Chương trình giải trí kích cầu du lịch

Web-drama về 63 tỉnh thành

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa giải trí về du lịch đã và đang được kích hoạt. Đáng chú là dự án phim du lịch Live Fully in Vietnam (Tổ hợp truyền thông My Vietnam sản xuất), dự kiến bấm máy vào đầu tháng 7 tới nhân kỷ niệm ngày Du lịch Việt Nam (9.7). Phim hiện đang trong quá trình tuyển chọn diễn viên (ứng viên từ 18 - 35 tuổi, có năng khiếu diễn xuất, yêu thích du lịch có thể gửi hồ sơ về email: casting@myvietnam.guide).

Live Fully in Vietnam là hành trình trải nghiệm và chinh phục 63 tỉnh thành Việt Nam của những người trẻ đầy nhiệt huyết, thích khám phá và mong muốn ghi những dấu ấn ý nghĩa cho thanh xuân. Phim sẽ đưa người xem đến những nơi đẹp, độc và đặc sắc về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, con người Việt Nam; qua đó, góp phần lan tỏa niềm tự hào bản sắc văn hóa dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Điểm khác biệt của series về du lịch này là được thực hiện theo định dạng web-drama, một hướng đi táo bạo, bởi để sản xuất web-drama về du lịch xuyên Việt đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về mọi mặt, đặc biệt là kinh phí. Ông Lê Ngọc Lượng, đại diện Tổ hợp truyền thông My Vietnam, cho biết: “Live Fully in Vietnam không chỉ là một bộ phim du lịch mà còn gửi gắm ước mơ chinh phục dải đất hình chữ S, nơi chứa đựng tình yêu và lòng tự hào quê hương, đất nước của rất nhiều người Việt”.

Chọn Quảng Nam là điểm xuất phát, bởi theo ê kíp sản xuất, đây là địa phương có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời, có vị thế địa lý, chính trị, kinh tế quan trọng, được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ thú, có nhiều làng nghề truyền thống, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm và có 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận: Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Mỹ Sơn. Riêng về du lịch, Quảng Nam đã nhận được hàng trăm giải thưởng do các tổ chức, tạp chí uy tín bình chọn và đây cũng là nơi đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2022.

Trải nghiệm cung đường biển Việt Nam với The Journey

Một chương trình truyền hình thực tế mới toanh về du lịch - The Journey (Chuyến đi nhớ đời) do ê kíp sản xuất Điền Quân thực hiện, sẽ bắt đầu ghi hình từ 15.5 này), lần lượt đến với các tỉnh có bãi biển mê hoặc du khách của Việt Nam: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Nam.

The Journey là cuộc tranh tài của 3 đội chơi (mỗi đội 3 người) để hoàn thành hành trình du lịch bằng ô tô của mình (chủ yếu đi đường ven biển) với một ngân sách giới hạn do chương trình cung cấp. Cuộc đua được chia thành nhiều chặng với những thử thách khác nhau dựa trên đặc điểm địa lý và văn hóa từng địa phương: kỹ năng lái xe trên cát, trượt cát, đua thuyền thúng, chèo xuồng kayak, cắm trại trong điều kiện thiếu thốn, bán hàng để đảm bảo chi tiêu... Đến cuối chặng đua, đội nào có số điểm cao nhất sẽ giành được giải thưởng lớn của chương trình.





Có thể hình dung The Journey là sự hội tụ của cả The Amazing Race và Running Man, khi vừa là show thực tế, giải trí và giàu tính trải nghiệm, qua đó quảng bá du lịch và ẩm thực Việt. Đại diện ê kíp sản xuất cho biết: “Chọn thời điểm này để thực hiện tuy còn khó khăn khi mọi dịch vụ vừa hoạt động trở lại sau dịch, nhưng với sự đầu tư cũng như những nét mới mẻ, độc lạ, lần đầu tiên mà The Journey mang đến, chúng tôi hy vọng có thể góp phần thúc đẩy du lịch phát triển”. Bởi, không chỉ phát trên truyền hình (vào 19 giờ 30 thứ sáu hằng tuần trên HTV7 từ 15.7), chương trình còn phát trên YouTube với phụ đề tiếng Anh, hướng đến các đối tượng yêu thích những nội dung độc đáo, đậm bản sắc Việt Nam trên toàn thế giới.

Nông dân quảng bá du lịch

Gần đây, khán giả cũng không còn lạ với Music Box - chuỗi chương trình âm nhạc đến với từng vùng miền của mảnh đất hình chữ S để lan tỏa yêu thương, giúp đỡ trẻ em nghèo sau đại dịch. Diễn ra vào ngày 9 hằng tháng, chương trình được livestream và dựa trên lượt xem trực tuyến quy đổi thành tiền gửi tặng đến Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam. Người xem không chỉ được tận hưởng bữa tiệc âm nhạc mà còn qua đó góp phần ủng hộ vào quỹ. Khi đạt đến 10.000 lượt xem, số tiền đóng góp lên đến 600 triệu đồng.

Dù vậy, không khó để nhận ra ở Music Box còn gửi gắm mong muốn của ê kíp sản xuất, là quảng bá du lịch. “Tôi xác định mỗi điểm đến sẽ kết hợp Sở VH-TT các tỉnh nhằm giới thiệu những cảnh quan đặc sắc để quảng bá vẻ đẹp cảnh vật và con người nơi đó”, NSƯT Vũ Thành Vinh, CEO Công ty truyền thông Khang (đơn vị phối hợp sản xuất Music Box), cho biết. Tại Huế, chương trình chọn Thành nội, với sân khấu được thực hiện trước Bảo tàng Lịch sử cùng vẻ đẹp cổ kính đặc trưng của cố đô. Với Đà Lạt, sân khấu thiết kế trước Khu di tích văn hóa Dinh Tỉnh trưởng. Đến Quảng Bình, lần đầu tiên một sân khấu biểu diễn được thực hiện công phu ngay trước hang động Phong Nha hùng vĩ. Rồi Đồng Tháp với sân khấu thiết kế giữa không gian hồ sen xanh mát, thoáng đãng tại Khu di tích Xẻo Quýt hay sắp tới là Vũng Tàu, Hà Nội, TP.HCM…

Anh cho biết thêm: “Hiện chúng tôi cũng thử nghiệm 2 chương trình vừa ghi hình trong sân khấu và kết hợp ngoại cảnh nhằm giới thiệu quảng bá vẻ đẹp các vùng miền rất hiệu quả. Đó là Khoảnh khắc cuộc đời (HTV9) thử nghiệm chọn những cảnh đặc trưng hay khu du lịch của Việt Nam để trò truyện cùng nhân vật; các nhân vật được chọn cũng ưu tiên là người liên quan đến du lịch như nhiếp ảnh gia, hướng dẫn viên du lịch, người kinh doanh du lịch… để không chỉ chia sẻ thông tin hữu ích, họ còn giới thiệu nhiều cách làm du lịch mới mẻ và khác biệt nhằm thu hút du khách. Với Nông dân xin chào (THVL1), ngoài câu chuyện về làm nông nghiệp thời 4.0, chương trình quay rất nhiều cảnh đẹp với nhiều góc độ khác nhau như: cam 360 độ, flycam, Cam gopro… tại các tỉnh nơi họ sản xuất nhằm giới thiệu vẻ đẹp riêng biệt từng địa phương.