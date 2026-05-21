Chuyện chưa kể về tiền tác quyền của nghệ sĩ Việt: Có người chỉ nhận 10%

Minh Hy - Anh Thư
21/05/2026 05:30 GMT+7

Trong bối cảnh âm nhạc ngày càng được khai thác mạnh mẽ trên các nền tảng số, câu chuyện về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ đang trở thành vấn đề pháp lý lẫn xã hội thu hút nhiều sự quan tâm. Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, việc cơ quan chức năng khởi tố 5 vụ án hình sự về tội 'xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan' được xem là tín hiệu tốt.

Nghệ sĩ hãy tin tưởng vào pháp luật Việt Nam

Khi các nền tảng công nghệ và không gian mạng dần chi phối hoạt động khai thác tác phẩm, nguy cơ nghệ sĩ bị xâm phạm tài sản trí tuệ cũng gia tăng theo nhiều hình thức tinh vi hơn. Đây không chỉ là câu chuyện bảo vệ thành quả lao động sáng tạo, mà còn là bài toán về quyền lợi hợp pháp, nguồn thu nhập và giá trị nghề nghiệp của người làm nghệ thuật trong thời đại số.

Dưới góc nhìn của một luật sư có chuyên môn sâu về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả, ông Phan Vũ Tuấn đã đưa ra nhiều phân tích pháp lý đáng chú ý xoay quanh thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay. Đồng thời, ông cũng đề xuất các giải pháp nhằm giúp nghệ sĩ chủ động bảo vệ tài sản sáng tạo của mình trước tốc độ phát triển ngày càng nhanh của công nghệ và môi trường khai thác nội dung trực tuyến.

Câu chuyện bản quyền: Có nghệ sĩ già chỉ nhận được 1/10 - Ảnh 1.

Luật sư Phan Vũ Tuấn chia sẻ về câu chuyện tác quyền trong bối cảnh chuyển đổi số

Ảnh: B.H

Trao đổi với Báo Thanh Niên, luật sư Phan Vũ Tuấn cho rằng công nghệ Content ID vốn được xây dựng với mục tiêu bảo vệ bản quyền nhưng trên thực tế lại đang bị chi phối bởi các đơn vị nắm quyền khai thác nội dung thay vì các chủ thể thực hiện chức năng bảo vệ quyền tác giả. Theo ông, nếu "lá chắn công nghệ" không được sử dụng đúng mục đích thì rất dễ trở thành công cụ gây tổn hại cả về vật chất lẫn tinh thần đối với nghệ sĩ.

"Về mặt bản chất công nghệ content ID hay MCN (mạng lưới đa kênh) đều đưa ra nguyên tắc ai đăng ký lên trước thì có quyền, ai đăng ký lên sau thì không có quyền. Tuy nhiên, không phải bất cứ nghệ sĩ nào cũng hiểu được câu chuyện đó. Từ đó, khi những nghệ sĩ đăng tải bài hát lên thì bị báo cáo là đã có người đăng lên trước. Họ chỉ biết được thông tin như thế và cảm thấy đòi lại được bài hát của mình là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên, nghệ sĩ lại không biết khoản tiền tác quyền mà đơn vị trước đã thu được là bao nhiêu, ai đã nhận số tiền đó và điều này không có công cụ để đo đếm", ông Phan Vũ Tuấn chia sẻ quan điểm. Đáng chú ý, có nghệ sĩ chỉ nhận về phần doanh thu tác quyền rất nhỏ, khoảng 1/10 giá trị thực mà ca khúc tạo ra trên môi trường số.

Từ thực tiễn đó, luật sư Phan Vũ Tuấn khuyến nghị các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung cần nâng cao nhận thức pháp lý, chủ động đăng ký và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm của mình. Đồng thời, khi xảy ra tranh chấp hoặc bị "đánh gậy" bản quyền không đúng quy định, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo cần nhờ đến pháp luật để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trước khi bị khởi tố, ca sĩ Quang Lập là giọng ca bolero được khán giả yêu thích, sở hữu kênh YouTube hơn 1 triệu lượt đăng ký và trang Fanpage có 2,5 triệu lượt theo dõi.

