaeman Nahdi cho biết ông Dadan bị cáo buộc đã thao túng việc lựa chọn đơn vị nào được vận hành bếp ăn dù họ không đạt tiêu chuẩn. Ông Syarief nêu thêm điều đáng chú ý là ông Dadan thực chất là chủ sở hữu của các đơn vị bếp ăn này, thông qua một bên thứ ba.

Ông Dadan cùng 2 cấp phó còn bị cáo buộc dính líu đến việc thổi giá các gói thầu mua sắm vật tư, bao gồm hơn 21.000 xe máy điện, 32.000 đôi giày và 5.400 chiếc tivi. Cơ quan chức năng hiện vẫn đang tính toán tổng mức thiệt hại của nhà nước.

Phát biểu tại một sự kiện về dinh dưỡng vào ngày 4.6, Tổng thống Prabowo cho biết ông đã nghe báo cáo về các sai phạm tại cơ quan dinh dưỡng. "Tôi buộc phải thay thế những người mà tôi từng yêu quý và tin tưởng", ông nói, đồng thời nhấn mạnh chương trình bữa ăn miễn phí không được phép trở thành công cụ để trục lợi cá nhân.