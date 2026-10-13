Chuyện đẹp ở Đà Nẵng: Người phụ nữ Ukraine trả lại ví chứa 3.300 USD cho du khách Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 13.10, Công an phường Ngũ Hành Sơn cho biết đã bàn giao tài sản cho du khách Thổ Nhĩ Kỳ đánh rơi.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 11.10, chị Anna, quốc tịch Ukraine, đang sinh sống tại phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng), nhặt được một chiếc ví trên đường. Bên trong ví có 3.300 USD và 4 triệu đồng. Mong muốn người đánh mất sớm nhận lại tài sản, chị Anna chủ động mang chiếc ví đến công an phường Ngũ Hành Sơn giao nộp.

Hành động trung thực của chị Anna giúp du khách Thổ Nhĩ Kỳ nhận lại chiếc ví có 3.300 USD và 4 triệu đồng ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ công an kiểm tra giấy tờ bên trong, xác định chủ nhân chiếc ví là anh Hasan Burser, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Trần Bạch Đằng. Công an phường Ngũ Hành Sơn nhanh chóng liên hệ khách sạn, hướng dẫn anh Hasan Burser đến nhận lại đầy đủ giấy tờ và tài sản.

Nhận lại chiếc ví ngay trong đêm, anh Hasan Burser bày tỏ sự cảm kích, gửi lời cảm ơn chị Anna và lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn đã tận tình hỗ trợ. Hành động trung thực của chị Anna cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an đã giúp vị khách nước ngoài tìm lại tài sản có giá trị.

Câu chuyện đẹp này cũng nối dài những hành động tử tế được ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 12.10, anh Nguyễn Hữu Gia Huy (30 tuổi, trú phường An Hải) chủ động mang một chiếc túi xách nhặt được đến Công an phường An Hải, đề nghị tìm người đánh mất. Bên trong túi có 67 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Qua xác minh, Công an phường An Hải xác định chủ sở hữu chiếc túi là anh Phạm Quang Anh (34 tuổi, trú phường An Hải), người sơ ý bỏ quên tài sản khi sử dụng dịch vụ tại một địa điểm trên địa bàn. Lực lượng công an liên hệ, hướng dẫn anh Quang Anh đến nhận lại toàn bộ số tiền và giấy tờ còn nguyên vẹn tại trụ sở.

Công an phường An Hải hỗ trợ xác minh, tìm người đánh mất và trao trả chiếc túi xách chứa 67 triệu đồng ẢNH: CTV

Trong thư cảm ơn, anh Quang Anh bày tỏ sự biết ơn đối với anh Gia Huy và Công an phường An Hải vì đã hỗ trợ kịp thời, giúp anh tìm lại tài sản giá trị lớn.

Theo Công an Đà Nẵng, dù hoàn cảnh khác nhau, những câu chuyện trên đều có điểm chung là lòng trung thực và tinh thần trách nhiệm. Những hành động đẹp ấy góp phần lan tỏa sự tử tế, vun đắp niềm tin và hình ảnh một thành phố thân thiện trong lòng người dân, du khách.