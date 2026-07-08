Chuyến bay bị delay 4 giờ trở lên phải bồi thường cho hành khách

Theo Cục Hàng không Việt Nam, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 208/2026/NĐ-CP (Nghị định 208) về vận tải hàng không, có hiệu lực từ ngày 1.7.2026. Nghị định này quy định nhiều nội dung về kinh doanh vận tải và vận chuyển của ngành hàng không. Trong đó, quy định được nhiều hành khách quan tâm là nghĩa vụ hỗ trợ, chăm sóc và bồi thường của hãng hàng không khi chuyến bay bị chậm.

Đặc biệt, nghị định này quy định chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên so với lịch bay, hãng hàng không phải thực hiện các nghĩa vụ hỗ trợ, đồng thời hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến. Hãng còn phải bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên chuyến bay. Việc bồi thường này chỉ thực hiện một lần đối với mỗi chuyến bay bị chậm do lỗi của hãng hàng không.

An ủi, giảm thiệt hại cho người đi máy bay

Nguyễn Thị Kiều Trinh (33 tuổi, ngụ P.Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết chỉ thỉnh thoảng mới đi máy bay và từng vài lần gặp tình trạng chuyến bay bị chậm khoảng 1 - 2 giờ. Khi đó, hành khách không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào ngoài việc chờ đến khi được lên máy bay. Theo Trinh, quy định mới về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại đối với các chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên là một quyền lợi cần thiết cho hành khách. Bởi việc chậm chuyến có thể khiến nhiều người lỡ công việc hoặc ảnh hưởng đến lịch trình quan trọng.

"Dù khoản bồi thường không thể bù đắp hoàn toàn thiệt hại, nhưng cũng phần nào an ủi và giảm bớt thiệt thòi cho người đi máy bay", Trinh nói và cho rằng khi các hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách, họ sẽ có trách nhiệm hơn trong việc hạn chế tình trạng chậm chuyến.

Hãng hàng không phải có các mức bồi thường khi chậm, hủy chuyến bay ẢNH: MAI CÁT

Ngồi chờ check-in ở sân bay Tân Sơn Nhất, Lê Yến Linh (34 tuổi, ngụ P.Tân Phú, TP.HCM), chia sẻ từng nhiều lần gặp tình trạng chuyến bay bị delay, nhưng chưa bao giờ nhận được sự hỗ trợ hay chăm sóc đáng kể từ hãng hàng không. Tuy nhiên, theo Linh, quy định mới được thực hiện nghiêm túc thì sẽ rất có ý nghĩa đối với hành khách, bởi mỗi lần chuyến bay bị chậm đều kéo theo nhiều công việc bị đình trệ, trong khi những thiệt hại đó trước đây hầu như không được bù đắp.

"Không chỉ là công việc và lịch trình bị "đảo lộn" vì chậm chuyến đâu mà ngồi chờ lâu cũng gây khó chịu về mặt cảm xúc. Các hỗ trợ như phục vụ nước uống hoặc cung cấp voucher hay phí bồi thường ứng trước cũng phần nào xoa dịu sự khó chịu, bức xúc và trên hết là giảm một phần thiệt hại cho hành khách. Vì vậy quy định mới này mọi người nên biết và tìm hiểu để bảo vệ quyền lợi của mình", Linh nói.

Đáp chuyến bay từ thành phố khác đến TP.HCM, Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, ngụ P.Thông Tây Hội, TP.HCM), cho biết đây là lần đầu đi máy bay nên chưa gặp tình trạng chuyến bay bị delay nhưng bạn bè và người thân của đã từng gặp phải. Nên theo Nam, nếu hành khách được bồi thường và đảm bảo các quyền lợi khi chuyến bay bị chậm thì sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng đến công việc, kế hoạch di chuyển hay lịch sinh hoạt của họ.

Hạn chế tình trạng delay

Thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không giữa Australia và Việt Nam, đặc biệt là các chuyến bay nội địa nối chuyến về Đà Nẵng, Nguyễn Thị Kim Nguyên (30 tuổi), kỹ thuật viên ngành dược tại Australia, chia sẻ không ít lần chuyến bay của mình bị chậm, delay kéo dài tới 2-3 tiếng. Theo Nguyên, các chuyến bay nội địa thường xuyên bị chậm từ 2-4 giờ, gây nhiều khó khăn cho việc di chuyển. Mỗi khi gặp tình trạng này, hành khách chỉ nhận được thông báo xin lỗi với lý do thời tiết hoặc khai thác, chứ không được hỗ trợ thêm. Dù mới đọc về quy định mới, chị cho rằng khi có những chế tài rõ ràng đối với các hãng hàng không thì sẽ góp phần hạn chế tình trạng chậm chuyến.

"Tôi kỳ vọng chính sách bồi thường mới sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của các hãng hàng không và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho hành khách", Nguyên nói.

Một số hành khách cho rằng chính sách mới sẽ tạo áp lực khiến các hãng hàng không hạn chế tình trạng delay

ẢNH MINH HỌA: MAI CÁT

Còn Đặng Huyền Trâm, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở TP.HCM), cho biết bản thân không thường xuyên đi máy bay và chưa từng gặp tình trạng chuyến bay bị delay. Tuy nhiên, theo nữ sinh, việc hỗ trợ chi phí, phục vụ ăn uống và hoàn lại tiền vé nếu hành khách không đồng ý đổi sang chuyến bay khác là những quy định hợp lý, giúp bảo đảm quyền lợi của người đi máy bay. Trâm cũng nhận định chính sách mới sẽ góp phần tạo động lực để các hãng hàng không hạn chế tình trạng chậm chuyến trong thời gian tới.

"Việc chính sách có góp phần hạn chế tình trạng delay hay không còn phụ thuộc vào việc các hãng hàng không có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường theo quy định. Nhưng tôi tin rằng quy định này sẽ tạo áp lực để các hãng hàng không nâng cao chất lượng khai thác, hạn chế tình trạng chậm chuyến", Nguyễn Văn Nam chia sẻ.

Theo quy định, với chuyến bay chậm từ 2 giờ trở lên, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương cho hành khách. Đồng thời, chuyển đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối của hành trình khi hành khách có yêu cầu... Với chuyến bay chậm từ 3 giờ trở lên, hãng bay có nghĩa vụ phục vụ đồ ăn hoặc cung cấp phiếu voucher có giá trị tương đương. Với chuyến bay chậm từ 6 giờ trở lên, nếu thời gian từ 7 giờ đến trước 22 giờ phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không...