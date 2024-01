Chương trình Cây mùa xuân 2024: 500 phần quà tết đã đến với người dân TP.HCM

Như vậy, hơn 1 tuần qua, các đoàn công tác xã hội của Thanh Niên và Bệnh viện Gangwhoo đã trao 500 phần quà tết đến nhiều địa phương tại TP.HCM.



N IỀM VUI NGÀY GIÁP TẾT

Ông Đoàn Văn Hòa (58 tuổi, nhà ở xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè, TP.HCM) làm công việc giữ xe, phục vụ cho người dân đến trụ sở công an huyện liên hệ công tác. Ông là một trong số các bảo vệ dân phố, công an viên và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Nhà Bè được nhận quà từ chương trình Cây mùa xuân. Ông Hòa chia sẻ: "Đây là niềm vui cũng là nguồn động viên rất lớn với anh em chúng tôi trong những ngày giáp tết".

Thượng tá Nguyễn Văn Rinh (thừ hai từ phải qua) và nhà báo Nguyễn Đức Tú chụp hình chung với các hộ dân, các bảo vệ dân phố, công an viên sau khi nhận quà. NHẬT THỊNH

Thượng tá Nguyễn Văn Rinh, Phó bí thư Đảng ủy, Phó trưởng công an H.Nhà Bè, cho biết: "Công an viên, bảo vệ dân phố làm việc ở các xã chịu nhiều áp lực công việc, tuy nhiên thu nhập khá thấp, đời sống còn khó khăn. Vì vậy, nhận được sự sẻ chia từ Báo Thanh Niên, đơn vị tài trợ như thế này là điều khiến anh em được khích lệ, cố gắng hơn trong công việc".

Đi nhiều nơi, trao nhiều phần quà cho các hộ dân đón tết nhưng đây là lần đầu tiên bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao gửi các phần quà đến các anh bảo vệ dân phố… "Tôi thấu hiểu rằng, công việc của các anh rất vất vả, bảo vệ sự bình yên cho bà con, cho các khu phố. Tuy vậy, đời sống, thu nhập vẫn còn khó khăn. Mong rằng của ít lòng nhiều, món quà sẽ mang đến chút niềm vui cho các anh chị. Chúng tôi chắc chắn sẽ quay lại đây trong năm sau để thăm các anh em", bà Lê Hiền tâm sự.

Bà Lê Hiền, nhà sáng lập Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo, trao quà tết cho các bảo vệ dân phố, công an viên và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. NHẬT THỊNH

S Ẽ TIẾP TỤC GỬI TRAO QUÀ ĐẾN VỚI NGƯỜI KHÓ KHĂN

Sau khi trao thư cảm ơn đến bà Lê Hiền và nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, Thượng tá Nguyễn Văn Rinh đã cùng bà Lê Hiền, nhà báo Nguyễn Đức Tú trao quà, động viên tinh thần các bảo vệ dân phố, công an viên.

Thượng tá Nguyễn Văn Rinh trao quà tết cho các bảo vệ dân phố, công an viên và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. NHẬT THỊNH

Tính đến nay, chương trình Cây mùa xuân đã trao 500 phần quà, tổng trị giá 500 triệu đồng, đến với các hộ dân tại TP.HCM trải đều ở các quận, huyện. "Hôm nay là chặng cuối của chương trình do Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo tài trợ. Rất cảm ơn Báo Thanh Niên đã làm nhịp cầu, kết nối chúng tôi và các địa phương để chúng tôi có cơ hội trao tận tay những phần quà đến với bà con. Báo Thanh Niên trong hoạt động thiện nguyện, đã làm việc rất tích cực, khoa học, nhanh nhạy, là địa chỉ rất tin cậy của chúng tôi", bà Lê Hiền nói trước khi chia tay chương trình Cây mùa xuân 2024 và hẹn gặp lại ở các chương trình từ thiện xã hội sắp tới.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú trao quà tết tại chương trình Cây mùa xuân 2024. NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Đức Tú cảm ơn lãnh đạo Công an H.Nhà Bè đã tổ chức buổi trao quà rất chu đáo, nhiệt tình cũng như cảm ơn Bệnh viện thẩm mỹ Gangwhoo cùng cá nhân bà Lê Hiền đã đồng hành với chương trình. "Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới, xin chúc các đồng chí lãnh đạo, tập thể cán bộ Công an H.Nhà Bè, bà Lê Hiền và các công an viên, bảo vệ dân phố ở các xã trên địa bàn huyện một năm mới có nhiều sức khỏe, an lành", nhà báo Nguyễn Đức Tú bày tỏ.