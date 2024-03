Chuyển công an xử lý chủ cửa hàng xăng dầu đập điện thoại của cán bộ

Tiếp tục đình chỉ, theo dõi cửa hàng bán xăng dầu 'chui'

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 19.3 vụ chủ cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện vẫn hoạt động, đập điện thoại của cán bộ khi đang ghi hình, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Điền cho biết, UBND huyện đã họp về tình hình hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hảo tại TT.Long Hải do bà N.T.N.H. (71 tuổi) làm chủ.

Bà H. đang bơm xăng cho khách vào sáng 16.3 NGUYỄN LONG

Tại cuộc họp có sự tham dự của nhiều ban ngành và đơn vị liên quan, ông Lâm Văn Hồng đề nghị Công an TT.Long Hải cung cấp hồ sơ, thông tin, nhân chứng, vật chứng về Công an H.Long Điền để tiến hành xử lý hành hủy hoại tài sản của bà H. đối với ông Đinh Công Hiệp, Phó chủ tịch UBND TT.Long Hải.

Ông Lâm Văn Hồng cũng đề nghị Công an H.Long Điền khẩn trương ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hảo theo quy định, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 20.3. Cung cấp quyết định đình chỉ hoạt động cho các đơn vị thông tin văn hóa để tổ chức thông tin rộng rãi cho các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không cung cấp xăng dầu cho cửa hàng và người dân không mua xăng dầu trái phép của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hảo.

UBND H.Long Điền đề nghị Đội quản lý thị trường số 3, Công an huyện này kiểm tra, xử lý không để các xe chở xăng, dầu cung cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hảo. Giao UBND TT.Long Hải chủ trì, phối hợp Công an H.Long Điền, Đội quản lý thị trường số 3, các ngành liên quan phân công, bố trí lực lượng phù hợp để tăng cường kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hảo, kịp thời ngăn chặn hành vi bán xăng dầu trái phép cho người dân bắt đầu từ ngày 18.3.

Sau khi đập điện thoại của Phó chủ tịch UBND TT.Long Hải, bà H. đóng cửa hàng xăng dầu NGUYỄN LONG

Nếu phát hiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Hảo tiếp tục tổ chức bán xăng dầu cho người dân thì Chủ tịch UBND TT.Long Hải phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.

Đập điện thoại của Phó chủ tịch UBND TT.Long Hải

Trước đó, ngày 16.3, PV Thanh Niên ghi nhận, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo (đường Võ Thị Sáu, TT.Long Hải, H.Long Điền) đã bị Công an H.Long Điền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tiếp tục bán xăng cho khách hàng.

Chiều cùng ngày, ông Đinh Công Hiệp, Phó chủ tịch UBND TT.Long Hải cùng một thượng úy Công an TT.Long Hải đi xe máy đến trước cửa hàng xăng dầu của bà H. để kiểm tra. Phát hiện cây xăng mở cửa rào, từ ngoài đường, ông Đinh Công Hiệp dùng điện thoại để quay hình lại liền bị bà H. từ trong cây xăng đi đến giật điện thoại rồi đập mạnh xuống đường. Nhiều người dân chứng kiến việc bà H. giật điện thoại của Phó chủ tịch UBND TT.Long Hải và đập xuống đường.

Trước đó, giữa tháng 2.2024, PV Thanh Niên đã nhiều lần ghi nhận cửa hàng xăng dầu này vẫn ngang nhiên mở cửa hoạt động, bán xăng cho khách. Sau khi phản ánh, trưa 16.2, Công an H.Long Điền phối hợp lực lượng chức năng đến kiểm tra cửa hàng xăng dầu này.

Công an đã yêu cầu chủ cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hoàng Hảo là bà N.T.N.H. xuất trình giấy phép kinh doanh cũng như các giấy tờ liên quan đến việc hoạt động của cửa hàng. Tuy nhiên, bà H. đã không hợp tác, dùng lời lẽ thiếu tôn trọng thành viên đoàn kiểm tra và đập phá tài sản tại cửa hàng. Nghiêm trọng hơn, bà H. đã kéo cửa rào tại cửa hàng xăng dầu, "nhốt" lực lượng công an đang làm nhiệm vụ lại.

Đến ngày 19.2, UBND TT.Long Hải và Công an H.Long Điền đã làm việc với bà H., vận động bà này không hoạt động bán xăng tại cửa hàng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Trong quá trình làm việc, bà H. cũng đã nhận quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Công an H.Long Điền. Quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Công an H.Long Điền có thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 16.2. Tuy nhiên, đến ngày 16.3 thì bà H. lại lén lút mở cửa hàng xăng dầu để bán cho khách.