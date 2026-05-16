Hành trình âm nhạc và độ nổi tiếng của Quang Lập bolero

Ca sĩ Quang Lập là ai?

Ngày 16.5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số công ty, đơn vị liên quan. Theo Bộ Công an, cảnh sát đã khởi tố 5 vụ án, trong đó có vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, cơ quan chức năng đã khởi tố ông Diệp Văn Lập – chủ Trung tâm Giọng ca để đời. Ông Diệp Văn Lập được đông đảo khán giả biết đến với nghệ danh Quang Lập.

Ca sĩ Quang Lập nổi tiếng nhờ chất giọng mộc mạc phù hợp gần gũi với tinh thần Bolero truyền thống Ảnh: FBNV

Trong bối cảnh bolero hồi sinh mạnh mẽ trên các nền tảng số hồi thập niên 2010, Quang Lập được nhiều bài báo nhắc đến như một trường hợp nổi bật. Sinh tại An Giang, giọng ca 7x không đi theo lộ trình đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp mà xuất thân từ lĩnh vực kinh doanh, chỉ đến với âm nhạc bằng đam mê cá nhân. Chính sự "tay ngang" này lại tạo nên một màu sắc riêng, khác biệt so với nhiều giọng ca cùng dòng nhạc.

Bước ngoặt trong hành trình của Quang Lập được ghi nhận từ khoảng năm 2015, khi sáng lập mô hình "Giọng ca để đời". Đây không chỉ là sân khấu biểu diễn mà còn là kênh phát hành nội dung trực tuyến, nhanh chóng thu hút lượng lớn khán giả với hàng triệu lượt xem cho mỗi sản phẩm. Thành công của mô hình này góp phần đưa tên tuổi Quang Lập phủ sóng rộng rãi trên không gian mạng.

Điểm mạnh của nam ca sĩ nằm ở chất giọng trầm ấm, cách xử lý ca khúc mộc mạc, giàu cảm xúc và gần gũi với tinh thần Bolero truyền thống. Không chạy theo hình ảnh hào nhoáng, anh lựa chọn xây dựng chân dung một nghệ sĩ hát vì đam mê, từ đó tạo được sự đồng cảm với khán giả yêu nhạc xưa. Tuy nhiên, bên cạnh sự nổi tiếng, một số tranh cãi liên quan đến bản quyền cũng từng được đề cập, cho thấy hành trình phát triển của Quang Lập không hoàn toàn thuận lợi.

Hiện tại, kênh YouTube cá nhân của nam ca sĩ sở hữu hơn 1,3 triệu lượt đăng ký, trong khi kênh "Giọng ca để đời" cũng có hơn 5 triệu lượt đăng ký. Ngoài ra, trang Fanpage của Quang Lập đạt khoảng 2,5 triệu lượt theo dõi, nhiều ca khúc bolero cover nhận view khủng như Sầu tím thiệp hồng, Thành phố buồn, Đêm buồn phố thị, Về đâu mái tóc người thương, Đám cưới trên đường quê, Đêm gọi người yêu, Tội tình...

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Bên cạnh đó hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước. Trước đó, vào đầu tháng 5, ca sĩ Quang Lập cũng vướng phải lùm xùm vụ bị cưỡng chế giao nhà tranh chấp gây xôn xao.



