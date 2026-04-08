Chuyện chàng trai 8X 'thổi hồn' vào tre gai, tạo mô hình độc bản ở Tây Ninh

Từ một thợ làm tóc, anh Lê Ngọc Dư bén duyên với nghề làm đồ thủ công từ tre trong đợt dịch Covid-19. Anh đã tận dụng cây tre gai tự nhiên để tạo hình các loại côn trùng và linh vật.

Kỳ công những mô hình tre gai

Khác với các loại tre thông thường, anh Dư chọn tre gai làm nguyên liệu chính vì đặc tính bền, dai và đặc biệt là có những hình thù tự nhiên rất giống các bộ phận của con vật.

"Tre gai có những nhánh, mấu rất giống chân hay râu côn trùng. Tôi cố gắng giữ lại những gì tự nhiên nhất, chỉ can thiệp dao, kéo ở những phần cần thiết để tạo độ nét cho cánh hay đầu, còn lại vẫn giữ hồn của cây tre", anh Dư chia sẻ.

Anh Lê Ngọc Dư bên các mô hình từ tre gai làm thủ công của mình

Để có được một tác phẩm ưng ý, người thợ này phải dành rất nhiều công sức. Có những chi tiết như chân hay đầu con dế, anh phải tìm kiếm trong rừng sâu hoặc qua các hội nhóm chơi tre suốt nhiều tháng, thậm chí vài năm mới thấy mảnh ghép phù hợp. Khi đã đủ nguyên liệu, việc lắp ráp mất khoảng 2 ngày đến vài tiếng tùy độ phức tạp.

Mỗi tác phẩm là một "độc bản"

Đặc trưng lớn nhất trong các tác phẩm của anh Dư chính là tính độc bản. Vì phụ thuộc hoàn toàn vào dáng vẻ tự nhiên, "trời phú" của từng nhánh, gốc tre gai nên không bao giờ có hai sản phẩm giống hệt nhau.

Khu kho chứa các gốc tre của anh Dư

Những gai tre sau khi được lựa chọn đem về, anh Dư đưa đi xử lý để chắc và bền hơn

Anh Dư cho biết, dù có cố gắng làm lại một con vật cùng loại thì những chi tiết như vảy, râu hay dáng đứng cũng sẽ mang một thần thái hoàn toàn khác. Chính sự duy nhất này đã tạo nên những câu chuyện thú vị.

ẢNH: TRẦN KHA

Sau khi tìm đủ nguyên liệu, anh Dư bắt đầu công việc làm các mô hình con vật

Bọ ngựa làm bằng tre gai thủ công khi hoàn thành

Trong số mô hình, tác phẩm Long Mã là điều anh tâm đắc nhất khi mất gần 2 năm tìm kiếm nguyên liệu để tái hiện linh vật biểu tượng của Tòa thánh Tây Ninh. Anh Dư kể lại, từng có khách hàng vì quá tâm đắc một mô hình đã bán nên tha thiết nhờ anh liên hệ với chủ sở hữu cũ để mua lại với giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, người mua trước nhất quyết từ chối nhượng lại. Với họ, việc sở hữu được tác phẩm không chỉ là mua một món đồ trang trí, mà là một "cái duyên" may mắn và họ muốn giữ gìn như một kỷ niệm cho riêng mình.

Khát vọng đưa nghệ thuật thủ công đi xa

Dù các video chia sẻ về quá trình làm mô hình tre gai thu hút hàng chục nghìn đến hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội và được khách hàng từ khắp mọi miền đất nước biết đến thậm chí người nước ngoài như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.... săn đón, nhờ người thân mua về để làm vật trang trí, anh Dư vẫn khiêm tốn gọi xưởng của mình là một góc nhỏ để thỏa đam mê.

ẢNH: TRẦN KHA

Con dế được anh Dư làm bằng tre gai một cách sống động

ẢNH: TRẦN KHA





ẢNH: TRẦN KHA

Anh tâm sự: "Tôi mong muốn thông qua những sản phẩm này có thể giới thiệu nét văn hóa thủ công của Việt Nam ra bạn bè quốc tế. Dù công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, vất vả trong khâu tìm nguyên liệu nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai thực sự yêu mến môn nghệ thuật này".

Anh Dư cũng bày tỏ có người ngỏ ý giúp đỡ để các mô hình của anh trưng bày ở các triển lãm ngoài nước, nhưng với số lượng mô hình anh làm ra còn hạn chế nên chưa có cơ hội để thực hiện mong ước này.

ẢNH: TRẦN KHA





ẢNH: TRẦN KHA

Hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo các mô hình, anh Dư còn cùng bạn kết hợp phát triển không gian trải nghiệm tại khu vực chân núi Bà Đen. Những ai đam mê mô hình tre gai của Lê Ngọc Dư có thể ghé thăm nơi làm việc của anh tại đường Vành đai ven núi Bà Đen (khu phố Ninh Bình, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh).

Nơi anh làm việc của anh nằm trong khuôn viên Lữ Quán - một địa điểm rộng khoảng 3.000 m2 với không gian thiên nhiên thoáng đãng. Du khách đến đây không chỉ được tận mắt xem quy trình làm mô hình mà còn có thể ăn uống, chụp hình check-in, trải nghiệm cưỡi ngựa và cắm trại thư giãn vào dịp cuối tuần.