Chuyển Bộ Công an vụ việc nguy cơ ‘bỏ lọt' vi phạm, không thu được 127 tỉ tiền phạt tại Cà Mau

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường vừa ký ban hành thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Cà Mau trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nội dung đáng chú ý là cơ quan thanh tra chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định đối với 2 nội dung, gồm: việc ban hành 4 văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, trái với quy định; việc có tới 5.107 vụ việc mất kết nối VMS và không báo cáo theo quy định dưới 10 ngày nhưng không được xác minh, xử lý.

Thông báo kết luận do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban thành ẢNH: TTCP

Nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm

Kết quả thanh tra cho thấy, 4 văn bản gồm 1 văn bản do UBND tỉnh Cà Mau ban hành, 3 văn bản do Sở NN-PTNT (nay là sở NN-MT) tỉnh này ban hành.

Với các văn bản trên, các cơ quan thuộc Sở NN-MT đã không mời chủ tàu hoặc đại diện hợp pháp của chủ tàu có thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu kết nối trên 6 giờ đến 10 ngày, nhưng sau đó có tín hiệu trở lại làm việc để xác minh vi phạm, làm căn cứ xử lý.

Hậu quả, có đến 5.107 vụ việc mất kết nối VMS và không báo cáo theo quy định dưới 10 ngày, không được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật, hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

Việc này dẫn tới nguy cơ bỏ lọt hành vi vi phạm hành chính, không thu được tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước, ước tính hơn 127 tỉ đồng.

Hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự.

Cơ quan thanh tra xác định trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Cà Mau, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh Cà Mau, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đến nay, UBND tỉnh và Sở NN-MT tỉnh Cà Mau đã ban hành các văn bản thay thế, hoặc bãi bỏ các văn bản bị xác định là không đúng quy định.

Rà soát 1.690 vụ việc "khép hồ sơ" không đúng, không đủ căn cứ

Ngoài việc chuyển 2 nội dung tới Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ còn kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau căn cứ các hành vi vi phạm đã được chỉ ra tại kết luận, chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ tính chất mức độ và trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, Bộ NN-MT; rà soát, ban hành đầy đủ các văn bản theo thẩm quyền sau khi sáp nhập để quản lý thống nhất trên địa bàn.

Cùng đó là rà soát, ký kết quy chế phối hợp với đầy đủ các lực lượng chức năng có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển thuộc địa bàn quản lý, trong đó phân rõ trách nhiệm của các lực lượng, của cấp chính quyền địa phương đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ kết quả và thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các quy chế phối hợp đã ký kết.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra kiến nghị rà soát các quyết định xử phạt vi phạm hành chính còn tồn tại, vi phạm và 1.690 vụ việc "khép hồ sơ" không đúng/không đủ căn cứ được nêu tại kết luận, để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, hậu quả để xem xét trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ.