Công an tìm lại 1,3 cây vàng và hơn 15 triệu đồng cho người đánh rơi

Chiều nay 5.7, thiếu tá Nguyễn Thành Thép, Trưởng công an xã Sơn Hà (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa tìm lại và trao trả 1,3 cây vàng cùng hơn 15 triệu đồng tiền mặt cho một phụ nữ trên địa bàn sau khi số tài sản này bị đánh rơi.

Lực lượng công an trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho bà Đinh Thị Hoách ẢNH: CÔNG AN XÃ SƠN HÀ

Theo thông tin từ Công an xã Sơn Hà, vào khoảng 14 giờ ngày 4.7, bà Đinh Thị Hoách (62 tuổi, ở thôn Gò Găng, xã Sơn Hà) trong lúc di chuyển từ khu vực trụ sở UBND xã Sơn Thượng (cũ) đến ngã ba Lý Nghiệp thuộc thôn Gò Găng, xã Sơn Hà thì không may đánh rơi 1,3 cây vàng và hơn 15 triệu đồng tiền mặt.

Ngay khi phát hiện tài sản bị thất lạc, bà Hoách đã đến Công an xã Sơn Hà trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Hà nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát địa bàn, thu thập thông tin từ người dân và các nguồn liên quan nhằm truy tìm số tài sản bị đánh rơi.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau khoảng 12 giờ, lực lượng công an đã xác định được người nhặt số tài sản trên.

Bà Đinh Thị Hoách vui mừng khi nhận lại số tài sản của mình ẢNH: CÔNG AN XÃ SƠN HÀ

Theo thiếu tá Nguyễn Thành Thép, người nhặt được tài sản là công nhân vận hành máy đào đang làm việc tại xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng. Do bận công việc đột xuất, đồng thời chưa xác định được chủ sở hữu nên người này đã cẩn thận cất giữ toàn bộ tài sản và chủ động liên hệ với Công an xã Sơn Hà để thống nhất thời gian bàn giao.

Ban đầu, người nhặt của rơi dự kiến đến ngày mai 6.7 mới có thể trực tiếp trao lại tài sản do quãng đường di chuyển xa và điều kiện đi lại không thuận lợi.

Để sớm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công dân, Công an xã Sơn Hà đã chủ động cử cán bộ phối hợp với công an các xã Sơn Tây và Sơn Tây Thượng hẹn gặp người nhặt được tài sản tại thôn Mang He, xã Sơn Tây Thượng, Quảng Ngãi - khu vực giáp ranh với xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc chiều nay 5.7, sau khi được lực lượng chức năng giải thích, vận động, người nhặt được của rơi đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tài sản để Công an xã Sơn Hà hoàn tất các thủ tục, trao trả cho bà Đinh Thị Hoách.

Việc nhanh chóng tìm lại tài sản có giá trị lớn không chỉ giúp người dân tránh được thiệt hại đáng kể mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác phục vụ nhân dân; đồng thời lan tỏa hành động đẹp của người nhặt được của rơi đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để trả lại tài sản cho chủ sở hữu.