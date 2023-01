‘Chuyến bay giải cứu’: Ông Trần Văn Tân ký nhiều công văn về cách ly thu phí

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc để làm rõ về tội “nhận hối lộ”.

Qua tìm hiểu, trong 2 năm xảy ra đại dịch Covid-19 bùng phát (năm 2021 - 2022), ông Tân đã ký hàng chục công văn thống nhất cho nhiều công ty tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn Quảng Nam.

Theo tài liệu PV Thanh Niên có được, những công ty này nhiều lần được tỉnh Quảng Nam thống nhất đón người nhập cảnh trên những chuyến bay từ các nước về sân bay quốc tế Đà Nẵng, sau đó đưa về cách ly ở các cơ sở lưu trú có thu phí.

Ngoài ra, ông Tân cũng ký nhiều văn bản thành lập khu cách ly tập trung có thu phí đối với người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.Hội An (Quảng Nam).





Những công dân Việt Nam và người nước ngoài được đón về cách ly ở Quảng Nam đa số là các chuyến bay từ Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản…

Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, trong khoảng 2 năm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đón khoảng 40.000 người trên các “chuyến bay giải cứu” về cách ly, trong đó có khoảng 30.000 người về cách ly tại các khách sạn, resort có thu phí.

Đáng chú ý, có 36 cơ sở lưu trú đăng ký nhưng chỉ có 31 cơ sở đủ điều kiện được cấp phép. Trong 31 đơn vị được duyệt, có 3 đơn vị xin rút khỏi danh sách do các điều kiện yêu cầu nghiêm ngặt, nhất là phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Ông Trần Văn Tân (43 tuổi, quê xã Quế An, H.Quế Sơn, Quảng Nam) là tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Anh văn.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan đến vụ “chuyến bay giải cứu”, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 39 bị can để làm rõ về các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”... Trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ...