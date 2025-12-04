Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chuyến bay chở khách Nga đến Thái Lan đáp khẩn cấp

Thụy Miên
Thụy Miên
04/12/2025 08:53 GMT+7

Tối 3.12 (giờ Moscow), một máy bay hành khách từ Moscow (Nga) đến Phuket (Thái Lan) đã phải quay lại đáp khẩn cấp ở sân bay khởi hành, TASS hôm 3.12 dẫn thông tin từ cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp Nga.

Nga: Máy bay từ Moscow đến Phuket gặp trục trặc động cơ nhưng hạ cánh an toàn - Ảnh 1.

Bên trong một máy bay của Hãng hàng không Red Wings

ảnh: Red Wings

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng Boeing 777 do Hãng hàng không Red Wings của Nga khai thác. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan ứng phó các vấn đề khẩn cấp Nga, ngay sau khi cất cánh từ thủ đô Moscow, máy bay xảy ra tình trạng cháy động cơ, và nhanh chóng được hệ thống chữa cháy trên máy bay dập tắt.

"Chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống phi trường quốc tế Domodedovo", theo cơ quan trên, đồng thời cho biết không ai bị thương trong toàn bộ quá trình.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga cho biết có 425 người trên máy bay, bao gồm 13 thành viên phi hành đoàn và 412 hành khách.

Tuy nhiên, Red Wings ngày 4.12 cho biết tổ lái phát hiện sự thay đổi trong các thông số hoạt động của một động cơ, sau đó quyết định quay lại sân bay Domodedovo.

"Thông tin được lan truyền trên một số kênh Telegram về "chiếc máy bay bị cháy" là không chính xác", theo phía Red Wings.

Phía cơ quan hàng không dân dụng Nga cũng điều chỉnh lại số người trên máy bay vào thời điểm đó, gồm 415 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn, RT đưa tin.

Văn phòng công tố đã mở cuộc điều tra về sự cố xảy ra cho chiếc Boeing-777.

Khám phá thêm chủ đề

