Chuyển công an điều tra gần 1 tấn thịt lợn bẩn, nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Ngày 3.8, Bộ Công thương cho biết, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa chuyển hồ sơ cùng toàn bộ tang vật đến Công an tỉnh Hưng Yên để điều tra, xác minh gần 1 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng địa phương kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông N.T.K ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Trước đó, ngày 27.7, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an P.Mỹ Hào (Hưng Yên) và Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của ông N.T.K tại tổ dân phố Lỗ Xá (P.Mỹ Hào).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 977 kg thịt lợn và các sản phẩm từ lợn được chứa trong các dụng cụ sơ sài, không bảo đảm điều kiện vệ sinh. Qua kiểm tra thực tế, một số sản phẩm có biểu hiện đổi màu, bốc mùi hôi, nghi mắc bệnh truyền nhiễm. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Hưng Yên lấy 9 mẫu để kiểm nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm I, Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm Thú y T.Ư I xác định 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Làm việc với tổ công tác, chủ cơ sở khai nhận địa điểm kinh doanh cũng là nơi sơ chế động vật và sản phẩm động vật.

Chủ cơ sở khai nhận toàn bộ số hàng hóa được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau. Khi giao dịch, người bán thông tin đây là lợn yếu hoặc lợn chết nên bán với giá thấp hơn thị trường. Sau khi thu mua, số hàng hóa được đưa về cơ sở để sơ chế, pha lọc và bán ra thị trường làm thực phẩm.