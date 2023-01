‘Chuyến bay giải cứu’: Quảng Nam tiếp nhận lượng người về cách ly nhiều nhất nước

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, để làm rõ về tội “nhận hối lộ”, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Các lệnh và quyết định nêu trên đã được thực thi, sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Theo Bộ Công an, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Ông Trần Văn Tân (43 tuổi, quê xã Quế An, H.Quế Sơn, Quảng Nam) là tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Anh văn.

Ông Tân trưởng thành và kinh qua nhiều công việc. Từ chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Từ tháng 10.2009 đến tháng 1.2012, ông Tân là Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Từ tháng 2.2012 đến 1.2013, ông Tân là Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Từ tháng 2.2013 đến 1.2015, ông Tân được điều động về làm Phó bí thư Huyện ủy Quế Sơn, sau đó làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam.

Cuối tháng 4.2018, ông Tân được phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (nhiệm kỳ 2016 - 2021) ở tuổi 39, được xem là Phó chủ tịch UBND tỉnh trẻ nhất cả nước thời điểm đó. Tháng 6.2021, ông Tân tái đắc cử chức danh này, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp nhận lượng người về cách ly nhiều nhất cả nước

Trước đó, tháng 10 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam rà soát, kiểm tra và cung cấp tiếp thông tin, tài liệu đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, việc xin chủ trương cách ly và tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly.

Cụ thể, đối với việc lựa chọn khách sạn, resort là địa điểm cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ của các khách sạn, resort đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên các chuyến bay tự trả phí cách ly, bao gồm cả những khách sạn không được lựa chọn.





Những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort xin là địa điểm cách ly cần cung cấp tài liệu thể hiện quá trình giải quyết từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn điểm cách ly và danh sách cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort.

Đối với việc xin chủ trương cách ly, Bộ Công an yêu cầu thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp đơn đăng ký xin chủ trương cách ly để tổ chức chuyến bay đưa công dân Việt Nam hồi hương trên chuyến bay trả phí. Đồng thời, cung cấp thông tin những doanh nghiệp được cấp và không được cấp, lý do không cấp chủ trương; những doanh nghiệp được cấp chủ trương cách ly nhưng không tổ chức chuyến bay đưa công dân về nước.

Ngoài ra, thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ doanh nghiệp nộp xin chủ trương cách ly để đưa chuyên gia, công nhân từ công ty nước ngoài về cách ly tại địa phương; cung cấp địa chỉ các cá nhân đăng ký sau khi kết thúc thời gian cách ly; những đơn vị được giao phối hợp tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận chủ trương cách ly.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề nghị cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu thể hiện quá trình tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định chủ trương cách ly; danh sách những cá nhân tham gia giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Đối với việc tổ chức chuyến bay đưa công dân về cách ly, Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ của doanh nghiệp báo cáo xin tổ chức chuyến bay sau khi được cấp phép thực hiện chuyến bay.

Đồng thời, cung cấp thông tin về việc giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly tại khách sạn, những đơn vị tham gia; danh sách đoàn giám sát, kiểm tra hoạt động cách ly và kết quả kèm theo…

Trong đợt dịch Covid-19, số lượng công dân từ các “chuyến bay giải cứu” đưa về cách ly tại tỉnh Quảng Nam lên đến gần 30.000 công dân từ nước ngoài về cách ly trên các chuyến bay giải cứu. Quảng Nam là địa phương tiếp nhận người từ nước ngoài về cách ly nhiều nhất cả nước.

Liên quan đến vụ án này, đến nay, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 39 bị can, trong đó có nhiều quan chức, cán bộ của Bộ Ngoại giao, cán bộ của Bộ Y tế và Bộ GTVT, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ..., để làm rõ về các tội “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...