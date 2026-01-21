Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyên cơ Không lực Một chở ông Trump gặp sự cố trên đường đến Davos
Video Thế giới

Chuyên cơ Không lực Một chở ông Trump gặp sự cố trên đường đến Davos

Trúc Huỳnh - Thụy Miên
21/01/2026 18:07 GMT+7

Sau khoảng một giờ cất cánh đi Thụy Sĩ, chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải quay về căn cứ hỗn hợp Andrews ở Maryland sát Washington D.C để đổi máy bay.

Vụ việc xảy ra vào chiều tối 20.1 giờ Mỹ (sáng 21.1 giờ Việt Nam), lúc trên đường chở ông Trump từ căn cứ hỗn hợp Andrews đi Thụy Sĩ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cơ trưởng Không lực Một đã quyết định quay đầu máy bay sau khi tổ lái phát hiện “trục trặc nhỏ xảy ra cho hệ thống điện tử trên phi cơ”.

Để đảm bảo an toàn tối đa cho Tổng thống Trump và phái đoàn tháp tùng, phi công cho quay đầu máy bay về sân bay xuất phát.

Một nhà báo có mặt trên Không lực Một cho biết đèn trong khoang dành cho báo chí bất ngờ tắt trong thời gian ngắn ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, cơ trưởng không đưa ra bất kỳ giải thích gì.

Khoảng nửa giờ sau khi cất cánh, các phóng viên được thông báo máy bay quay đầu.

Sau khi quay về căn cứ hỗn hợp Andrews, nơi đỗ của chuyên cơ tổng thống, ông Trump và phái đoàn sẽ lên một máy bay khác và tiếp tục hành trình đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 ở Davos (Thụy Sĩ).

Những sự cố an toàn hàng không liên quan đến Tổng thống hoặc Phó tổng thống Mỹ hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra.

Không lực Một từng hủy đáp do thời tiết xấu trong lúc chở Tổng thống khi đó là ông Barack Obama đến dự sự kiện ở bang Connecticut năm 2011. Năm sau, Không lực Hai chở theo Phó tổng thống lúc đó là ông Joe Biden bị chim chóc va phải ở California, nhưng máy bay vẫn hạ cánh mà không gặp vấn đề gì.

Hiện có hai máy bay được sử dụng làm Không lực Một và hoạt động gần 4 thập niên qua. Tập đoàn Boeing đang triển khai chương trình chế tạo máy bay thay thế, nhưng dự án này liên tục bị đẩy lùi thời hạn giao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20.1 cho biết Mỹ và NATO sẽ đạt được thỏa thuận về tương lai của Greenland sao cho làm hài lòng cả hai bên, trong khi các thành viên trong chính quyền của ông nói rằng Mỹ có thể áp thuế đối với các nước châu Âu nếu họ không đồng ý với các yêu cầu của ông.

